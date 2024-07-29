☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Ракув
0:1
Конец матча
Краковия
0'
43' Желтая карточка
Аль-Аммари Амир
0:1
48' Гол
Майгор Миккел
60' Желтая карточка
Югас Якуб
73' Желтая карточка
Пестка Камил
77' Желтая карточка
Салес Жеан Карлос
90'+7
1
Треловски
Кацпер
25
Раковитан
Богдан
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
7
Тудор
Фран
20
Салес
Жеан
Карлос
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
19
Црнац
Анте
84
Адриано
Рибейро
9
Patryk
Makuch
27
Равас
Генрих
5
Гицэ
Вирджил
22
Хосконен
Артту
15
Глик
Камил
25
Какабадзе
Отар
6
Аль-Аммари
Амир
88
Соколовски
Патрик
19
Олафссон
Давид-Кристьян
7
Ван
Бюрен
Мик
9
Кялльман
Беньямин
11
Майгор
Миккел
Ракув
3-4-2-1
Краковия
3-4-3

История личных встреч

Ракув
Краковия

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

Э
2:0
К
1:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:0
К
1:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:0
К
0:0
Э
1:3

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.57

Среднее время на гол

67
157

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.54
0.77

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
117

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Црнац Анте 1 0.5
Драчал Давид 1 0.5
Тудор Фран 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Бюрен Мик 1 0.5
Майгор Миккел 1 0.5
Кялльман Беньямин 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриано Рибейро 1 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Пестка Камил 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Црнац Анте 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Аммари Амир 2 0
Глик Камил 1 0
Югас Якуб 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Краковия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ракув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Ракув
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0
Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0
Краковия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0
Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1

Результаты матчей

Ракув
Краковия

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ракув
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Погонь Щецин
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Краковия
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Ракув
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Лех
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Мотор Люблин
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
ГКС Катовице
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Заглембе Любин
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Пуща Неполомице
 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Пяст
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Заглембе Любин
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ГКС Катовице
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Радомяк Радом
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Ракув
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Мотор Люблин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Краковия
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Видзев Лодзь
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Погонь Щецин
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лех
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 2
Легия Лима Лукас II 2
Лех Исхак Микаэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Краковия Аль-Аммари Амир 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 2
Ягеллония Белосток Slawomir Abramowicz 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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