Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

85' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Срдан Кузмич получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Срдан Кузмич на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Удар от ворот произведет Виборг

70' Оооо... вот это был удар! Линд Александр должен был забить с этой позиции.

69' Линд Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Сонне Оливер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Команда Силькеборг довольна результатом к этому моменту.

67' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Jacob Pryts взял и забрал мяч на выходе

67' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Оразов Рамазан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Линд Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Бакиз Юнес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Jacob Pryts взял и забрал мяч на выходе

58' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Силькеборг

57' Бюрги Николас из команды Виборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

57' Йенсен Исак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Вестергорд Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Jacob Pryts взял и забрал мяч на выходе

54' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Г О О О О О Л - Гроннинг Йеппе из команды Виборг забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Николай Ларсен прыгнул не в ту сторону.

51' Удар от ворот произведет Виборг

49' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Г О О О О Л - Аниембе Даниэль забивает с правой ноги!

46' Сержиу Андраде создает голевую возможность для своего партнера по команде.