☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 11218 Главный судья: Бурхардт Йорген
АГФ Орхус
4:0
Конец матча
Сённерйюск
0'
34' Желтая карточка
Frederik Brandhof
1:0
35' Гол
Мортенсен Патрик
45' Желтая карточка
Lukas Bjoerklund
2:0
45' Гол
Бех Тобиас
3:0
49' Гол
Мортенсен Патрик
4:0
56' Гол
Мадсен Мадс Эмиль
81' Желтая карточка
Оггесен Андреас
90'+6

Ход матча

34'
Frederik Brandhof
 
35'
Мортенсен Патрик
1:0
44'
Каль Эрик
Йенсен-Эббью Йонас
 
45'
 
Lukas Bjoerklund
45'
Бех Тобиас
(Андерсон Микаэль)
2:0
49'
Мортенсен Патрик
(Бех Тобиас)
3:0
56'
Мадсен Мадс Эмиль
4:0
61'
 
Ivan Djantou
Lukas Bjoerklund
61'
 
Николов Иван
Jose Gallegos
61'
 
Хенде Марк-Даль
Mohamed Cherif
72'
Якоб Андерсен
Линкс Гифт
 
72'
Акото Михаэль
Frederik Brandhof
 
72'
Richmond Gyamfi
Бех Тобиас
 
75'
 
Mikkel Ladefoged
Ингасон Кристаль-Мани
81'
 
Оггесен Андреас
83'
 
Уилкинс Далтон
Оггесен Андреас
88'
Luka Callo
Акото Михаэль
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 557 Количество передач 357
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
3
Далсгор
Хенрик
5
Тингагер
Фредерик
40
Йенсен-Эббью
Йонас
2
Беихмо
Феликс
8
Андерсон
Микаэль
29
Frederik
Brandhof
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
31
Бех
Тобиас
1
Флё
Николай
12
Maxime
Soulas
26
Tobias
Sommer
6
Виндерслев
Расмус
22
Оггесен
Андреас
7
Эмини
Сефер
31
Mohamed
Cherif
8
Lukas
Bjoerklund
21
Баркарсон
Атли
10
Ингасон
Кристаль-Мани
17
Jose
Gallegos
АГФ Орхус
3-5-2
Сённерйюск
3-5-2

История личных встреч

АГФ Орхус
Сённерйюск

26 матчей

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.4%
42.3%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

44 матча

45.5%
25%
29.5%
20 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.6%
40.9%
20.5%
17 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
36.4%
31.8%
14 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

ТМК
5:1
ТМК
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
2:3
К
0:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
4:2
СД
0:0
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
0:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:2
К
0:3
СД
0:0
СД
1:2
К
1:1
СД
0:3
СД
1:2
СД
3:1
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:2
С
1:3
СЛ
1:1
СЛ
3:1
ТМС
2:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:3
ТМС
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.42
1.5

Среднее время на гол

63
60

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

1.25
1.17

Среднее время на гол

72
77

Всего голов

59
58

Голов в среднем за матч

1.34
1.32

Тотал матчей

2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

67
68

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бех Тобиас 3 1
Мортенсен Патрик 2 0.67
Мадсен Мадс Эмиль 2 0.67
Андерсон Микаэль 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tobias Sommer 1 0.33

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Андерсен 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Уве Реслер 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 2 0
Оггесен Андреас 1 0
Mohamed Cherif 1 0
Уилкинс Далтон 1 0
Jose Gallegos 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сённерйюск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сённерйюск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
АГФ Орхус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сённерйюск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
29%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0
Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3
Сённерйюск
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0
Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2 Сённерйюск - Хобро 2:0 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Хельсингёр 2:0 Хорсенс - Сённерйюск 1:4 Сённерйюск - Венсюссель 0:3 Ольборг - Сённерйюск 2:2

Результаты матчей

АГФ Орхус
Сённерйюск

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Сённерйюск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 7 - 4 4
6.
Силькеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Ольборг
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Виборг
 2 0 1 1 4 - 6 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Сённерйюск
 3 0 1 2 1 - 6 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Силькеборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Копенгаген
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вайле
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
АГФ Орхус
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 3 0
11.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
12.
Сённерйюск
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 2
АГФ Орхус Мадсен Мадс Эмиль 2
Вайле Онугха Герман 2
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 2
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 2
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 2
Силькеборг Бринк Марк 1
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 11218 болельщиков
  • 96'
    АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Luka Calloe ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Сённерйюск пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 59%, Сённерйюск: 41%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Сённерйюск
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