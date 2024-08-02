Тур: 3. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Бурхардт Йорген
0:0
Первый тайм: 22'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Tobias Bach
-
33 Luka Callo
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
18 Николов Иван
-
-
25 Mads Agger
-
Главный тренер: Thomas Noergaard
История личных встреч
АГФ Орхус
Сённерйюск
26 матчей
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.4%
42.3%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед
44 матча
45.5%
25%
29.5%
20 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.6%
40.9%
20.5%
17 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.8%
36.4%
31.8%
14 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.42
1.5
Среднее время на гол
63
60
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
1.25
1.17
Среднее время на гол
72
77
Всего голов
59
58
Голов в среднем за матч
1.34
1.32
Тотал матчей
2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
67
68
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бех Тобиас
|2
|0.67
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.33
|Андерсон Микаэль
|0
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tobias Sommer
|1
|0.33
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Андерсен
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mohamed Cherif
|1
|0
|Уилкинс Далтон
|1
|0
|Jose Gallegos
|1
|0
|Lukas Bjoerklund
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сённерйюск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сённерйюск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сённерйюск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
67%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0
Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3
Сённерйюск
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0
Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2 Сённерйюск - Хобро 2:0 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Хельсингёр 2:0 Хорсенс - Сённерйюск 1:4 Сённерйюск - Венсюссель 0:3 Ольборг - Сённерйюск 2:2
Результаты матчей
АГФ Орхус
Сённерйюск
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Сённерйюск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|6.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|2
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|2
|Мидтьюлланн
|Серенсен Оливер
|2
|Брондбю
|Йебоа Эммануэль
|2
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|2
|Вайле
|Велков Стефан
|2
|Силькеборг
|Бринк Марк
|1
|АГФ Орхус
|Якоб Андерсен
|1
|АГФ Орхус
|Далсгор Хенрик
|1
|Вайле
|Колингер Денис
|1