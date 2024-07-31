Тур: 1. Стадион: Де Кёйп.
0'
0:1
25' ГолИленикена Джордж
1:1
39' ГолИванушец Лука
1:2
51' ГолМарипан Гильермо
1:3
67' ГолСалису Мохаммед
Ход матча
25'
0:1
39'
1:1
51'
1:2
67'
1:3
Прогноз на матч от Liveresult
41
Цонгуй
Антеф
5
Плуг
Ян
26
Дживайро
Рид
99
Бергер
Манну
97
Арно
Люжен
95
Неттен
Люк
25
Сейер
Лео
93
Слити
Аймен
14
Якобс
Исмаил
37
Диоп
Эден
16
Кён
Филипп
15
Матазо
Элио
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Цонгуй АнтефЗащитник
- Защитник
-
5 Плуг ЯнЗащитник
-
26 Дживайро РидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Бергер МаннуВратарь
- Вратарь
-
97 Арно ЛюженЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Неттен ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сейер ЛеоПолузащитник
-
93 Слити АйменНападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп ЭденПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Адольф
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4
Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0
Монако
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0
Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фейеноорд 1:3 Монако
Исход игры
Фейеноорд
43.5% (50)
Ничья
31.3% (36)
Монако
25.2% (29)
Тотал 2.5
Больше
69.44% (75)
Меньше
30.56% (33)
Обе команды забьют
Да
93.52% (101)
Нет
6.48% (7)
Популярный счёт
2:1 Фейеноорд
29.6% (34)
1:1 Ничья
22.6% (26)
1:2 Монако
20% (23)
2:2 Ничья
8.7% (10)
3:1 Фейеноорд
2.6% (3)
2:0 Фейеноорд
2.6% (3)
1:0 Фейеноорд
2.6% (3)
3:2 Фейеноорд
2.6% (3)
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