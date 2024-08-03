Тур: 17. Стадион: Аспмира Стадион. Зрители: 6647 Главный судья: Лиен Мариус
4:2
Конец матча
0'
0:1
20' ГолТунекти Себастьян
1:1
45' ГолХельмерсен Андреас
49' Желтая карточкаБизоза Парфе
1:2
50' ГолMikkel Hope
2:2
55' ГолХог Каспер Ваарст
3:2
62' ГолБерг Патрик
4:2
74' ГолХог Каспер Ваарст
90'+6
Ход матча
20'
45'
49'
50'
1:2
55'
62'
3:2
74'
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 6
-
11 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
655 Количество передач 344
-
65 Владение мячом, % 35
18
Мо
Бреде
26
Эвьен
Хэкон
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дубвик ИсакЗащитник
- Нападающий
-
19 Фет СондреНападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
-
77 Бизоза ПарфеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
29 Sorry Diarra
-
-
55 Madiodio Dia
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Будё-Глимт
Хёугесунн
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
23 матча
52.2%
17.4%
30.4%
12 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
2.27
1.92
Среднее время на гол
39
46
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.25
1.73
Среднее время на гол
72
52
Всего голов
40
42
Голов в среднем за матч
1.74
1.83
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
51
49
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.44
|Берг Патрик
|6
|0.33
|Хог Каспер Ваарст
|6
|0.33
|Салтнес Ульрик
|4
|0.22
|Зугеля Нино
|3
|0.17
|Хёуге Йенс
|3
|0.17
|Эвьен Хэкон
|2
|0.11
|Миккельсен Эугуст
|2
|0.11
|Бьоркан Фредерик
|2
|0.11
|Гундерсен Йостейн
|1
|0.06
|Сьоволд Фредрик
|1
|0.06
|Фет Сондре
|1
|0.06
|Хельмерсен Андреас
|1
|0.06
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тунекти Себастьян
|3
|0.19
|Лейте Бруно
|3
|0.19
|Sorry Diarra
|3
|0.19
|Эскесен Юлиус
|1 (1)
|0.06
|Конрадсен Мортен
|1
|0.06
|Mikkel Hope
|1
|0.06
|Лисет Сёндре
|1
|0.06
|Бизоза Парфе
|1
|0.06
|Mathias Sauer
|1
|0.06
|Claus Niyukuri
|1
|0.06
|Ismael Seone
|1
|0.06
|Oscar Krusnell
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Эвьен Хэкон
|3
|0
|Бьоркан Фредерик
|3
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|4
|0
|Sorry Diarra
|4
|0
|Лисет Сёндре
|2
|1
|Troy Nyhammer
|2
|1
|Тунекти Себастьян
|3
|0
|Бизоза Парфе
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Mikkel Hope
|3
|0
|Sancheev Manoharan
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Anders Baertelsen
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Ismael Seone
|2
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Хёугесунн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
9
Будё-Глимт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Хёугесунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
17
4
Будё-Глимт
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Хёугесунн
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
21
13
Голы по времени матча
Забито
22
12
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
9%
1
8%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
7
32%
3
25%
61-75
3
14%
1
8%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
3
38%
3
19%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Забито
18
6
4 В 1-м тайме 0
14 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
6
33%
3
50%
46-60
4
22%
2
33%
61-75
4
22%
1
17%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Забито
40
18
13 В 1-м тайме 5
27 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
4
10%
1
6%
1-15
3
8%
2
11%
16-30
6
15%
2
11%
31-45
9
23%
6
33%
46-60
11
28%
5
28%
61-75
7
18%
2
11%
76-90
Пропущено
17
26
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
0
0%
5
19%
1-15
5
29%
29%
1
4%
16-30
4
24%
6
23%
31-45
4
24%
4
15%
46-60
1
6%
5
19%
61-75
3
18%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1
Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:5
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2
Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0
Результаты матчей
Будё-Глимт
Хёугесунн
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
17
45
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
54
44
36
17
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
124
108
511
711
115
513
216
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Сарпсборг-08
|Henrik Meister
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3