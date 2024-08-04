Тур: 3. Стадион: Stade de la Tuiliere.
3:4
Конец матча
0'
0:1
1' ГолШмидт Исаак
18' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
0:2
20' ПенальтиЖеббель Виллем
1:2
37' Гол в свои воротаОкороджи Чима
1:3
50' ГолАколо Чадрак
54' Желтая карточкаДиаби Абдулай
58' Желтая карточкаОкороджи Чима
1:4
70' ГолСиссе Мустафа
75' Желтая карточкаФалльци Альберт
2:4
78' ГолДюссенн Ноэ
79' Желтая карточкаТома Бастьен
3:4
80' ГолДиабате Фуссейни
84' Желтая карточкаHamza Abdallah
84' Желтая карточкаБернед Антуан
88' Желтая карточкаМуанга Кевин
90'+6
Ход матча
1'
0:1
18'
20'
0:2
37'
1:2
50'
1:3
54'
58'
70'
1:4
75'
78'
2:4
79'
80'
3:4
84'
84'
88'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 7
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
369 Количество передач 371
-
51 Владение мячом, % 49
25
Летица
Карло
14
Муанга
Кевин
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
92
Teddy
Okou
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
-
14 Муанга КевинЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Teddy OkouНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Салай ГаборЗащитник
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
71 Karim Sow
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фабер КонрадЗащитник
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
История личных встреч
Лозанна
Санкт-Галлен
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
30 матчей
23.3%
13.3%
63.4%
7 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
6 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
20%
26.7%
53.3%
6 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.2
1.07
Среднее время на гол
75
84
Всего голов
29
35
Голов в среднем за матч
1.93
2.33
Среднее время на гол
46
38
Всего голов
47
51
Голов в среднем за матч
1.57
1.7
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
57
52
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диабате Фуссейни
|2
|0.67
|Дюссенн Ноэ
|1
|0.33
|Сене Кали
|1
|0.33
|Teddy Okou
|1
|0.33
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|2 (1)
|0.67
|Аколо Чадрак
|2
|0.67
|Шмидт Исаак
|1
|0.33
|Витциг Кристиан
|1
|0.33
|Сиссе Мустафа
|1
|0.33
|Мамбимби Феликс
|1
|0.33
|Тома Бастьен
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернед Антуан
|2
|0
|Муанга Кевин
|2
|0
|Hamza Abdallah
|2
|0
|Дюссенн Ноэ
|1
|0
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Сене Кали
|1
|0
|Саншеш Алвин
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Гёртлер Лукас
|1
|0
|Фалльци Альберт
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Диаби Абдулай III
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
0
Лозанна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Лозанна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Санкт-Галлен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
3
27%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2
Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4 Лозанна - Люцерн 0:2 Лозанна - Базель 0:0 Ивердон - Лозанна 3:1 Лугано - Лозанна 2:0 Лозанна - Цюрих 1:0 Люцерн - Лозанна 0:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Грасcхоппер - Лозанна 0:1 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Серветт - Лозанна 3:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0
Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1
Результаты матчей
Лозанна
Санкт-Галлен
Точный счет
3:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
3:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
4
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
21
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|3.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|10.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|1:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|4
|Серветт
|Кутеса Дерек
|3
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|2 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|2 (1)
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 1
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Сьон
|Лаванши Нума
|2
|Люцерн
|Цыганик Андрей
|2