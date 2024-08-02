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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
АГФ Орхус
0:0
Первый тайм: 22'
Сённерйюск
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АГФ Орхус
Ничья
Сённерйюск
1.73
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5.80
5.60
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Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
3
Далсгор
Хенрик
5
Тингагер
Фредерик
40
Йенсен-Эббью
Йонас
2
Беихмо
Феликс
29
Frederik
Brandhof
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
11
Линкс
Гифт
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
31
Бех
Тобиас
1
Флё
Николай
12
Maxime
Soulas
26
Tobias
Sommer
6
Виндерслев
Расмус
22
Оггесен
Андреас
21
Баркарсон
Атли
8
Lukas
Bjoerklund
31
Mohamed
Cherif
7
Эмини
Сефер
17
Jose
Gallegos
10
Ингасон
Кристаль-Мани
АГФ Орхус
3-4-3
Сённерйюск
5-3-2

История личных встреч

АГФ Орхус
Сённерйюск

26 матчей

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.4%
42.3%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

44 матча

45.5%
25%
29.5%
20 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.6%
40.9%
20.5%
17 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
36.4%
31.8%
14 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

ТМК
5:1
ТМК
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
2:3
К
0:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
4:2
СД
0:0
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
0:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:2
К
0:3
СД
0:0
СД
1:2
К
1:1
СД
0:3
СД
1:2
СД
3:1
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:2
С
1:3
СЛ
1:1
СЛ
3:1
ТМС
2:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:3
ТМС
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.42
1.5

Среднее время на гол

63
60

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

1.25
1.17

Среднее время на гол

72
77

Всего голов

59
58

Голов в среднем за матч

1.34
1.32

Тотал матчей

2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

67
68

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бех Тобиас 2 0.67
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.33
Андерсон Микаэль 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tobias Sommer 1 0.33

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Андерсен 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Уве Реслер 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mohamed Cherif 1 0
Уилкинс Далтон 1 0
Jose Gallegos 1 0
Lukas Bjoerklund 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сённерйюск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сённерйюск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сённерйюск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
67%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0
Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3
Сённерйюск
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0
Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2 Сённерйюск - Хобро 2:0 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Хельсингёр 2:0 Хорсенс - Сённерйюск 1:4 Сённерйюск - Венсюссель 0:3 Ольборг - Сённерйюск 2:2

Результаты матчей

АГФ Орхус
Сённерйюск

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Сённерйюск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Ольборг
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Сённерйюск
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
АГФ Орхус
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Виборг
 2 0 1 1 4 - 6 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Копенгаген
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
АГФ Орхус
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Сённерйюск
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Сённерйюск
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
7.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вайле
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
АГФ Орхус
 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 2
АГФ Орхус Бех Тобиас 2
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 2
Брондбю Йебоа Эммануэль 2
Копенгаген Оскарссон Орри 2
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 2
Силькеборг Бринк Марк 1
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
Вайле Колингер Денис 1
Весь список
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    Ничья
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    5.80
    5.60
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