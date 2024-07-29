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Тур: 1.
Фейеноорд
 
Позже
Монако
Прогнозы 39
Фейеноорд 33.3% (13)
X 38.5% (15)
Монако 28.2% (11)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4
Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0
Монако
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0
Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2024, осталось 2 дня 12 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 39
    Фейеноорд 33.3% (13)
    X 38.5% (15)
    Монако 28.2% (11)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Фейеноорд - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч Фейеноорд - Монако

    Исход игры
    Фейеноорд
    33.3% (13)
    Ничья
    38.5% (15)
    Монако
    28.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.57% (25)
    Меньше
    32.43% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    94.59% (35)
    Нет
    5.41% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.6% (10)
    1:2 Монако
    23.1% (9)
    2:1 Фейеноорд
    23.1% (9)
    2:2 Ничья
    12.8% (5)
    3:1 Фейеноорд
    5.1% (2)
    1:0 Фейеноорд
    5.1% (2)
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