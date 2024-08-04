☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Антверпен
1:2
Конец матча
Андерлехт
0'
0:1
25' Гол в свои ворота
Ламменс Сенне
1:1
33' Гол
Керк Джирано
38' Желтая карточка
Алдервейрельд Тоби
1:2
79' Гол
Ашимеру Маджид
90' Желтая карточка
Одои Денис
90'+7
91
Ламменс
Сенне
25
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
33
Ван
Ден
Босх
Зено
5
Ayrton
Costa
6
Одои
Денис
20
Mahamadou
Doumbia
4
Чери
Тьяронн
11
Ондрейка
Якоб
7
Керк
Джирано
18
Янссен
Винсент
26
Коосеманс
Колин
54
Сарделла
Киллиан
17
Леони
Тео
14
Вертонген
Ян
5
Н'Диайе
Мусса
10
Версхарен
Яри
4
Шимич
Ян-Карло
23
Ритс
Матс
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
29
Струйкенс
Марио
Антверпен
4-2-3-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Антверпен
Андерлехт

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

68.2%
31.8%
0 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
0:0
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:4
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
1:4
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
0:0

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.82
0.91

Среднее время на гол

110
99

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
1.09

Среднее время на гол

70
82

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.05
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

86
90

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 1 0.5
Керк Джирано 1 0.5
Алдервейрельд Тоби 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ашимеру Маджид 1 0.5
Струйкенс Марио 1 0.5
Версхарен Яри 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 2 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Янссен Винсент 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Антверпен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Антверпен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Антверпен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0
Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0
Андерлехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1
ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Генк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3

Результаты матчей

Антверпен
Андерлехт

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
АХ Лёвен
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Антверпен
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Кортрейк
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Мехелен
 2 0 1 1 3 - 5 1
13.
Генк
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Серкль Брюгге
 1:1 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Серкль Брюгге
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кортрейк
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Антверпен
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Кортрейк
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Дендер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Генк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Серкль Брюгге
 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Вестерло Стассин Лукас 2 (1)
Мехелен Флюке Патрик 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Антверпен Янссен Винсент 1 (1)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 2
Беерсхот-Вильрейк Кагро Велат 2
АХ Лёвен Акимото Такахиро 2
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 2
Мехелен Бесник Хаши 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Алдервейрельд Тоби получил желтую карточку от судьи
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