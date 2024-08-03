☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Люцерн
1:0
Конец матча
Сьон
0'
1:0
48' Гол
Белоко Стефан
86' Желтая карточка
Лоретц Паскаль
90' Желтая карточка
Русев Георги
90' Желтая карточка
Лаванши Нума
90' Желтая карточка
Фаюлу Тимоти
90'+8

Ход матча

48'
Белоко Стефан
1:0
54'
Станкович Александар
Овусу Тайрон
 
62'
Levin Winkler
Кадак Якуб
 
63'
Клиджэ Тибо
Sinan Karweina
 
64'
 
Буа Кевин
Theo Berdayes
65'
 
Christian Souza
Theo Bouchlarhem
65'
 
Джокич Деян
Соргич Деян
80'
 
Чипперфилд Лиам
Шуареф Ильяс
83'
Спадануда Кевин
Ррудхани Донат
 
83'
Ульрих Дарио
Lars Villiger
 
83'
 
Русев Георги
Ali Kabacalman
86'
Лоретц Паскаль
 
90'
 
Русев Георги
90'
 
Лаванши Нума
90'
 
Фаюлу Тимоти

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 13
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 400 Количество передач 456
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Лоретц
Паскаль
20
Дорн
Пиус
4
Luca
Jaquez
5
Кнежевич
Стефан
14
Цыганик
Андрей
24
Овусу
Тайрон
11
Ррудхани
Донат
18
Белоко
Стефан
16
Кадак
Якуб
27
Lars
Villiger
10
Sinan
Karweina
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
4
Gora
Diouf
20
Хефти
Ниас
29
Theo
Berdayes
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
11
Theo
Bouchlarhem
7
Шуареф
Ильяс
9
Соргич
Деян
Люцерн
4-1-2-1-2
Сьон
4-4-2

История личных встреч

Люцерн
Сьон

29 матчей

65.5%
34.5%
19 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.4%
65.5%
12 побед 19 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.9%
37.9%
22 победы 11 ничьих 0 побед

39 матчей

28.2%
71.8%
0 побед 11 ничьих 28 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 13 ничьих 24 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 12 ничьих 23 победы

68 матчей

27.9%
30.9%
41.2%
19 побед 21 ничья 28 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
12 побед 32 ничьи 24 победы

Второй тайм

32.4%
33.8%
33.8%
22 победы 23 ничьи 23 победы

История матчей

ТМК
2:1
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:3
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
2:0
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:3
К
0:0
С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
3:2
КШ
1:0
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
0:3
С
1:3
КШ
0:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
2:3
С
1:1
С
5:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0

Голы

Всего голов

41
42

Голов в среднем за матч

1.21
1.24

Среднее время на гол

74
72

Всего голов

60
37

Голов в среднем за матч

1.76
1.09

Среднее время на гол

51
82

Всего голов

101
79

Голов в среднем за матч

1.49
1.16

Тотал матчей

2.5
63
Больше 93%
Меньше 7%
5
54
Больше 79%
Меньше 21%
14
33
Больше 49%
Меньше 51%
35
21
Больше 31%
Меньше 69%
47
7
Больше 10%
Меньше 90%
61
1
Больше 1%
Меньше 99%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
67

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 2 0.67
Белоко Стефан 1 0.33
Клиджэ Тибо 1 0.33
Цыганик Андрей 0 0
Sinan Karweina 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Theo Berdayes 1 0.33
Лаванши Нума 1 0.33
Christian Souza 1 0.33
Шуареф Ильяс 1 0.33
Джокич Деян 1 0.33
Ali Kabacalman 1 (1) 0.33
Соргич Деян 0 0
Буа Кевин 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цыганик Андрей 2 0
Белоко Стефан 1 0
Кадак Якуб 1 0
Лоретц Паскаль 1 0
Leny Meyer 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаванши Нума 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Соргич Деян 1 0
Ali Kabacalman 1 0
Русев Георги 1 0
Theo Bouchlarhem 1 0

Результаты матчей

Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Люцерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сьон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сьон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2
Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1
Сьон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1
Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2 Тун - Сьон 1:0 Сьон - Стад де Ньон 1:0 Баден - Сьон 0:3 Сьон - Вадуц 2:2 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Стад де Ньон - Сьон 0:4 Люцерн - Сьон 2:1 Сьон - Тун 1:2

Результаты матчей

Люцерн
Сьон

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Серветт
 4 3 0 1 9 - 7 9
3.
Цюрих
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Сьон
 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Люцерн
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 1 3
7.
Винтертур
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Лозанна
 2 1 0 1 3 - 6 3
9.
Базель
 3 1 0 2 6 - 5 3
10.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 7 1
11.
Ивердон
 2 0 0 2 2 - 5 0
12.
Янг Бойз
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Лугано
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Сьон
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Цюрих
 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Лозанна
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Винтертур
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Люцерн
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 5 1
10.
Янг Бойз
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Базель
 2 1 0 1 5 - 3 3
4.
Сьон
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Люцерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ивердон
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Санкт-Галлен
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Винтертур
 1 0 0 1 2 - 4 0
11.
Лозанна
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 4
Серветт Кутеса Дерек 3
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Лугано Пржибылко Каспер 2
Серветт Стеванович Мирослав 2
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Сьон Лаванши Нума 2
Люцерн Цыганик Андрей 2
Сьон Фаюлу Тимоти 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Г О О О О Л - Белоко Стефан бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Люцерн 1:0 Сьон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный