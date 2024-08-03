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Тур: 3. Стадион: .
Ягеллония Белосток
2:0
Конец матча
Сталь Мелец
0'
1:0
24' Гол
Пюлюлю Афимико
31' Желтая карточка
Пюлюлю Афимико
44' Желтая карточка
Нгиамба Орельен
66' Желтая карточка
Гербовски Фридерик
2:0
67' Гол
Имас Хесус
2:0
69' Не забитый пенальти
Хансен Кристоффер
90' Желтая карточка
Dominik Marczuk
90'+5
50
Slawomir
Abramowicz
16
Сачек
Михал
4
Халити
Йетмир
72
Скшипчак
Матеуш
44
Моутинью
Жоау
8
Нене
III
39
Нгиамба
Орельен
20
Виллар
Мики
11
Имас
Хесус
99
Хансен
Кристоффер
10
Пюлюлю
Афимико
1
Кохальски
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
15
Зенгер
Марвин
27
Яунземс
Алвис
11
Krzysztof
Wolkowicz
18
Piotr
Wlazlo
6
Гийомье
Мэтью
10
Доманьски
Мацей
8
Koki
Hinokio
17
Шкурин
Илья
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Сталь Мелец

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
3:2
Э
4:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:3
Э
3:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

2.5
1.13

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

36
80

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубицки Ярослав 2 0.67
Имас Хесус 1 0.33
Виллар Мики 1 0.33
Диаби Мохамед 1 0.33
Нене III 1 0.33
Пюлюлю Афимико 1 0.33
Хансен Кристоффер 0 0
Дигес Адриан 0 0
Нгиамба Орельен 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 1 0.33
Доманьски Мацей 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Slawomir Abramowicz 2 0
Диаби Мохамед 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стемпень Матеуш 1 0
Гербовски Фридерик 1 0
Эсселинк Берт 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сталь Мелец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сталь Мелец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сталь Мелец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0
Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1
Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Сталь Мелец

Точный счет

2:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Легия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Лех
 3:0 3 2 0 1 6 - 2 6
4.
Ракув
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Краковия
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Погонь Щецин
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Мотор Люблин
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
ГКС Катовице
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Лехия Гданьск
 0:3 3 0 1 2 1 - 6 1
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Пяст
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Радомяк Радом
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Ракув
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Мотор Люблин
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лехия Гданьск
 0:3 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ГКС Катовице
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Краковия
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Видзев Лодзь
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Лехия Гданьск
 0:3 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Лех
 3:0 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Лех Хотич Дино 2 (1)
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 2
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Краковия Аль-Аммари Амир 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 2
Ягеллония Белосток Slawomir Abramowicz 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Нгиамба Орельен уходит с поля. Романчук Тарас выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Нгиамба Орельен получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Пюлюлю Афимико получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Имас Хесус сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Пюлюлю Афимико бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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