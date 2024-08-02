Тур: 2. Стадион: Жозеф Марьен.
3:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолЭккерт Айенса Деннис
24' Желтая карточкаМакаллистер Кевин
36' Желтая карточкаКейта Чарли
2:0
42' ГолМакаллистер Кевин
2:1
48' ГолКейта Чарли
64' Желтая карточкаКагро Велат
3:1
83' ГолПуэртас Кэмерон
87' Желтая карточкаХалаили Анан
90'+5
Ход матча
2'
36'
42'
48'
2:1
64'
83'
3:1
87'
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
48
Лейсен
Федде
27
Садики
Ноа
11
Теклаб
Хенок
71
Матияш
Давор
47
Кагро
Велат
18
Сануси
Райан
27
Кейта
Чарли
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Терхо КасперЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Халаили АнанНападающий
-
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
- Основной состав
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Кагро ВелатПолузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Кейта ЧарлиНападающий
- Запасные игроки
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
-
-
22 Oscar Vargas
-
-
-
-
Главный тренер: Dirk Kuyt
История личных встреч
Юнион Сент-Жиллуаз
Беерсхот-Вильрейк
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
0.86
Среднее время на гол
108
105
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
1.17
Среднее время на гол
57
77
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.23
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Кевин
|1
|0.5
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.5
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.5
|Фусейни Мохаммед II
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейта Чарли
|1
|0.5
|Верлинден Тибо
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Кевин
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Лейсен Федде
|1
|0
|Халаили Анан
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагро Велат
|2
|0
|Шиманга Катуку
|1
|0
|Кейта Чарли
|1
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2
ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - СЛ 16 ФК 2:0 Ломмель - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Льеж ФК - Беерсхот-Вильрейк 1:4 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге-2 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт (до 23 лет) 1:1 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 1:3 Беерсхот-Вильрейк - Дейнзе 1:2
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Беерсхот-Вильрейк
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Беерсхот-Вильрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Вестерло
|Стассин Лукас
|2 (1)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|1 (1)
|Гент
|Гудьонсен Андри
|1
|Антверпен
|Янссен Винсент
|1
|Мехелен
|Флюке Патрик
|1
|Беерсхот-Вильрейк
|Кагро Велат
|2
|Антверпен
|Одои Денис
|1
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|Мехелен
|Уолш Сэнди
|1
|Антверпен
|Янссен Винсент
|1