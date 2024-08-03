Тур: 3. Стадион: Городской стадион Познань.
3:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолИсхак Микаэль
2:0
35' ГолХотич Дино
3:0
40' ГолИсхак Микаэль
53' Желтая карточкаКиндриш Андрей
64' Желтая карточкаХоканс Даниэль
73' Желтая карточкаЖелизко Иван
3:1
90' ГолKalle Wendt
90'+2
Ход матча
3'
1:0
35'
2:0
40'
3:0
53'
64'
73'
90'
3:1
15
Гургул
Михал
21
Хотич
Дино
11
Dominik
Pila
30
Хлань
Максим
89
Бобчек
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Dominik PilaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хлань МаксимПолузащитник
-
89 Бобчек ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Szymon Grabowski
История личных встреч
Лех
Лехия Гданьск
27 матчей
92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
37%
7.4%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
40 матчей
62.5%
15%
22.5%
25 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
37.5%
45%
17.5%
15 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
45%
40%
15%
18 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
23
Голов в среднем за матч
1.91
1.28
Среднее время на гол
47
70
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
60
34
Голов в среднем за матч
1.5
0.85
Тотал матчей
2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
60
105
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|4 (1)
|1.33
|Хотич Дино
|2
|0.67
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
|Антони Козубал
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomasz Neugebauer
|1
|0.33
|Kalle Wendt
|1
|0.33
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Антонио
|1
|0
|Голизаде Али
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Фиабема Брайан
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киндриш Андрей
|2
|0
|Желизко Иван
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Tomasz Neugebauer
|1
|0
Результаты матчей
Лех
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лехия Гданьск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Лех
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лехия Гданьск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Лех
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лехия Гданьск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
67%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1
Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0 Лех - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лех 0:0 Ракув - Лех 4:0 Лех - Погонь Щецин 0:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1
Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:1 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 3:1 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Одра Ополе 2:1 Лехия Гданьск - ФК Валмиера 5:1 Лехия Гданьск - Заглембе Сосновец 4:0 Подбескидзе - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - ЦВКС Ресовия 4:0 Знич Прушкув - Лехия Гданьск 0:2
Результаты матчей
Лех
Лехия Гданьск
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Лех
Лехия Гданьск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|4
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|3
|Лех
|Хотич Дино
|2 (1)
|Ягеллония Белосток
|Кубицки Ярослав
|2
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 1
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|2
|Краковия
|Аль-Аммари Амир
|2
|Лехия Гданьск
|Киндриш Андрей
|2
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|2