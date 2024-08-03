☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Мехелен
2:4
Конец матча
Вестерло
0'
0:1
18' Пенальти
Мадсен Николас
0:2
36' Гол
Luka Vuskovic
45' Желтая карточка
Ван ден Эйнден Бас
1:2
65' Гол
Сторм Никола
75' Желтая карточка
Бафдили Билал
77' Желтая карточка
Сидорчук Сергей
1:3
79' Гол
Алькосер Хосимар
81' Желтая карточка
Схоофс Роб
83' Желтая карточка
Хасполат Догукан
2:3
88' Пенальти
Флюке Патрик
90' Желтая карточка
Лаубербах Лион
2:4
90' Гол
Фриган Матия
90' Желтая карточка
Фриган Матия
90'+9
1
Де
Волф
Ортвин
4
Рэмекерс
Тун
29
Ван
ден
Эйнден
Бас
3
Марса
Хосе
77
Флюке
Патрик
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
32
Мохаммед
Азиз
19
Мрабти
Керим
10
Носа
Даль
Петтер
20
Лаубербах
Лион
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
44
Luka
Vuskovic
33
Нойштедтер
Роман
25
Tuur
Rommens
34
Хасполат
Догукан
46
Arthur
Piedfort
47
Авокойа
Мебуде
Адерире
8
Мадсен
Николас
7
Сайяд
Аллахьяр
76
Стассин
Лукас
Мехелен
3-4-2-1
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Мехелен
Вестерло

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

21 матч

61.9%
9.5%
28.6%
13 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
9.5%
33.4%
12 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
3:2
ПДА
3:1
ПДА
2:3
ПДА
2:0
ПДА
5:4
ТМК
3:1
ТМС
0:6
ПДБВЭ
3:0
ПДБВЭ
1:3
ПДБПЭ
0:3
ПДБПЭ
2:0
ТМК
0:6
ТМК
1:4
ЛП
1:2
ЛП
1:2
ЛП
3:2
ЛП
2:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
5:2
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

2.5
2.36

Среднее время на гол

36
38

Всего голов

13
23

Голов в среднем за матч

1.18
2.3

Среднее время на гол

76
39

Всего голов

38
49

Голов в среднем за матч

1.81
2.33

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

49
38

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флюке Патрик 2 (1) 1
Сторм Никола 1 0.5
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стассин Лукас 2 1
Сайяд Аллахьяр 1 0.5
Фриган Матия 1 0.5
Алькосер Хосимар 1 0.5
Luka Vuskovic 1 0.5
Мадсен Николас 1 (1) 0.5
Сидорчук Сергей 0 0
Хасполат Догукан 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схоофс Роб 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Конате Мори 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Ван ден Эйнден Бас 1 0
Бафдили Билал 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Фриган Матия 1 0

Результаты матчей

Мехелен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вестерло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Мехелен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вестерло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Мехелен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Вестерло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1
Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3
Вестерло
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2
Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2

Результаты матчей

Мехелен
Вестерло

Точный счет

2:4
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
АХ Лёвен
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Генк
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Мехелен
 2 0 1 1 3 - 5 1
12.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
АХ Лёвен
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Генк
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
АХ Лёвен
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дендер
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Генк
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Вестерло Стассин Лукас 2 (1)
Мехелен Флюке Патрик 2
Вестерло Сайяд Аллахьяр 1 (1)
Гент Гудьонсен Андри 1
Антверпен Янссен Винсент 1
Весь список

Топ нарушителей
Беерсхот-Вильрейк Кагро Велат 2
АХ Лёвен Акимото Такахиро 2
Вестерло Сидорчук Сергей 1
Антверпен Одои Денис 1
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 96'
    Фриган Матия получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Брайан Рейнольдс сделал результативную передачу.
  • 95'
    Г О О О О Л - Фриган Матия бьет в цель!
  • 92'
    Лаубербах Лион получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Сайяд Аллахьяр уходит с поля. Йорданов Эдиссон выходит вместо него
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    • 46'
      Марса Хосе уходит с поля. Сторм Никола выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Мехелен 2:4 Вестерло онлайн

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