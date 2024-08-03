☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 9099
Грасcхоппер
0:3
Конец матча
Базель
0'
20' Желтая карточка
Баришич Адриан-Леон
22' Желтая карточка
Шюрпф Паскаль
0:1
25' Гол
Траоре Бени
28' Желтая карточка
Каде Антон
0:2
36' Гол
Барри Тьерно
42' Желтая карточка
Леруа Лео
45' Желтая карточка
Авдуллаху Леон
52' Желтая карточка
Кристерс Тоберс
54' Желтая карточка
Паскочи Максим
0:3
58' Гол
Барри Тьерно
75' Желтая карточка
Бабунски Дориан
90' Желтая карточка
Simone Stroscio
90'+6

Ход матча

20'
 
Баришич Адриан-Леон
22'
Шюрпф Паскаль
 
25'
0:1
Траоре Бени
28'
 
Каде Антон
36'
0:2
Барри Тьерно
(Траоре Бени)
42'
 
Леруа Лео
45'
 
Авдуллаху Леон
52'
Кристерс Тоберс
 
54'
Паскочи Максим
 
58'
0:3
Барри Тьерно
(Айети Альбиан)
60'
 
Брэдли Финк
Траоре Бени
60'
 
Фрай Фабиан
Леруа Лео
60'
Evans Maurin
Мабил Авер
 
60'
Абубакар-Анкра Асума
Шюрпф Паскаль
 
60'
Бабунски Дориан
Nikolas Muci
 
73'
 
Marin Soticek
Барри Тьерно
73'
 
Вуйоз Николя
Ван Бремен Финн
73'
Феррейра Филипе
Giotto Morandi
 
75'
Бабунски Дориан
 
78'
Simone Stroscio
Паскочи Максим
 
79'
 
Джака Таулант
Авдуллаху Леон
90'
Simone Stroscio
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 434 Количество передач 375
  • 54 Владение мячом, % 46
71
Хаммель
Джастин
26
Паскочи
Максим
4
Кристерс
Тоберс
3
Декарли
Сауло
14
Матам
Тео
Ндика
6
Абраши
Амир
15
Секо
Аюму
21
Мабил
Авер
10
Giotto
Morandi
11
Шюрпф
Паскаль
9
Nikolas
Muci
1
Хитц
Mapвин
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
25
Ван
Бремен
Финн
30
Каде
Антон
22
Леруа
Лео
37
Авдуллаху
Леон
31
Шмидт
Доминик
II
9
Барри
Тьерно
23
Айети
Альбиан
11
Траоре
Бени
Грасcхоппер
4-2-3-1
Базель
3-4-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Базель

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.9%
56.5%
14 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
43.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед

40 матчей

22.5%
77.5%
0 побед 9 ничьих 31 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 10 ничьих 26 побед

Второй тайм

32.5%
67.5%
0 побед 13 ничьих 26 побед

63 матча

25.4%
25.4%
49.2%
16 побед 16 ничьих 31 победа

Первый тайм

22.2%
36.5%
41.3%
14 побед 23 ничьи 26 побед

Второй тайм

22.2%
36.5%
41.3%
14 побед 23 ничьи 26 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
1:0
К
3:5
С
1:0
С
5:1
С
1:1
С
2:4
С
2:2
С
0:2
ТМК
1:0
ТМК
1:2
С
0:0
С
0:4
С
1:3
С
4:2
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
3:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
0:1
С
0:4
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
КШ
1:1
С
0:0
С
4:0
С
2:2
С
6:3
С
4:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
4:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
2:1
К
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

44
33

Голов в среднем за матч

1.42
1.03

Среднее время на гол

63
87

Всего голов

61
54

Голов в среднем за матч

1.91
1.74

Среднее время на гол

47
51

Всего голов

105
87

Голов в среднем за матч

1.67
1.38

Тотал матчей

2.5
59
Больше 94%
Меньше 6%
4
48
Больше 76%
Меньше 24%
15
35
Больше 56%
Меньше 44%
28
28
Больше 44%
Меньше 56%
35
11
Больше 17%
Меньше 83%
52
6
Больше 10%
Меньше 90%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
1
Больше 2%
Меньше 98%
62

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шюрпф Паскаль 1 0.33
Nikolas Muci 1 0.33
Giotto Morandi 1 (1) 0.33
Мабил Авер 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 4 (1) 1.33
Траоре Бени 1 0.33
Леруа Лео 1 0.33
Айети Альбиан 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 1 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Giotto Morandi 1 0
Паскочи Максим 1 0
Simone Stroscio 1 0
Evans Maurin 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леруа Лео 2 0
Каде Антон 2 0
Баришич Адриан-Леон 2 0
Комас Арнау 1 0
Авдуллаху Леон 1 0
Romeo Beney 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Базель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Грасcхоппер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Базель
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1
Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 3:2 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:2 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Базель
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0
Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Базель - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Лугано - Базель 2:0 Базель - Цюрих 2:2 Базель - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Базель 5:1 Базель - Лозанна 1:2 Базель - Лугано 2:2

Результаты матчей

Грасcхоппер
Базель

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Серветт
 4 3 0 1 9 - 7 9
3.
Цюрих
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Сьон
 0:1 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Люцерн
 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 1 3
7.
Винтертур
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Лозанна
 2 1 0 1 3 - 6 3
9.
Базель
 3 1 0 2 6 - 5 3
10.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 7 1
11.
Ивердон
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Янг Бойз
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Лугано
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Сьон
 0:1 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Цюрих
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Лозанна
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Люцерн
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 5 1
10.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Базель
 2 1 0 1 5 - 3 3
4.
Сьон
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Люцерн
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ивердон
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Винтертур
 1 0 0 1 2 - 4 0
11.
Лозанна
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 4
Серветт Кутеса Дерек 3
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Лугано Пржибылко Каспер 2
Серветт Стеванович Мирослав 2
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Люцерн Цыганик Андрей 2
Базель Леруа Лео 2
Базель Каде Антон 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Г О О О О Л - Барри Тьерно бьет в цель!
    • 54'
      Паскочи Максим получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Кристерс Тоберс получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Авдуллаху Леон получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Леруа Лео получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Траоре Бени сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Барри Тьерно бьет в цель!
    • 28'
      Каде Антон получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Грасcхоппер 0:3 Базель онлайн

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