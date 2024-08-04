☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Тукгаард Михаэль
Копенгаген
0:1
Первый тайм: 45+'
Раннерс
0'
0:1
10' Гол
Лауэнборг Фредерик
27' Красная карточка
Данхо Флориан
27' Желтая карточка
Дикс Кевин
31' Желтая карточка
Даммерс Вессель

Ход матча

10'
0:1
Лауэнборг Фредерик
21'
 
Sabil Hansen
Лауэнборг Фредерик
27'
 
Данхо Флориан
27'
Дикс Кевин
 
31'
 
Даммерс Вессель

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Раннерс
6.40
4.77
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6.30
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Все Коэффициенты
1
Тротт
Натан
13
Уэскас
Родриго
2
Дикс
Кевин
4
Гарананга
Мунаше
24
Мелинг
Биргер
8
Маттссон
Магнус
33
Фальк
Расмус
11
Ларссон
Джордан
27
Дилейни
Томас
10
Эльюнусси
Мохамед
18
Оскарссон
Орри
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
14
Лауэнборг
Фредерик
6
Бьёркенгрен
Йон
8
Энггаард
Мэдс
90
Одей
Стивен
26
Данхо
Флориан
9
Нордли
Симен
Болькан
Копенгаген
4-2-3-1
Раннерс
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Раннерс

32 матча

87.5%
12.5%
28 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.4%
28.1%
12.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.1%
28.1%
25 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

48 матчей

58.3%
16.7%
25%
28 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

39.6%
39.6%
20.8%
19 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

52.1%
27.1%
20.8%
25 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:1
СД
2:4
СД
4:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:0
СД
5:1
СД
0:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:1
К
2:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
1:1
К
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:3
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
0:3
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

53
33

Голов в среднем за матч

1.96
1.57

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1
0.81

Среднее время на гол

90
110

Всего голов

74
55

Голов в среднем за матч

1.54
1.15

Тотал матчей

2.5
47
Больше 98%
Меньше 2%
1
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
26
Больше 54%
Меньше 46%
22
11
Больше 23%
Меньше 77%
37
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
45

Среднее время на гол

58
78

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскарссон Орри 2 0.67
Эльюнусси Мохамед 1 0.33
Дилейни Томас 1 0.33
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.33
Дикс Кевин 0 0
Уэскас Родриго 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 1 (1) 0.33
Туре Мохамед 1 0.33
Tammer Bany Odeh 1 0.33
Лауэнборг Фредерик 1 0.33
Энггаард Мэдс 1 0.33
Кэмпбелл Норман 1 0.33
Данхо Флориан 1 0.33

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикс Кевин 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данхо Флориан 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Ольсен Оливер 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2
Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2
Раннерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1
Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0

Результаты матчей

Копенгаген
Раннерс

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 1:0 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Копенгаген
 0:1 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
6.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 7 - 4 4
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Люнгбю
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Виборг
 3 0 1 2 6 - 9 1
11.
Сённерйюск
 3 0 1 2 1 - 6 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Раннерс
 1:0 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Копенгаген
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Копенгаген
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Брондбю
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вайле
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
АГФ Орхус
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Виборг
 2 0 0 2 3 - 6 0
11.
Ольборг
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Сённерйюск
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 2 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 2
Мидтьюлланн Букса Адам 2
АГФ Орхус Мадсен Мадс Эмиль 2
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Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 2
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 2
Силькеборг Бринк Марк 1
Раннерс Данхо Флориан 1
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
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