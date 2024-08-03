Тур: 3. Стадион: ГКС Катовице.
0:1
Первый тайм: 39'
Ход матча
29'
0:1
11
Adrian
Blad
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adrian BladПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Rafal Gorak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
19 Црнац АнтеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
26 Оума ЭрикЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
ГКС Катовице
Ракув
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
50
Бомбардиры внутри турнира
ГКС Катовице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мажец Матеуш
|1
|0.33
|Arkadiusz Jedrych
|1 (1)
|0.33
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Црнац Анте
|1
|0.33
|Драчал Давид
|1
|0.33
|Тудор Фран
|0
|0
Карточки
ГКС Катовице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oskar Repka
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адриано Рибейро
|1
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Результаты матчей
ГКС Катовице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
ГКС Катовице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
ГКС Катовице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ракув
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ГКС Катовице
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1
ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Тыхы - ГКС Катовице 2:3 ГКС Катовице - Сталь Жешув 8:0 Полония Варшава - ГКС Катовице 1:2 ГКС Катовице - Гурник Ленчна 0:0 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Одра Ополе 1:3 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Сосновец - ГКС Катовице 0:4 ГКС Катовице - Подбескидзе 1:0
Ракув
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1
Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0
Результаты матчей
ГКС Катовице
Ракув
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ГКС Катовице
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|4
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|3
|Ягеллония Белосток
|Кубицки Ярослав
|2
|Легия
|Лима Лукас II
|2
|Лех
|Исхак Микаэль
|2
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 1
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|2
|Краковия
|Аль-Аммари Амир
|2
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|2
|Ягеллония Белосток
|Slawomir Abramowicz
|2