☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 3334
Лугано
3:1
Конец матча
Серветт
0'
0:1
61' Гол
Кутеса Дерек
68' Желтая карточка
Думбия Усман
1:1
73' Гол
Махмуд Хадж
2:1
78' Гол в свои ворота
Мазику Брэдли
3:1
84' Гол
Штеффен Ренато
85' Желтая карточка
Штеффен Ренато
90'+6

Ход матча

54'
Маю Хишам
Боттани Маттиа
 
61'
0:1
Кутеса Дерек
(Кривелли Энцо)
67'
 
Маньен Тео
Кутеса Дерек
67'
 
Гийемено Джереми
Кривелли Энцо
67'
Штеффен Ренато
Киминьяни Янис
 
67'
Махмуд Хадж
Гргич Анто
 
68'
Думбия Усман
 
73'
Махмуд Хадж
(Штеффен Ренато)
1:1
78'
Мазику Брэдли
2:1
80'
 
Фон Моос Юлиан
Цунэмото Кэйго
83'
Вляди Шкельчим
Пржибылко Каспер
 
83'
Daniel Dos Santos
Бислими Уран
 
84'
Штеффен Ренато
(Вляди Шкельчим)
3:1
85'
Штеффен Ренато
 
86'
 
Симбаколи Мамаду
Антунес Алексис

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 496 Количество передач 352
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Саипи
Амир
2
Бро-Гийяр
Закари
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
20
Думбия
Усман
8
Гргич
Анто
21
Киминьяни
Янис
25
Бислими
Уран
10
Боттани
Маттиа
93
Пржибылко
Каспер
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
6
Барон
Энтони
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
5
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
9
Стеванович
Мирослав
10
Антунес
Алексис
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
Лугано
4-2-3-1
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Лугано
Серветт

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
47.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

39 матчей

35.9%
30.8%
33.3%
14 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.8%
41%
28.2%
12 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.9%
30.8%
33.3%
14 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

К
0:0
С
0:2
С
2:1
С
2:2
С
0:1
С
0:0
К
2:2
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
ТМК
4:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
0:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:6
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
6:1

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.26
1.15

Среднее время на гол

71
78

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

54
42

Голов в среднем за матч

1.38
1.08

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

65
83

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 2 0.67
Штеффен Ренато 1 0.33
Алиседа Игнасио 1 0.33
Бислими Уран 1 0.33
Махмуд Хадж 1 0.33
Бро-Гийяр Закари 0 0
Маю Хишам 0 0
Вляди Шкельчим 0 0
Daniel Dos Santos 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 3 0.75
Стеванович Мирослав 2 0.5
Кривелли Энцо 1 (1) 0.25
Руй Стив 1 0.25
Цунэмото Кэйго 1 0.25
Конья Тимоте 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Мазику Брэдли 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штеффен Ренато 1 0
Думбия Усман 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Киминьяни Янис 1 0
Бислими Уран 1 0
Хайдари Альбиан 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Стив 0 1
Ондуа Гаэль 1 0
Мазику Брэдли 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0

Результаты матчей

Лугано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Серветт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
2
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Лугано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Серветт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1
Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0
Серветт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1
Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0

Результаты матчей

Лугано
Серветт

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лугано
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Серветт
 4 3 0 1 9 - 7 9
3.
Цюрих
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Сьон
 0:1 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Люцерн
 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 1 3
7.
Винтертур
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Лозанна
 2 1 0 1 3 - 6 3
9.
Базель
 3 1 0 2 6 - 5 3
10.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 7 1
11.
Ивердон
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Янг Бойз
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Лугано
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Сьон
 0:1 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Цюрих
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Лозанна
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Люцерн
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 5 1
10.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Базель
 2 1 0 1 5 - 3 3
4.
Сьон
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Люцерн
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ивердон
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Винтертур
 1 0 0 1 2 - 4 0
11.
Лозанна
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 4
Серветт Кутеса Дерек 3
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Лугано Пржибылко Каспер 2
Серветт Стеванович Мирослав 2
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Люцерн Цыганик Андрей 2
Базель Леруа Лео 2
Базель Каде Антон 2
Весь список
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