☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Лозанна
3:4
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
0:1
1' Гол
Шмидт Исаак
18' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
0:2
20' Пенальти
Жеббель Виллем
1:2
37' Гол в свои ворота
Окороджи Чима
1:3
50' Гол
Аколо Чадрак
54' Желтая карточка
Диаби Абдулай
58' Желтая карточка
Окороджи Чима
1:4
70' Гол
Сиссе Мустафа
75' Желтая карточка
Фалльци Альберт
2:4
78' Гол
Дюссенн Ноэ
79' Желтая карточка
Тома Бастьен
3:4
80' Гол
Диабате Фуссейни
84' Желтая карточка
Hamza Abdallah
84' Желтая карточка
Бернед Антуан
88' Желтая карточка
Муанга Кевин
90'+6
25
Летица
Карло
20
Hamza
Abdallah
14
Муанга
Кевин
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
10
Кустодио
Оливье
24
Бернед
Антуан
92
Teddy
Okou
9
Сене
Кали
11
Диабате
Фуссейни
1
Ати-Зиги
Лоуренс
33
Шмидт
Исаак
15
Диаби
Абдулай
III
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
7
Витциг
Кристиан
24
Тома
Бастьен
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
Лозанна
4-3-3
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Лозанна
Санкт-Галлен

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

30 матчей

23.3%
13.3%
63.4%
7 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
6 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
6 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

С
3:3
С
0:1
С
2:1
С
4:0
С
1:5
С
0:1
С
1:2
С
5:0
С
4:3
С
0:1
С
2:2
С
0:3
С
1:4
С
0:4
С
3:3
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
0:3
С
2:0
С
1:3
С
3:1
С
2:1
С
0:1
К
1:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
0:5

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.2
1.07

Среднее время на гол

75
84

Всего голов

29
35

Голов в среднем за матч

1.93
2.33

Среднее время на гол

46
38

Всего голов

47
51

Голов в среднем за матч

1.57
1.7

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

57
52

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диабате Фуссейни 2 0.67
Дюссенн Ноэ 1 0.33
Сене Кали 1 0.33
Teddy Okou 1 0.33
Кустодио Оливье 0 0
Бернед Антуан 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 2 (1) 0.67
Аколо Чадрак 2 0.67
Шмидт Исаак 1 0.33
Витциг Кристиан 1 0.33
Сиссе Мустафа 1 0.33
Мамбимби Феликс 1 0.33
Тома Бастьен 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернед Антуан 2 0
Муанга Кевин 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Дюссенн Ноэ 1 0
Кустодио Оливье 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Сене Кали 1 0
Саншеш Алвин 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 1 0
Окороджи Чима 1 0
Гёртлер Лукас 1 0
Фалльци Альберт 1 0
Тома Бастьен 1 0
Диаби Абдулай III 1 0

Результаты матчей

Лозанна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0
Лозанна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Лозанна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Санкт-Галлен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
3
27%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2
Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0
Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1

Результаты матчей

Лозанна
Санкт-Галлен

Точный счет

3:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

3:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
4
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Серветт
 4 3 0 1 9 - 7 9
3.
Цюрих
 1:1 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Санкт-Галлен
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Сьон
 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Люцерн
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Винтертур
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Базель
 3 1 0 2 6 - 5 3
9.
Лозанна
 3 1 0 2 6 - 10 3
10.
Ивердон
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Янг Бойз
 1:1 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Лугано
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Винтертур
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Сьон
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Цюрих
 1:1 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
8.
Люцерн
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Янг Бойз
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Базель
 2 1 0 1 5 - 3 3
4.
Сьон
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Люцерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ивердон
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Винтертур
 0:0 1 0 0 1 2 - 4 0
11.
Лозанна
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Янг Бойз
 1:1 2 0 0 2 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 4
Серветт Кутеса Дерек 3
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 2 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Сьон Лаванши Нума 2
Люцерн Цыганик Андрей 2
Весь список
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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