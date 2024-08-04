Тур: 3. Стадион: Паркен. Зрители: 25819 Главный судья: Тукгаард Михаэль
1:1
Конец матча
0'
0:1
10' ГолЛауэнборг Фредерик
27' Красная карточкаДанхо Флориан
27' Желтая карточкаДикс Кевин
30' Желтая карточкаДаммерс Вессель
1:1
64' ГолЭльюнусси Мохамед
90'+7
Ход матча
10'
27'
27'
30'
64'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
11 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
12 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
650 Количество передач 258
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
33
Фальк
Расмус
1
Иззо
Пол
44
Дюр
Николас
90
Одей
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Oliver Hojer
-
45 Amin Chiakha
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Sabil Hansen
-
30 Mike Themsen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Раннерс
32 матча
87.5%
12.5%
28 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.4%
28.1%
12.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.1%
28.1%
25 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
48 матчей
58.3%
16.7%
25%
28 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
39.6%
39.6%
20.8%
19 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
52.1%
27.1%
20.8%
25 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
33
Голов в среднем за матч
1.96
1.57
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1
0.81
Среднее время на гол
90
110
Всего голов
74
55
Голов в среднем за матч
1.54
1.15
Тотал матчей
2.5
47
Больше 98%
Меньше 2%
1
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
26
Больше 54%
Меньше 46%
22
11
Больше 23%
Меньше 77%
37
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
Среднее время на гол
58
78
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0.67
|Оскарссон Орри
|2
|0.67
|Дилейни Томас
|1
|0.33
|Гонсалвеш Диогу
|1 (1)
|0.33
|Дикс Кевин
|0
|0
|Уэскас Родриго
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордли Симен Болькан
|1 (1)
|0.33
|Туре Мохамед
|1
|0.33
|Tammer Bany Odeh
|1
|0.33
|Данхо Флориан
|1
|0.33
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.33
|Энггаард Мэдс
|1
|0.33
|Кэмпбелл Норман
|1
|0.33
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дикс Кевин
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данхо Флориан
|0
|1
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Ольсен Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
1
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2
Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2
Раннерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1
Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0
Результаты матчей
Копенгаген
Раннерс
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|9.
|3
|0
|1
|2
|6 - 9
|1
|10.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|5.
|0:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|3 (1)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|2 (2)
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|2 (1)
|Мидтьюлланн
|Серенсен Оливер
|2 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|2
|Вайле
|Велков Стефан
|2
|Сённерйюск
|Lukas Bjoerklund
|2
|Силькеборг
|Бринк Марк
|1
|Раннерс
|Данхо Флориан
|1
|АГФ Орхус
|Якоб Андерсен
|1