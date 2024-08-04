Тур: 3. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Aydin Uslu
2:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
9'
1:0
12'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
25
Редин
Понтус
20
Mads
Larsen
21
Клинг
Андерс
10
Бакиз
Юнес
55
Радич
Стипе
10
Якобс
Ями
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бакиз ЮнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Виборг
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
130%
80%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед
29 матчей
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.2%
31%
51.8%
5 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.38
1.69
Среднее время на гол
65
53
Всего голов
19
29
Голов в среднем за матч
1.46
1.81
Среднее время на гол
61
49
Всего голов
41
51
Голов в среднем за матч
1.41
1.76
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
63
51
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Пелле
|1
|0.33
|Пюндт Андреас
|1
|0.33
|Сонне Оливер
|1
|0.33
|Бринк Марк
|0
|0
|Адамсен Тонни
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakob Nielsen
|2
|0.67
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.33
|Йенсен Исак
|1
|0.33
|Радич Стипе
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бринк Марк
|0
|1
|Сонне Оливер
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Силькеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0
Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1
Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1
Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2
Результаты матчей
Силькеборг
Виборг
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:2
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|3 (1)
|Мидтьюлланн
|Серенсен Оливер
|2 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|2
|Мидтьюлланн
|Букса Адам
|2
|АГФ Орхус
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|Вайле
|Велков Стефан
|2
|Сённерйюск
|Lukas Bjoerklund
|2
|Силькеборг
|Бринк Марк
|1
|АГФ Орхус
|Якоб Андерсен
|1
|АГФ Орхус
|Далсгор Хенрик
|1