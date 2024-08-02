Тур: 3. Стадион: Ceres Park. Зрители: 11218 Главный судья: Бурхардт Йорген
4:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаFrederik Brandhof
1:0
35' ГолМортенсен Патрик
45' Желтая карточкаLukas Bjoerklund
2:0
45' ГолБех Тобиас
3:0
49' ГолМортенсен Патрик
4:0
56' ГолМадсен Мадс Эмиль
81' Желтая карточкаОггесен Андреас
90'+6
Ход матча
35'
1:0
45'
45'
2:0
49'
3:0
56'
81'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
557 Количество передач 357
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Нападающий
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Tobias Bach
-
33 Luka Callo
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
18 Николов Иван
-
-
25 Mads Agger
-
Главный тренер: Thomas Noergaard
История личных встреч
АГФ Орхус
Сённерйюск
26 матчей
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.4%
42.3%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед
44 матча
45.5%
25%
29.5%
20 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.6%
40.9%
20.5%
17 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.8%
36.4%
31.8%
14 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.42
1.5
Среднее время на гол
63
60
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
1.25
1.17
Среднее время на гол
72
77
Всего голов
59
58
Голов в среднем за матч
1.34
1.32
Тотал матчей
2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
67
68
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бех Тобиас
|3
|1
|Мортенсен Патрик
|2
|0.67
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0.67
|Андерсон Микаэль
|0
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tobias Sommer
|1
|0.33
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Андерсен
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Bjoerklund
|2
|0
|Оггесен Андреас
|1
|0
|Mohamed Cherif
|1
|0
|Уилкинс Далтон
|1
|0
|Jose Gallegos
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сённерйюск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сённерйюск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
АГФ Орхус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сённерйюск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
29%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0
Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3
Сённерйюск
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0
Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2 Сённерйюск - Хобро 2:0 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Хельсингёр 2:0 Хорсенс - Сённерйюск 1:4 Сённерйюск - Венсюссель 0:3 Ольборг - Сённерйюск 2:2
Результаты матчей
АГФ Орхус
Сённерйюск
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Сённерйюск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|3 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|2
|АГФ Орхус
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|Вайле
|Онугха Герман
|2
|Мидтьюлланн
|Серенсен Оливер
|2
|Вайле
|Велков Стефан
|2
|Сённерйюск
|Lukas Bjoerklund
|2
|Силькеборг
|Бринк Марк
|1
|АГФ Орхус
|Якоб Андерсен
|1
|АГФ Орхус
|Далсгор Хенрик
|1