☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Элитсериен 2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Будё-Глимт
0:1
Первый тайм: 45'
Хёугесунн

Ход матча

20'
0:1
Тунекти Себастьян

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Хёугесунн
1.85
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7.14
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4.10
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Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
30
Сёренсен
Адам
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
23
Хёуге
Йенс
21
Хельмерсен
Андреас
94
Миккельсен
Эугуст
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
5
Фишер
Миккель
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
8
Конрадсен
Мортен
16
Лейте
Бруно
77
Бизоза
Парфе
21
Эскесен
Юлиус
9
Лисет
Сёндре
11
Тунекти
Себастьян
Будё-Глимт
4-3-3
Хёугесунн
4-4-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Хёугесунн

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

23 матча

52.2%
17.4%
30.4%
12 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:4
Э
2:2
Э
2:0
Э
0:4
Э
6:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:3
Э
2:1
К
3:3
Э
3:4
Э
2:4
Э
1:2
ТМК
3:0
Э
1:2
Э
2:1
КН
1:1
КН
3:1

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

2.27
1.92

Среднее время на гол

39
46

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.25
1.73

Среднее время на гол

72
52

Всего голов

40
42

Голов в среднем за матч

1.74
1.83

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

51
49

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.44
Берг Патрик 5 0.28
Салтнес Ульрик 4 0.22
Хог Каспер Ваарст 4 0.22
Зугеля Нино 3 0.17
Хёуге Йенс 3 0.17
Эвьен Хэкон 2 0.11
Миккельсен Эугуст 2 0.11
Бьоркан Фредерик 2 0.11
Гундерсен Йостейн 1 0.06
Сьоволд Фредрик 1 0.06
Фет Сондре 1 0.06
Сёрли Сондре 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лейте Бруно 3 0.19
Тунекти Себастьян 3 0.19
Sorry Diarra 3 0.19
Эскесен Юлиус 1 (1) 0.06
Конрадсен Мортен 1 0.06
Лисет Сёндре 1 0.06
Бизоза Парфе 1 0.06
Mathias Sauer 1 0.06
Claus Niyukuri 1 0.06
Ismael Seone 1 0.06
Oscar Krusnell 0 0
Mikkel Hope 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 4 0
Берг Патрик 3 0
Хёуге Йенс 3 0
Эвьен Хэкон 3 0
Бьоркан Фредерик 3 0
Сёренсен Адам 2 0
Капскармо Оскар 1 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 4 0
Sorry Diarra 4 0
Лисет Сёндре 2 1
Troy Nyhammer 2 1
Тунекти Себастьян 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Mikkel Hope 3 0
Sancheev Manoharan 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Anders Baertelsen 2 0
Бизоза Парфе 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Ismael Seone 2 0
Oscar Krusnell 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Хёугесунн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
7
Будё-Глимт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Хёугесунн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

17
4
Будё-Глимт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Хёугесунн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

21
11

Голы по времени матча

Забито

18
10
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
11%
1
10%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
5
28%
3
30%
61-75
3
17%
1
10%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
50%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Забито

18
6
4 В 1-м тайме 0
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
6
33%
3
50%
46-60
4
22%
2
33%
61-75
4
22%
1
17%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Забито

36
16
12 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
4
11%
1
6%
1-15
3
8%
1
6%
16-30
5
14%
2
13%
31-45
8
22%
5
31%
46-60
9
25%
5
31%
61-75
7
19%
2
13%
76-90

Пропущено

15
22
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
5
23%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
4
27%
5
23%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
20%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1
Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:5
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2
Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0

Результаты матчей

Будё-Глимт
Хёугесунн

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
1
7
3
5
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
4
1.5
3
4
3
6
2.5
1
6
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
11
4
9
8
1.5
4
11
6
11
2.5
1
14
4
13
3.5
2
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 18 11 4 3 37 - 15 37
2.
Викинг
 16 9 4 3 27 - 17 31
3.
Бранн
 17 8 6 3 25 - 20 30
4.
Мольде
 17 8 4 5 32 - 20 28
5.
Фредрикстад
 16 7 6 3 24 - 16 27
6.
КФУМ Осло
 16 5 7 4 23 - 23 22
7.
Лиллестрём
 15 6 2 7 20 - 26 20
8.
Хёугесунн
 1:0 16 6 2 8 17 - 22 20
9.
Стрёмсгодсет
 16 5 4 7 16 - 22 19
10.
Русенборг
 15 5 3 7 22 - 29 18
11.
Сарпсборг-08
 16 5 3 8 24 - 32 18
12.
ФК Кристиансунн
 16 4 6 6 21 - 24 18
13.
Тромсё
 17 5 3 9 18 - 24 18
14.
Хам-Кам
 16 4 5 7 18 - 18 17
15.
Одд
 17 4 5 8 18 - 30 17
16.
Саннефьёрд
 16 4 4 8 24 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 9 6 2 1 16 - 9 20
2.
Будё-Глимт
 0:1 9 5 3 1 18 - 7 18
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
5.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
6.
ФК Кристиансунн
 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Саннефьёрд
 8 4 0 4 15 - 14 12
8.
Фредрикстад
 7 2 4 1 9 - 7 10
9.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
10.
Стрёмсгодсет
 7 2 3 2 7 - 6 9
11.
Хёугесунн
 1:0 8 3 0 5 6 - 10 9
12.
Одд
 9 2 3 4 12 - 17 9
13.
Лиллестрём
 8 2 2 4 10 - 18 8
14.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 9 - 17 7
15.
Хам-Кам
 7 1 2 4 4 - 7 5
16.
КФУМ Осло
 8 0 5 3 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 9 6 1 2 19 - 8 19
2.
КФУМ Осло
 8 5 2 1 15 - 9 17
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Мольде
 8 4 2 2 12 - 6 14
5.
Бранн
 8 3 4 1 13 - 12 13
6.
Лиллестрём
 7 4 0 3 10 - 8 12
7.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
8.
Викинг
 7 3 2 2 11 - 8 11
9.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Хёугесунн
 1:0 8 3 2 3 11 - 12 11
11.
Стрёмсгодсет
 9 3 1 5 9 - 16 10
12.
Тромсё
 7 2 2 3 4 - 8 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 8 1 2 5 12 - 20 5
16.
Саннефьёрд
 8 0 4 4 9 - 14 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Сарпсборг-08 Henrik Meister 8
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Г О О О О Л - Тунекти Себастьян из команды Хёугесунн правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Хёугесунн
1.85
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7.14
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4.10
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Хёугесунн
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