☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Юнион Сент-Жиллуаз
3:1
Конец матча
Беерсхот-Вильрейк
0'
1:0
2' Гол
Эккерт Айенса Деннис
24' Желтая карточка
Макаллистер Кевин
36' Желтая карточка
Кейта Чарли
2:0
42' Гол
Макаллистер Кевин
2:1
48' Гол
Кейта Чарли
64' Желтая карточка
Кагро Велат
3:1
83' Гол
Пуэртас Кэмерон
87' Желтая карточка
Халаили Анан
90'+5
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
28
Матида
Коки
48
Лейсен
Федде
21
Кастро-Монтес
Алессио
27
Садики
Ноа
77
Фусейни
Мохаммед
II
23
Пуэртас
Кэмерон
11
Теклаб
Хенок
10
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
9
Эккерт
Айенса
Деннис
71
Матияш
Давор
66
Константопулос
Апостолос
3
Маттис
Эрве
26
Шиманга
Катуку
4
Плат
Брайан
75
Simion
Michez
47
Кагро
Велат
18
Сануси
Райан
7
Рейнерс
Том
10
Верлинден
Тибо
27
Кейта
Чарли
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Беерсхот-Вильрейк
3-4-2-1

История личных встреч

Юнион Сент-Жиллуаз
Беерсхот-Вильрейк

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПДА
0:3
ПДБВЭ
1:1
ПДБВЭ
0:2
ПДБПЭ
1:1
ПДБПЭ
1:0
ПДБВЭ
3:1
ПДБВЭ
1:1
ПДБПЭ
2:0
ПДБПЭ
1:0
ПДБ
1:0
ПДБ
2:1
ПДБ
0:3
ПДБ
3:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
0.86

Среднее время на гол

108
105

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
1.17

Среднее время на гол

57
77

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.23
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Кевин 1 0.5
Пуэртас Кэмерон 1 0.5
Эккерт Айенса Деннис 1 0.5
Фусейни Мохаммед II 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Садики Ноа 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейта Чарли 1 0.5
Верлинден Тибо 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Лейсен Федде 1 0
Халаили Анан 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагро Велат 2 0
Шиманга Катуку 1 0
Кейта Чарли 1 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2
ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - СЛ 16 ФК 2:0 Ломмель - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Льеж ФК - Беерсхот-Вильрейк 1:4 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге-2 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт (до 23 лет) 1:1 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 1:3 Беерсхот-Вильрейк - Дейнзе 1:2

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Беерсхот-Вильрейк

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Беерсхот-Вильрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Вестерло
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дендер
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Вестерло Стассин Лукас 2 (1)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 1 (1)
Гент Гудьонсен Андри 1
Антверпен Янссен Винсент 1
Мехелен Флюке Патрик 1
Весь список

Топ нарушителей
Беерсхот-Вильрейк Кагро Велат 2
Антверпен Одои Денис 1
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 1
Мехелен Уолш Сэнди 1
Антверпен Янссен Винсент 1
Весь список
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    • 48'
      Верлинден Тибо сделал результативную передачу.
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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