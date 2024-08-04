Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Орри Оскарссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

53' Команда Раннерс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Дилейни Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Раннерс

52' Ларссон Джордан из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

51' Мелинг Биргер из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Орри Оскарссон из команды Копенгаген наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

51' Маттссон Магнус из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Оооо... вот это был удар! Дилейни Томас должен был забить с этой позиции.

49' О, нет. Из многообещающей позиции Дилейни Томас из команды Копенгаген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

49' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Фальк Расмус из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Орри Оскарссон нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Раннерс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

45' Шанс! Орри Оскарссон из команды Копенгаген пробил головой, но мимо

45' Мелинг Биргер из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Раннерс

42' Орри Оскарссон из команды Копенгаген наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

42' Маттссон Магнус из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Удар от ворот произведет Копенгаген

41' Удар от ворот произведет Раннерс

39' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Раннерс

35' Ларссон Джордан из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Удар от ворот произведет Раннерс

33' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Раннерс

31' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Глупую желтую получил Даммерс Вессель за то, что отбил ногой мяч после свистка

30' Даммерс Вессель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

30' Дикс Кевин нанес удар головой, но Paul Izzo спокойно отбил мяч.

29' Орри Оскарссон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Мелинг Биргер из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Матч возобновлен

27' Дикс Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение

27' Данхо Флориан получает красную карточку за не спортивное поведение

26' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Раннерс

25' Дикс Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Хег Даниэль нанес удар головой, но Натан Тротт спокойно отбил мяч.

21' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Копенгаген

20' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Лауэнборг Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Лауэнборг Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Копенгаген

16' Орри Оскарссон из команды Копенгаген в офсайде

16' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Хорошую попытку сделал Ольсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Одей Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хег Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ларссон Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хорошую попытку сделал Данхо Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

4' Ольсен Оливер выиграл воздушное противоборство у Орри Оскарссон.

3' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Копенгаген начинает с центра поля