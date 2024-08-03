Тур: 3. Стадион: Летцигрунд.
0:2
Первый тайм: 45'
0'
20' Желтая карточкаБаришич Адриан-Леон
22' Желтая карточкаШюрпф Паскаль
0:1
25' ГолТраоре Бени
28' Желтая карточкаКаде Антон
0:2
36' ГолБарри Тьерно
42' Желтая карточкаЛеруа Лео
Ход матча
22'
25'
0:1
28'
36'
0:2
42'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
15
Секо
Аюму
21
Мабил
Авер
30
Каде
Антон
22
Леруа
Лео
11
Траоре
Бени
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Evans Maurin
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Траоре БениНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Нападающий
-
35 Romeo Beney
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Грасcхоппер
Базель
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.9%
56.5%
14 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
43.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед
40 матчей
22.5%
77.5%
0 побед 9 ничьих 31 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 10 ничьих 26 побед
Второй тайм
32.5%
67.5%
0 побед 13 ничьих 26 побед
63 матча
25.4%
25.4%
49.2%
16 побед 16 ничьих 31 победа
Первый тайм
22.2%
36.5%
41.3%
14 побед 23 ничьи 26 побед
Второй тайм
22.2%
36.5%
41.3%
14 побед 23 ничьи 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
33
Голов в среднем за матч
1.42
1.03
Среднее время на гол
63
87
Всего голов
61
54
Голов в среднем за матч
1.91
1.74
Среднее время на гол
47
51
Всего голов
105
87
Голов в среднем за матч
1.67
1.38
Тотал матчей
2.5
59
Больше 94%
Меньше 6%
4
48
Больше 76%
Меньше 24%
15
35
Больше 56%
Меньше 44%
28
28
Больше 44%
Меньше 56%
35
11
Больше 17%
Меньше 83%
52
6
Больше 10%
Меньше 90%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
Среднее время на гол
54
65
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.33
|Nikolas Muci
|1
|0.33
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.33
|Мабил Авер
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|2 (1)
|0.67
|Леруа Лео
|1
|0.33
|Траоре Бени
|1
|0.33
|Айети Альбиан
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|1
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
|Evans Maurin
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баришич Адриан-Леон
|2
|0
|Леруа Лео
|1
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Каде Антон
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Базель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Грасcхоппер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Базель
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Грасcхоппер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1
Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Базель
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0
Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2
Результаты матчей
Грасcхоппер
Базель
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|8.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|8.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3
|Лугано
|Пржибылко Каспер
|2
|Серветт
|Стеванович Мирослав
|2
|Серветт
|Кутеса Дерек
|2
|Цюрих
|Переа Хуан
|2
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Люцерн
|Цыганик Андрей
|2
|Базель
|Баришич Адриан-Леон
|2
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1