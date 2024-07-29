Тур: 1.
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4
Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0
Монако
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0
Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2
Прогнозы на матч Фейеноорд - Монако
Исход игры
Фейеноорд
33.3% (13)
Ничья
38.5% (15)
Монако
28.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (25)
Меньше
32.43% (12)
Обе команды забьют
Да
94.59% (35)
Нет
5.41% (2)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.6% (10)
1:2 Монако
23.1% (9)
2:1 Фейеноорд
23.1% (9)
2:2 Ничья
12.8% (5)
3:1 Фейеноорд
5.1% (2)
1:0 Фейеноорд
5.1% (2)
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