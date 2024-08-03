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Тур: 3. Стадион: .
ГКС Катовице
0:1
Первый тайм: 39'
Ракув

Ход матча

29'
0:1
Салес Жеан Карлос
(Тудор Фран)
Лучшие коэффициенты
ГКС Катовице
Ничья
Ракув
5.00
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5.20
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1.85
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Все Коэффициенты
1
Кудла
Давид
6
Клеменз
Лукаш
4
Arkadiusz
Jedrych
14
Комор
Александер
23
Васьелевски
Марцин
16
Grzegorz
Rogala
77
Ковальчик
Матеуш
5
Oskar
Repka
11
Adrian
Blad
8
Галан
Борха
99
Зреляк
Адам
1
Треловски
Кацпер
4
Сварнас
Стратос
25
Раковитан
Богдан
33
Пестка
Камил
7
Тудор
Фран
20
Салес
Жеан
Карлос
30
Кочергин
Владислав
5
Берггрен
Густав
21
Драчал
Давид
19
Црнац
Анте
9
Patryk
Makuch
ГКС Катовице
3-4-2-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

ГКС Катовице
Ракув

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
3:2
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:3

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
50

Бомбардиры внутри турнира

ГКС Катовице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мажец Матеуш 1 0.33
Arkadiusz Jedrych 1 (1) 0.33
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Црнац Анте 1 0.33
Драчал Давид 1 0.33
Тудор Фран 0 0

Карточки

ГКС Катовице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oskar Repka 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адриано Рибейро 1 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Пестка Камил 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Црнац Анте 1 0

Результаты матчей

ГКС Катовице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
ГКС Катовице
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
ГКС Катовице
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ракув
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ГКС Катовице
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1
ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Тыхы - ГКС Катовице 2:3 ГКС Катовице - Сталь Жешув 8:0 Полония Варшава - ГКС Катовице 1:2 ГКС Катовице - Гурник Ленчна 0:0 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Одра Ополе 1:3 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Сосновец - ГКС Катовице 0:4 ГКС Катовице - Подбескидзе 1:0
Ракув
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1
Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0

Результаты матчей

ГКС Катовице
Ракув

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ГКС Катовице
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ракув
 1:0 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Краковия
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Погонь Щецин
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Лех
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Мотор Люблин
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
ГКС Катовице
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Пяст
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Радомяк Радом
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Ракув
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Мотор Люблин
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ГКС Катовице
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ГКС Катовице
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Краковия
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Лехия Гданьск
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Видзев Лодзь
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лех
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 2
Легия Лима Лукас II 2
Лех Исхак Микаэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Краковия Аль-Аммари Амир 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 2
Ягеллония Белосток Slawomir Abramowicz 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Тудор Фран сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Жан Карлос бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Ракув
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