Тур: 3. Стадион: Корнаредо. Зрители: 3334
0'
0:1
61' ГолКутеса Дерек
68' Желтая карточкаДумбия Усман
1:1
73' ГолМахмуд Хадж
2:1
78' Гол в свои воротаМазику Брэдли
3:1
84' ГолШтеффен Ренато
85' Желтая карточкаШтеффен Ренато
90'+6
Ход матча
61'
0:1
68'
73'
1:1
78'
2:1
84'
3:1
85'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
496 Количество передач 352
-
58 Владение мячом, % 42
20
Думбия
Усман
25
Бислими
Уран
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хэберли Томас
История личных встреч
Лугано
Серветт
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
47.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
39 матчей
35.9%
30.8%
33.3%
14 побед 12 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.8%
41%
28.2%
12 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.9%
30.8%
33.3%
14 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.26
1.15
Среднее время на гол
71
78
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
54
42
Голов в среднем за матч
1.38
1.08
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
65
83
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|2
|0.67
|Штеффен Ренато
|1
|0.33
|Алиседа Игнасио
|1
|0.33
|Бислими Уран
|1
|0.33
|Махмуд Хадж
|1
|0.33
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|Маю Хишам
|0
|0
|Вляди Шкельчим
|0
|0
|Daniel Dos Santos
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутеса Дерек
|3
|0.75
|Стеванович Мирослав
|2
|0.5
|Кривелли Энцо
|1 (1)
|0.25
|Руй Стив
|1
|0.25
|Цунэмото Кэйго
|1
|0.25
|Конья Тимоте
|0
|0
|Гийемено Джереми
|0
|0
|Мазику Брэдли
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Киминьяни Янис
|1
|0
|Бислими Уран
|1
|0
|Хайдари Альбиан
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Стив
|0
|1
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
2
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Лугано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Серветт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1
Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0
Серветт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1
Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0
Результаты матчей
Лугано
Серветт
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лугано
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|10.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|4
|Серветт
|Кутеса Дерек
|3
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3
|Лугано
|Пржибылко Каспер
|2
|Серветт
|Стеванович Мирослав
|2
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Люцерн
|Цыганик Андрей
|2
|Базель
|Леруа Лео
|2
|Базель
|Каде Антон
|2