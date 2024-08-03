☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Грасcхоппер
0:2
Первый тайм: 45'
Базель
0'
20' Желтая карточка
Баришич Адриан-Леон
22' Желтая карточка
Шюрпф Паскаль
0:1
25' Гол
Траоре Бени
28' Желтая карточка
Каде Антон
0:2
36' Гол
Барри Тьерно
42' Желтая карточка
Леруа Лео

Ход матча

20'
 
Баришич Адриан-Леон
22'
Шюрпф Паскаль
 
25'
0:1
Траоре Бени
28'
 
Каде Антон
36'
0:2
Барри Тьерно
(Траоре Бени)
42'
 
Леруа Лео

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Базель
6.70
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8.00
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2.61
Все Коэффициенты
71
Хаммель
Джастин
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
3
Декарли
Сауло
14
Матам
Тео
Ндика
6
Абраши
Амир
15
Секо
Аюму
21
Мабил
Авер
10
Giotto
Morandi
11
Шюрпф
Паскаль
9
Nikolas
Muci
1
Хитц
Mapвин
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
25
Ван
Бремен
Финн
30
Каде
Антон
22
Леруа
Лео
37
Авдуллаху
Леон
31
Шмидт
Доминик
II
9
Барри
Тьерно
23
Айети
Альбиан
11
Траоре
Бени
Грасcхоппер
4-2-3-1
Базель
3-4-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Базель

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
56.5%
14 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
43.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед

40 матчей

22.5%
77.5%
0 побед 9 ничьих 31 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 10 ничьих 26 побед

Второй тайм

32.5%
67.5%
0 побед 13 ничьих 26 побед

63 матча

25.4%
25.4%
49.2%
16 побед 16 ничьих 31 победа

Первый тайм

22.2%
36.5%
41.3%
14 побед 23 ничьи 26 побед

Второй тайм

22.2%
36.5%
41.3%
14 побед 23 ничьи 26 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
1:0
К
3:5
С
1:0
С
5:1
С
1:1
С
2:4
С
2:2
С
0:2
ТМК
1:0
ТМК
1:2
С
0:0
С
0:4
С
1:3
С
4:2
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
3:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
0:1
С
0:4
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
КШ
1:1
С
0:0
С
4:0
С
2:2
С
6:3
С
4:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
4:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
2:1
К
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

44
33

Голов в среднем за матч

1.42
1.03

Среднее время на гол

63
87

Всего голов

61
54

Голов в среднем за матч

1.91
1.74

Среднее время на гол

47
51

Всего голов

105
87

Голов в среднем за матч

1.67
1.38

Тотал матчей

2.5
59
Больше 94%
Меньше 6%
4
48
Больше 76%
Меньше 24%
15
35
Больше 56%
Меньше 44%
28
28
Больше 44%
Меньше 56%
35
11
Больше 17%
Меньше 83%
52
6
Больше 10%
Меньше 90%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
62

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шюрпф Паскаль 1 0.33
Nikolas Muci 1 0.33
Giotto Morandi 1 (1) 0.33
Мабил Авер 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 2 (1) 0.67
Леруа Лео 1 0.33
Траоре Бени 1 0.33
Айети Альбиан 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 1 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Мабил Авер 1 0
Giotto Morandi 1 0
Evans Maurin 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баришич Адриан-Леон 2 0
Леруа Лео 1 0
Комас Арнау 1 0
Каде Антон 1 0
Romeo Beney 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Базель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Грасcхоппер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Базель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Грасcхоппер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1
Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Базель
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0
Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2

Результаты матчей

Грасcхоппер
Базель

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 0:0 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Лугано
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Сьон
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Цюрих
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Винтертур
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Лозанна
 2 1 0 1 3 - 6 3
8.
Базель
 2:0 3 1 0 2 5 - 5 3
9.
Люцерн
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Грасcхоппер
 0:2 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Ивердон
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Янг Бойз
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 0:0 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Лугано
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Сьон
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Цюрих
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Лозанна
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Грасcхоппер
 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Базель
 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Люцерн
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сьон
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Лугано
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Базель
 2:0 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Люцерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ивердон
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Грасcхоппер
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Винтертур
 1 0 0 1 2 - 4 0
11.
Лозанна
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Лугано Пржибылко Каспер 2
Серветт Стеванович Мирослав 2
Серветт Кутеса Дерек 2
Цюрих Переа Хуан 2
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Люцерн Цыганик Андрей 2
Базель Баришич Адриан-Леон 2
Ивердон Тижани Мохамед 1
Весь список
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Базель
6.70
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8.00
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2.61
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Где смотреть матч Грасcхоппер 0:2 Базель онлайн

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