☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Серкль Брюгге
1:1
Перерыв
Кортрейк
0'
9' Желтая карточка
Ферри Начо
0:1
14' Гол
Ферри Начо
1:1
44' Гол
Сомерс Тибо

Ход матча

9'
 
Ферри Начо
14'
0:1
Ферри Начо
(Райан Алебиосу)
44'
Сомерс Тибо
1:1
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Кортрейк
2.80
Реклама, bettery.ru
6.40
Реклама, zenit.win
5.30
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Варлесон
66
Christiaan
Ravych
5
Попович
Борис
3
Уткус
Эдгарас
18
Мьянге
Сенна
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
6
Агьекум
Лоуренс
19
Олайгбе
Казим
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
10
Виейра
Фелипе
31
Гуннарссон
Патрик
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
4
Мампасси
Марк
Рене
2
Райан
Алебиосу
11
Dion
De
Neve
6
Мессату
Наэль
17
Бруно
Массимо
14
Фоссум
Ивер
19
Ферри
Начо
68
Амброз
Тьерри
Серкль Брюгге
4-1-2-1-2
Кортрейк
5-3-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Кортрейк

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 16 побед

30 матчей

30%
20%
50%
9 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
6 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ТМК
0:1
ТМС
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:3
ПДАТЗПВЛЕПО
4:0
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:1
ТМК
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:4
ЛЖ
0:4
ЛЖ
4:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
3:1
ТМС
0:0
КБ
2:2
КБ
1:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:2

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.13
0.86

Среднее время на гол

80
105

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.71
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

42
36

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
10
Больше 33%
Меньше 67%
20

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферри Начо 1 0.5
Райан Алебиосу 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеко Такуро 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Ферри Начо 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кортрейк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кортрейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0
Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2
Кортрейк
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1
Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Кортрейк

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
АХ Лёвен
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Антверпен
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Кортрейк
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Мехелен
 2 0 1 1 3 - 5 1
13.
Генк
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Серкль Брюгге
 1:1 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Серкль Брюгге
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кортрейк
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Антверпен
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Кортрейк
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Дендер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Генк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Серкль Брюгге
 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Вестерло Стассин Лукас 2 (1)
Мехелен Флюке Патрик 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Антверпен Янссен Винсент 1 (1)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 2
Беерсхот-Вильрейк Кагро Велат 2
АХ Лёвен Акимото Такахиро 2
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 2
Мехелен Бесник Хаши 1
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Сомерс Тибо бьет в цель!
  • 14'
    Райан Алебиосу сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Начо Ферри бьет в цель!
  • 9'
    Начо Ферри получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Кортрейк
2.80
Реклама, bettery.ru
6.40
Реклама, zenit.win
5.30
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Серкль Брюгге
Кортрейк
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный