Тур: 2. Стадион: Ракув. Главный судья: Квятковски Томаш
0'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.70 Победа «Ракува»
-
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
19
Црнац
Анте
27
Равас
Генрих
15
Глик
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Црнац АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
21 Драчал ДавидЗащитник
-
26 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 _Ezeh D.
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
-
-
20 Karol Knap
-
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
История личных встреч
Ракув
Краковия
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.57
Среднее время на гол
67
157
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.54
0.77
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
117
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Црнац Анте
|1
|0.5
|Драчал Давид
|1
|0.5
|Тудор Фран
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Бюрен Мик
|1
|0.5
|Кялльман Беньямин
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриано Рибейро
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глик Камил
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Краковия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Ракув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Краковия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0
Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0
Краковия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0
Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1
Результаты матчей
Ракув
Краковия
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ракув
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|4
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|3
|Ягеллония Белосток
|Кубицки Ярослав
|2
|Легия
|Лима Лукас II
|2
|Лех
|Исхак Микаэль
|2
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 1
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|2
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|2
|Ягеллония Белосток
|Slawomir Abramowicz
|2
|Легия
|Jan Ziolkowski
|2