☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 25819 Главный судья: Тукгаард Михаэль
Копенгаген
1:1
Конец матча
Раннерс
0'
0:1
10' Гол
Лауэнборг Фредерик
27' Красная карточка
Данхо Флориан
27' Желтая карточка
Дикс Кевин
30' Желтая карточка
Даммерс Вессель
1:1
64' Гол
Эльюнусси Мохамед
90'+7

Ход матча

10'
0:1
Лауэнборг Фредерик
(Данхо Флориан)
21'
 
Sabil Hansen
Лауэнборг Фредерик
27'
 
Данхо Флориан
27'
Дикс Кевин
 
30'
 
Даммерс Вессель
46'
Соренсен Кристиан
Мелинг Биргер
 
60'
 
Туре Мохамед
Одей Стивен
60'
 
Tammer Bany Odeh
Нордли Симен Болькан
62'
Ачури Мохамед Элиас
Ларссон Джордан
 
64'
Эльюнусси Мохамед
(Дилейни Томас)
1:1
67'
Вавро Денис
Дикс Кевин
 
75'
Классон Виктор
Дилейни Томас
 
80'
 
Hugo Andersson2
Энггаард Мэдс
80'
 
Копплин Бьорн
Дюр Николас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 650 Количество передач 258
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

1
Тротт
Натан
13
Уэскас
Родриго
2
Дикс
Кевин
4
Гарананга
Мунаше
24
Мелинг
Биргер
8
Маттссон
Магнус
33
Фальк
Расмус
11
Ларссон
Джордан
27
Дилейни
Томас
10
Эльюнусси
Мохамед
18
Оскарссон
Орри
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
14
Лауэнборг
Фредерик
6
Бьёркенгрен
Йон
8
Энггаард
Мэдс
90
Одей
Стивен
26
Данхо
Флориан
9
Нордли
Симен
Болькан
Копенгаген
4-2-3-1
Раннерс
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Раннерс

32 матча

87.5%
12.5%
28 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.4%
28.1%
12.5%
19 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.1%
28.1%
25 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

48 матчей

58.3%
16.7%
25%
28 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

39.6%
39.6%
20.8%
19 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

52.1%
27.1%
20.8%
25 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:1
СД
2:4
СД
4:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:0
СД
5:1
СД
0:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:1
К
2:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
1:1
К
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:3
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
0:3
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

53
33

Голов в среднем за матч

1.96
1.57

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1
0.81

Среднее время на гол

90
110

Всего голов

74
55

Голов в среднем за матч

1.54
1.15

Тотал матчей

2.5
47
Больше 98%
Меньше 2%
1
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
26
Больше 54%
Меньше 46%
22
11
Больше 23%
Меньше 77%
37
4
Больше 8%
Меньше 92%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
45

Среднее время на гол

58
78

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 2 0.67
Оскарссон Орри 2 0.67
Дилейни Томас 1 0.33
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.33
Дикс Кевин 0 0
Уэскас Родриго 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 1 (1) 0.33
Туре Мохамед 1 0.33
Tammer Bany Odeh 1 0.33
Данхо Флориан 1 0.33
Лауэнборг Фредерик 1 0.33
Энггаард Мэдс 1 0.33
Кэмпбелл Норман 1 0.33

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикс Кевин 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данхо Флориан 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Ольсен Оливер 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
1
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2
Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2
Раннерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1
Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0

Результаты матчей

Копенгаген
Раннерс

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Брондбю
 2:0 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Копенгаген
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 4 6
5.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 7 - 4 4
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Виборг
 3 0 1 2 6 - 9 1
10.
Люнгбю
 0:2 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Сённерйюск
 3 0 1 2 1 - 6 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Копенгаген
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брондбю
 2:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Люнгбю
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2:0 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
5.
Люнгбю
 0:2 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вайле
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
АГФ Орхус
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Виборг
 2 0 0 2 3 - 6 0
11.
Ольборг
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Сённерйюск
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Брондбю Квистгарден Матиас 2 (2)
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 2 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 2 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 2
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 2
Силькеборг Бринк Марк 1
Раннерс Данхо Флориан 1
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Копенгаген не смогла реализовать свои шансы, и матч закончился вничью.
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25819 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Копенгаген: 72%, Раннерс: 28%.
  • 97'
    Даммерс Вессель из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Хег Даниэль из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Копенгаген 1:1 Раннерс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный