☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Сент-Трейден
1:4
Конец матча
Спортинг Шарлеруа
0'
0:1
18' Пенальти
Хейманс Дан
0:2
30' Гол
Хейманс Дан
40' Желтая карточка
Rein Van Helden
0:3
43' Гол
Гуагон Парфэйт
0:4
45' Гол
Бернье Антуан
1:4
61' Гол
Kahveh Zahiroleslam
68' Желтая карточка
Камара Этьен
90'+5
12
Jo
Coppens
20
Rein
Van
Helden
4
Белаид
Зинеддин
31
Годо
Бруно
27
Анану
Фредерик
2
Огава
Рёя
60
Robert-Jan
Vanwesemael
14
Дюмон
Оливье
13
Ито
Рётаро
33
Alouis
Diriken
15
Kahveh
Zahiroleslam
30
Коне
Мохамед
98
Петрис
Жереми
95
Кейта
Чейк
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
6
Зоргане
Адем
5
Камара
Этьен
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
8
Гуагон
Парфэйт
80
Youssuf
Sylla
Сент-Трейден
5-4-1
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Спортинг Шарлеруа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kahveh Zahiroleslam 1 0.5
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 2 (1) 1
Бернье Антуан 1 0.5
Гуагон Парфэйт 1 0.5
Зоргане Адем 0 0
Петрис Жереми 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Этьен 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Хейманс Дан 1 0
Петрис Жереми 1 0
Титрауи Ясин 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Шарлеруа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Сент-Трейден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Шарлеруа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Шарлеруа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2
Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Эйпен - Сент-Трейден 1:0
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1
РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2

Результаты матчей

Сент-Трейден
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

1:4
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
АХ Лёвен
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Мехелен
 2 0 1 1 3 - 5 1
12.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Генк
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Дендер
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Генк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Вестерло Стассин Лукас 2 (1)
Мехелен Флюке Патрик 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Вестерло Сайяд Аллахьяр 1 (1)
Гент Гудьонсен Андри 1
Весь список

Топ нарушителей
Беерсхот-Вильрейк Кагро Велат 2
АХ Лёвен Акимото Такахиро 2
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 2
Мехелен Бесник Хаши 1
Вестерло Сидорчук Сергей 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Бернье Антуан бьет в цель!
  • 43'
    Джереми Петрис сделал результативную передачу.
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