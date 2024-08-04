Тур: 2. Стадион: Ян Брейдель.
1:2
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаФерри Начо
0:1
14' ГолФерри Начо
1:1
44' ГолСомерс Тибо
55' Желтая карточкаПопович Борис
1:2
68' ГолМампасси Марк Рене
70' Желтая карточкаAbdelkahar Kadri
90' Желтая карточкаНазиньо Флавио
90' Желтая карточкаBillel Messaoudi
90'+6
Ход матча
9'
14'
0:1
44'
1:1
55'
68'
70'
90'
90'
1
Варлесон
18
Мьянге
Сенна
34
Сомерс
Тибо
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
14
Фоссум
Ивер
19
Ферри
Начо
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Минда АланПолузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
-
19 Ферри НачоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Пирар ЛюкаВратарь
-
26 Лагэ БрамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
Серкль Брюгге
Кортрейк
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 16 побед
30 матчей
30%
20%
50%
9 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
26.7%
53.3%
6 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.13
0.86
Среднее время на гол
80
105
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.71
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
42
36
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сомерс Тибо
|1
|0.5
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мампасси Марк Рене
|1
|0.5
|Ферри Начо
|1
|0.5
|Райан Алебиосу
|0
|0
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
|Назиньо Флавио
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеко Такуро
|1
|0
|Billel Messaoudi
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|0
|Ферри Начо
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кортрейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Серкль Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кортрейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Серкль Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кортрейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0
Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2
Кортрейк
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1
Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Кортрейк
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Вестерло
|Стассин Лукас
|2 (1)
|Мехелен
|Флюке Патрик
|2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|2
|Антверпен
|Янссен Винсент
|1 (1)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|1 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|2
|Беерсхот-Вильрейк
|Кагро Велат
|2
|АХ Лёвен
|Акимото Такахиро
|2
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|2
|Мехелен
|Бесник Хаши
|1