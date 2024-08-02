Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Тобиас Бех. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

50' Г О О О О Л - Тобиас Бех из команды АГФ Орхус левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

50' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

48' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Сённерйюск

46' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [54] минут(а)

46' Lukas Bjoerklund совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

45' Баркарсон Атли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Йенсен-Эббью Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Йенсен-Эббью Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Эмини Сефер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Mohamed Cherif ошибается в защите.

35' Эмини Сефер пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

34' Фредерик Брандоф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Безумный фол. Фредерик Брандоф грубо играет против соперника. Пострадал Jose Gallegos

34' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Баркарсон Атли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Jose Gallegos нанес удар, но тот был заблокирован.

30' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

29' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Безумный фол. Йенсен-Эббью Йонас грубо играет против соперника. Пострадал Jose Gallegos

26' Удар от ворот произведет Сённерйюск

25' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Ох, нехорошо это выглядит. Lukas Bjoerklund получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Lukas Bjoerklund на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Сённерйюск

18' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Эмини Сефер не смог попасть в створ ударом издали

16' Баркарсон Атли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Мортенсен Патрик нанес удар головой, но Николай Фло спокойно отбил мяч.

11' Флё Николай взял и забрал мяч на выходе

9' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Сённерйюск

5' Безумный фол. Mohamed Cherif грубо играет против соперника. Пострадал Линкс Гифт

4' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Mohamed Cherif из команды Сённерйюск перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Mohamed Cherif из команды Сённерйюск перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Mohamed Cherif ослабляет давление, выбив мяч.

3' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сённерйюск начинает с центра поля