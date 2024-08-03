Тур: 3. Стадион: Свисспорарена.
Ход матча
48'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
20
Дорн
Пиус
24
Овусу
Тайрон
16
Кадак
Якуб
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
20
Хефти
Ниас
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Овусу ТайронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
-
-
33 Leny Meyer
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
16 Фаюлу ТимотиВратарь
-
14 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 Соу НоэЗащитник
-
17 Крониг ЯнЗащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
30 Русев ГеоргиПолузащитник
-
19 Джокич ДеянПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Толо Дидье
История личных встреч
Люцерн
Сьон
29 матчей
65.5%
34.5%
19 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.4%
65.5%
12 побед 19 ничьих 0 побед
Второй тайм
75.9%
37.9%
22 победы 11 ничьих 0 побед
39 матчей
28.2%
71.8%
0 побед 11 ничьих 28 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 13 ничьих 24 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 12 ничьих 23 победы
68 матчей
27.9%
30.9%
41.2%
19 побед 21 ничья 28 побед
Первый тайм
17.6%
47.1%
35.3%
12 побед 32 ничьи 24 победы
Второй тайм
32.4%
33.8%
33.8%
22 победы 23 ничьи 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
41
42
Голов в среднем за матч
1.21
1.24
Среднее время на гол
74
72
Всего голов
60
37
Голов в среднем за матч
1.76
1.09
Среднее время на гол
51
82
Всего голов
101
79
Голов в среднем за матч
1.49
1.16
Тотал матчей
2.5
63
Больше 93%
Меньше 7%
5
54
Больше 79%
Меньше 21%
14
33
Больше 49%
Меньше 51%
35
21
Больше 31%
Меньше 69%
47
7
Больше 10%
Меньше 90%
61
1
Больше 1%
Меньше 99%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
67
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|2
|0.67
|Белоко Стефан
|1
|0.33
|Клиджэ Тибо
|1
|0.33
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Sinan Karweina
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Theo Berdayes
|1
|0.33
|Лаванши Нума
|1
|0.33
|Christian Souza
|1
|0.33
|Шуареф Ильяс
|1
|0.33
|Джокич Деян
|1
|0.33
|Ali Kabacalman
|1 (1)
|0.33
|Соргич Деян
|0
|0
|Буа Кевин
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соргич Деян
|1
|0
|Лаванши Нума
|1
|0
|Ali Kabacalman
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Theo Bouchlarhem
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Люцерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сьон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сьон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2
Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1
Сьон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1
Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2 Тун - Сьон 1:0 Сьон - Стад де Ньон 1:0 Баден - Сьон 0:3 Сьон - Вадуц 2:2 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Стад де Ньон - Сьон 0:4 Люцерн - Сьон 2:1 Сьон - Тун 1:2
Результаты матчей
Люцерн
Сьон
Точный счет
1:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Сьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|10.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
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|Базель
|Барри Тьерно
|4
|Серветт
|Кутеса Дерек
|3
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3
|Лугано
|Пржибылко Каспер
|2
|Серветт
|Стеванович Мирослав
|2
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Люцерн
|Цыганик Андрей
|2
|Базель
|Леруа Лео
|2
|Базель
|Каде Антон
|2