☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Лех
3:0
Второй тайм: 46'
Лехия Гданьск
0'
1:0
3' Гол
Исхак Микаэль
2:0
35' Гол
Хотич Дино
3:0
40' Гол
Исхак Микаэль

Ход матча

3'
Исхак Микаэль
(Хотич Дино)
1:0
35'
Хотич Дино
(Ба-Луа Адриэль)
2:0
40'
Исхак Микаэль
(Соуза Афонсу)
3:0
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Лехия Гданьск
3.90
8.60
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74.00
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Все Коэффициенты
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
3
Alex
Douglas
16
Милич
Антонио
15
Гургул
Михал
43
Антони
Козубал
22
Муравски
Радослав
21
Хотич
Дино
7
Соуза
Афонсу
50
Ба-Луа
Адриэль
9
Исхак
Микаэль
29
Сарнавский
Богдан
11
Dominik
Pila
4
Киндриш
Андрей
3
Ольссон
Элиас
23
Milosz
Kalahur
5
Желизко
Иван
7
Camilo
Mena
99
Tomasz
Neugebauer
8
Капич
Рифет
30
Хлань
Максим
89
Бобчек
Томаш
Лех
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

История личных встреч

Лех
Лехия Гданьск

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
37%
7.4%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

40 матчей

62.5%
15%
22.5%
25 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.5%
45%
17.5%
15 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

45%
40%
15%
18 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

Э
5:0
Э
0:3
Э
1:0
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:1
ЭГА
3:2
К
1:1
Э
2:0
Э
2:1
ЭГА
2:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
3:0
Э
3:3
ЭГА
0:0
Э
1:0
Э
2:1
ЭГА
0:0
Э
0:1
Э
2:1
ЭГА
1:2
Э
1:0
Э
1:2
ТМС
3:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:4
Э
4:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
OE
0:3
КЛ
1:0
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

42
23

Голов в среднем за матч

1.91
1.28

Среднее время на гол

47
70

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

60
34

Голов в среднем за матч

1.5
0.85

Тотал матчей

2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

60
105

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 4 (1) 1.33
Хотич Дино 2 0.67
Перейра Жоэл III 0 0
Ба-Луа Адриэль 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Антони Козубал 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomasz Neugebauer 1 0.33

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Антонио 1 0
Голизаде Али 1 0
Фиабема Брайан 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киндриш Андрей 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Tomasz Neugebauer 1 0

Результаты матчей

Лех
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лехия Гданьск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Лех
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лехия Гданьск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Лех
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лехия Гданьск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1
Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1
Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:1 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 3:1 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Одра Ополе 2:1 Лехия Гданьск - ФК Валмиера 5:1 Лехия Гданьск - Заглембе Сосновец 4:0 Подбескидзе - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - ЦВКС Ресовия 4:0 Знич Прушкув - Лехия Гданьск 0:2

Результаты матчей

Лех
Лехия Гданьск

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лех
Лехия Гданьск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Легия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Лех
 3:0 3 2 0 1 6 - 2 6
4.
Ракув
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Краковия
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Погонь Щецин
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Мотор Люблин
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
ГКС Катовице
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Лехия Гданьск
 0:3 3 0 1 2 1 - 6 1
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Легия
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Пяст
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Краковия
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Радомяк Радом
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Ракув
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Мотор Люблин
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лехия Гданьск
 0:3 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ГКС Катовице
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Краковия
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Пяст
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Видзев Лодзь
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Гурник Забже
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Лехия Гданьск
 0:3 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Лех
 3:0 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Корона Кельце
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Лех Хотич Дино 2 (1)
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 2
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Краковия Аль-Аммари Амир 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 2
Ягеллония Белосток Slawomir Abramowicz 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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Лех
Ничья
Лехия Гданьск
3.90
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Лехия Гданьск
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