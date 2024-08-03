☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Люцерн
1:0
Второй тайм: 55'
Сьон
0'
1:0
48' Гол
Белоко Стефан

Ход матча

48'
Белоко Стефан
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Сьон
3.55
3.65
Реклама, pari.ru
3.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Лоретц
Паскаль
20
Дорн
Пиус
4
Luca
Jaquez
5
Кнежевич
Стефан
14
Цыганик
Андрей
24
Овусу
Тайрон
11
Ррудхани
Донат
18
Белоко
Стефан
16
Кадак
Якуб
27
Lars
Villiger
10
Sinan
Karweina
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
4
Gora
Diouf
20
Хефти
Ниас
29
Theo
Berdayes
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
11
Theo
Bouchlarhem
7
Шуареф
Ильяс
9
Соргич
Деян
Люцерн
4-1-2-1-2
Сьон
4-4-2

История личных встреч

Люцерн
Сьон

29 матчей

65.5%
34.5%
19 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.4%
65.5%
12 побед 19 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.9%
37.9%
22 победы 11 ничьих 0 побед

39 матчей

28.2%
71.8%
0 побед 11 ничьих 28 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 13 ничьих 24 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 12 ничьих 23 победы

68 матчей

27.9%
30.9%
41.2%
19 побед 21 ничья 28 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
12 побед 32 ничьи 24 победы

Второй тайм

32.4%
33.8%
33.8%
22 победы 23 ничьи 23 победы

История матчей

ТМК
2:1
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:3
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
2:0
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:3
К
0:0
С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
3:2
КШ
1:0
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
0:3
С
1:3
КШ
0:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
2:3
С
1:1
С
5:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0

Голы

Всего голов

41
42

Голов в среднем за матч

1.21
1.24

Среднее время на гол

74
72

Всего голов

60
37

Голов в среднем за матч

1.76
1.09

Среднее время на гол

51
82

Всего голов

101
79

Голов в среднем за матч

1.49
1.16

Тотал матчей

2.5
63
Больше 93%
Меньше 7%
5
54
Больше 79%
Меньше 21%
14
33
Больше 49%
Меньше 51%
35
21
Больше 31%
Меньше 69%
47
7
Больше 10%
Меньше 90%
61
1
Больше 1%
Меньше 99%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
67

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 2 0.67
Белоко Стефан 1 0.33
Клиджэ Тибо 1 0.33
Цыганик Андрей 0 0
Sinan Karweina 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Theo Berdayes 1 0.33
Лаванши Нума 1 0.33
Christian Souza 1 0.33
Шуареф Ильяс 1 0.33
Джокич Деян 1 0.33
Ali Kabacalman 1 (1) 0.33
Соргич Деян 0 0
Буа Кевин 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цыганик Андрей 2 0
Белоко Стефан 1 0
Кадак Якуб 1 0
Leny Meyer 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соргич Деян 1 0
Лаванши Нума 1 0
Ali Kabacalman 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Theo Bouchlarhem 1 0

Результаты матчей

Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Люцерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сьон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Люцерн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сьон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
2
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2
Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1
Сьон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1
Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2 Тун - Сьон 1:0 Сьон - Стад де Ньон 1:0 Баден - Сьон 0:3 Сьон - Вадуц 2:2 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Стад де Ньон - Сьон 0:4 Люцерн - Сьон 2:1 Сьон - Тун 1:2

Результаты матчей

Люцерн
Сьон

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Серветт
 4 3 0 1 9 - 7 9
3.
Цюрих
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Сьон
 0:1 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Люцерн
 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 1 3
7.
Винтертур
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Лозанна
 2 1 0 1 3 - 6 3
9.
Базель
 3 1 0 2 6 - 5 3
10.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 7 1
11.
Ивердон
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Янг Бойз
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Лугано
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Сьон
 0:1 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Цюрих
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Лозанна
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Люцерн
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 5 1
10.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Базель
 2 1 0 1 5 - 3 3
4.
Сьон
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Люцерн
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ивердон
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Винтертур
 1 0 0 1 2 - 4 0
11.
Лозанна
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 4
Серветт Кутеса Дерек 3
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Лугано Пржибылко Каспер 2
Серветт Стеванович Мирослав 2
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Люцерн Цыганик Андрей 2
Базель Леруа Лео 2
Базель Каде Антон 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Г О О О О Л - Белоко Стефан бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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