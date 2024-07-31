Микки Ван Сас у "Фейеноорда" в воротах встал, кстати говоря. Уже и его смогли распечатать соперники. Но и удар Салису был слишком хорош.

Уффф... Плуг сорвал сейчас атаку соперника по левому флангу. В руках судьи появилась карточка желтого цвета. Уж больно явным и грубым был этот фол.

Серия замен в составе "Фейе" состоялось. Новые игроки появились на поле, но нам снова не показали ротации детально.

15 минут до конца второго тайма остается. Мне кажется, что будет сложному кому-то из коллективов еще хотя бы один мяч в ворота отправить.

Серия замен снова в составе голландской команды случилась. Такое ощущение, что уже весь состав наставник "Фейе" успел поменять.

Только вышедший на поле Неттен у роттердамцев сумел освободиться от соперника и даже нанес удар по воротам, но мяч полетел значительно выше цели.

Заметно поредели трибуны. Фанатов на стадионе стало меньше. Далеко не все верят, что команда хозяев сможет спастись в этой игре.

Марипан грубовато встретил своего соперника в центре поля. Тут нет желтой карточки? Я бы на месте рефери в этой ситуации точно бы выписал штраф.

Диоп нанес дальний удар по воротам соперника. Это была, так сказать, проверка связи. Точный этот удар не назовешь. Слишком высоко мяч в сторону трибун улетел.

Зекович вместо Уэды на поле появился в составе "Фейенорда". Лингр и Зекиель с поля ушли также. А еще наставник роттердамцев сменил вратаря.

Активно начали двигаться по полю сейчас голландцы. Оно и неудивительно, ведь ребята планируют сравнять счет в матче и не проиграть при своих фанатах.

Якобса сейчас явно на газон уронили соперники. Интересно, что рефери не стал фиксировать фола в этой ситуации. Предпочел он пройти мимо этого эпизода.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САЛИСУ! 1:3! "Монако" забивает еще раз! С левого края пошел перевод в центр. Уже в падении пробил по воротам Салису. Мяч от перекладины влетел в ворота!

Заметно погрустнели боссы "Фейеноорда". Их команда сегодня провела совсем неплохой матч, да только забить удалось пока всего один мяч.

Салису, кстати говоря, как-то совсем не активно отпраздновал взятие ворот. Футболист получил пару тычков в плечо от партнеров, и на этом монегаски с празднованием завязали.

Сложно сказать, были ли замены впереди. Вполне вероятно, что они имели место быть, но режиссеры трансляции нам информации об этом не дали. Будем уже визуально определять ротации.

Мяч в центре поля перекатывает сейчас "Монако". Французский клуб активно ищет ключики к обороне своего соперника. Пока у клуба не все в атаке получается.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРИПАН! 1:2! Снова выходит вперед "Монако"! С левого края угловой подали гости. Мяч полетел на дальнюю правую штангу, откуда головой сферу в ворота направил капитан "красно-белых".

Теперь у хозяева встречи задача снова сравнять счет в матче, коли выйти вперед пока не получается. Но в начале второго тайма "Монако" просто играет лучше.

Слишком агрессивно в отбор пошел вышедший на замену Боаду. В итоге футболист сфолил против соперника, которого определил на газон. Фол в атаке.

Теперь уже "Фейе" пошел в атаку. После прострела с правого края ногу под игровой снаряд подставил один из защитников, который переправил мяч на угловой.

Далее угловой уже не лучшим образом разыграли футболисты "Фейеноорда". Монегаски за счет слаженных действий вынесли сферу в центр поля.

Салису и Марипан в обороне разобрались, кому из них сыграть по мячу. В итоге футболисты смогли вынести сферу за пределы поля. По кратчайшей траектории и в аут.

Активно поддерживает фанатский сектор своих любимых игроков. "Фейе" играет сегодня неплохо, но оппонент лучше реализует моменты у ворот соперника.

Лемарешаль сейчас сфолил в районе центрального круга. Рефери тут же зафиксировал нарушение правил. Еще и карточку игроку, судя по всему.

Стартовал у нас тем временем второй тайм с некоторым запозданием. Удачи соперникам, поехали!

Первый тайм

— И далее звучит свисток на перерыв у нас. После 45 минут матча счет на табло - 1:1. Пока ничья в поединке, ждем голы после паузы.

44' НЕВЕРОЯТНО! Салису! Спасает он свою команду сейчас! После подачи штрафного с правого края Иванущец сыграл на опережении. Мяч уже влетал в сетку, но в падении в невероятном подкате до мяча сумел добраться защитник монегасков!

43' Салису за свой фол получил карточку желтого цвета у нас. Нарушение правил было в районе центрального круга.

42' Диоп явно не по правилам развернул своего соперника сейчас. За плечи он схватил противника и повалил его на газон. Рефери тут же зафиксировал фол в атаке.

41' Иванущец, конечно, является главным героем эпизодов у ворот гостей в последние минуты матча. Уверен я, что он своего последнего слова еще не сказал.

40' МОМЕНТИЩЕ! Иванущец! Должны были хозяева второй мяч забивать, но после того, как вытянул игрок "Фейе" на себя вратаря, он отдал пас в центр на партнера. Игрок атаки голландцев нанес удар по воротам, но направил мяч чуть выше перекладины!

38' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ИВАНУШЕЦ!

Сравнивают счет голландцы сейчас! Гертреда все сделал для взятия ворот в этой ситуации. Именно он катнул мяч в центр, после чего Иванущец спокойно пробил по воротам соперника, сравняв счет в матче.

37' Минамино в центре поля сейчас получил по ногам в районе центрального круга. Фола не было, но рефери вполне мог игру остановить, ведь футболист продолжил лежать на газоне.

35' Стартовала в первом тайме последняя 10-минутка. Совсем скоро стартуют европейские чемпионаты из ТОП-5. Думаю, что многие из вас уже успели по ним соскучиться.

34' Еще один угловой от "Монако". Иленикена на очередной угловой сейчас среагировал. Головой он нанес удар по воротам соперника - мяч в руках у вратаря оказался.

33' Оба наставника задумчивы сейчас у кромки поля. У нас же "Монако" очередной угловой подает, но он не становится опасным.

32' На мгновение показали нам Вандерсона, стоящего у кромки поля. Можно сделать вывод отсюда, что именно он на поле заменил получившего повреждение Дьятта.

30' Неужели замена будет? Почему-то побрел к скамейке игрок "Монако". Вопрос тогда такой: а кто на поле вместо него вышел? И вышел ли игрок?

29' Пока никак не может в себя прийти Дьятта. Явно у него проблемы со здоровьем. Врачи пока не разрешают игроку вернуться на футбольное поле.

28' Дьятта получил повреждение сейчас, после чего оказался на газоне. Медики уже подоспели на футбольное поле. Будет оказана помощь игроку.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИЛЕНИКЕНА! 0:1!

Открывает счет в матче "Монако". Игрок получил мяч в штрафной соперника и пробил неотразимо в угол. Мяч впритирку со стойкой прилетел!

25' Головина сегодня нет в заявке. Без него, конечно же, креативно немного страдает. Ну посмотрим, что придумают в атаке оппоненты дальше.

24' Нужно все-таки активнее попытаться и голландцам сыграть. Не хватает им немного везения, а нападающим напористости.

23' Середина первого тайма у нас идет. Уже по голу спокойно соперники могли забить в нашем матче, но счет на табло пока не открыт. Ждем взятия ворот.

21' Миламбо на правом краю штрафной получил мяч, сместился в центр и пробил в дальний угол. Мяч полетел чуть выше створа. Было опасно, тем не менее.

20' Такое ощущение, что начали уже игроки "Монако" прижиматься к воротам, а вот соперник стал чуть активнее действовать впереди. По этой причине стали возникать моменты у ворот Маецки.

19' Зекиель вышел на ударную позицию. С линии штрафной он пробивал по воротам соперника, но направил снаряд значительно выше створа!

18' Неудачно корнер подали футболисты "Фейе". Маецки идеально сыграл на выходе. В высоченном прыжке кипер "Монако" сумел мяч зафиксировать в своих перчатках.

17' Чуть утихли страсти на поле у нас сейчас. "Монако" снова отошел полным составом в оборону и выбил мяч на угловой при очередной атаке соперника по левому краю.

16' Сегодня местный стадион заполнен до отказу. Активно все поддерживают "Фейеноорд", и это неудивительно, учитывая географию сегодняшней встречи.

14' Да, монегаски радуют своей активностью, но пока заметно не везет "красно-белым". Нужно им все-таки постараться забить гол в ворота соперника.

13' Дьятта разобрался в чужой штрафной с двумя игроками соперника, после чего произвел удар по воротам соперника - мяч улетел намного выше цели.

12' Лингр простреливал мяч с левого края в центр, но никто из партнеров не сумел переправить сферу в створ. Не хватило одному из партнеров совсем немного.

11' Активнее играл на первых минутах встречи "Монако", но сейчас все же "Фейеноорд" стал перемещаться с мячом быстрее, нежели оппонент. Опасные атаки мы также в исполнении голландцев наблюдаем.

10' Неудачно угловой подали сейчас футболисты "Фейеноорда" у ворот соперника. После навеса с левого края на выходе сработал голкипер, который уверенно зафиксировал мяч в перчатках.

8' Обоих наставников нам сейчас показывают режиссеры трансляции. Тем временем команда из Нидерландов на левом фланге смогла заработать угловой.

7' Диоп у "Монако" оказался справа на ударной позиции. Из-под защитника он наносил удар, но мяч прилетел прямо по позиции вратаря роттердамцев.

6' А сейчас Якобс перестарался в борьбе. Явно он сфолил против своего соперника, которого завалил на газон. Рефери через паузу определил нарушение правил в атаке.

5' Уэда по правому флангу разгонял атаку своей команды. Игрок выполнил прострел на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось.

3' ОПАСНО! Якобс ворвался слева в штрафную соперника и нанес выстрел в ближний угол. Вратарь отбил мяч ногой в сторону от рамки!

2' "Фейеноорд" вышел сегодня на поле в красно-белых футболках, а также черных трусах, а игроки "Монако" предстали на газоне в темно-зеленом обмундировании.