☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Силькеборг
2:0
Первый тайм: 29'
Виборг
0'
1:0
9' Гол
Пюндт Андреас
2:0
12' Гол
Бакиз Юнес

Ход матча

9'
Пюндт Андреас
(Клинг Андерс)
1:0
12'
Бакиз Юнес
(Сонне Оливер)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Виборг
2.55
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3.92
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4.07
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Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
4
Ганшаш
Педру
2
Поульсен
Андреас
20
Mads
Larsen
22
Пюндт
Андреас
21
Клинг
Андерс
23
Адамсен
Тонни
8
Андерсен
Йеппе
10
Бакиз
Юнес
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
5
Залетел
Жан
55
Радич
Стипе
30
Srdjan
Kuzmic
10
Якобс
Ями
13
Гроннинг
Йеппе
28
Вестергорд
Магнус
37
Jakob
Nielsen
11
Жуниор
Ренато
15
Йенсен
Исак
Силькеборг
4-3-1-2
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Виборг

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

130%
80%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

29 матчей

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.2%
31%
51.8%
5 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

ТМК
2:2
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
2:4
ТМК
1:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
4:1
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ТМК
0:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:3
ТМК
1:2
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:3
СД
1:5
ТМС
0:5
ТМС
3:2
ТМС
1:1
К
1:3
ПД
0:0
ПД
3:2
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.38
1.69

Среднее время на гол

65
53

Всего голов

19
29

Голов в среднем за матч

1.46
1.81

Среднее время на гол

61
49

Всего голов

41
51

Голов в среднем за матч

1.41
1.76

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

63
51

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Пелле 1 0.33
Пюндт Андреас 1 0.33
Сонне Оливер 1 0.33
Бринк Марк 0 0
Адамсен Тонни 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakob Nielsen 2 0.67
Гроннинг Йеппе 1 0.33
Йенсен Исак 1 0.33
Радич Стипе 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Жуниор Ренато 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бринк Марк 0 1
Сонне Оливер 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Якобс Ями 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Силькеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0
Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1
Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1
Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2

Результаты матчей

Силькеборг
Виборг

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Силькеборг
 2:0 3 2 0 1 4 - 2 6
4.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 7 - 4 4
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Люнгбю
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Виборг
 0:2 3 0 1 2 4 - 8 1
11.
Сённерйюск
 3 0 1 2 1 - 6 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Копенгаген
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виборг
 0:2 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вайле
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Силькеборг
 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
АГФ Орхус
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Виборг
 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0
11.
Ольборг
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Сённерйюск
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 2 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 2
Мидтьюлланн Букса Адам 2
АГФ Орхус Мадсен Мадс Эмиль 2
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 2
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 2
Силькеборг Бринк Марк 1
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
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