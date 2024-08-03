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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
АХ Лёвен
1:0
Первый тайм: 29'
Генк
0'
19' Желтая карточка
Акимото Такахиро
1:0
22' Гол
Мазиз Юссеф

Ход матча

19'
Акимото Такахиро
 
22'
Мазиз Юссеф
(Мертенс Матье)
1:0
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Генк
3.40
3.60
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2.55
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Все Коэффициенты
1
Лейсен
Тобе
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
30
Акимото
Такахиро
77
Влитинк
Тибо
4
Верстрате
Биргер
10
Мазиз
Юссеф
20
Мендиль
Хамза
8
Шрейверс
Сьебе
33
Мертенс
Матье
15
Н'Дри
Конан
39
Пендерс
Майк
3
Садик
Муджаид
6
Matte
Smets
18
Кайембе
Йорис
23
Стеккерс
Ярне
20
Konstantinos
Karetsas
21
Бангура
Ибраима
II
7
Фадера
Алию
17
Грошовски
Патрик
99
Арокодаре
Толуваласе
90
Баа
Кристофер
АХ Лёвен
4-1-4-1
Генк
3-4-3

История личных встреч

АХ Лёвен
Генк

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
3:1
ТМК
4:0
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
4:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ЛП
1:3
ЛП
3:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.63

Среднее время на гол

63
144

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

2.63
2.14

Среднее время на гол

34
42

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

2.07
1.33

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

43
67

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акимото Такахиро 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8
АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1
Генк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1
Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Генк - Андерлехт 2:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
АХ Лёвен
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Генк
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Мехелен
 2 0 1 1 3 - 5 1
12.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
АХ Лёвен
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Генк
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
АХ Лёвен
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дендер
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Генк
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Вестерло Стассин Лукас 2 (1)
Мехелен Флюке Патрик 2
Вестерло Сайяд Аллахьяр 1 (1)
Гент Гудьонсен Андри 1
Антверпен Янссен Винсент 1
Весь список

Топ нарушителей
Беерсхот-Вильрейк Кагро Велат 2
АХ Лёвен Акимото Такахиро 2
Вестерло Сидорчук Сергей 1
Антверпен Одои Денис 1
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Генк
3.40
3.60
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2.55
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч АХ Лёвен 1:0 Генк онлайн

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