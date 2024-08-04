Тур: 3. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
Ход матча
21'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
23
Granit
Lekaj
21
Loic
Luthi
24
Jason
Gnakpa
12
Лусиф
Хайтем
70
Какури
Дион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
21 Loic LuthiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Jason GnakpaПолузащитник
-
12 Лусиф ХайтемПолузащитник
-
70 Какури ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
-
37 Силла ФодеПолузащитник
-
21 Комано УгоНападающий
-
18 Махиус АйменНападающий
-
-
-
41 Samba Kone
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Винтертур
Ивердон
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
20
Голов в среднем за матч
1.43
2.5
Среднее время на гол
63
36
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
19
27
Голов в среднем за матч
1.27
1.8
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
50
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|3
|1
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|William Le Pogam
|1
|0.33
|Сеспедес Борис
|1 (1)
|0.33
|Родригес Мауро
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Ремо
|1
|1
|Ронер Фабиан
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|1
|1
|Сеспедес Борис
|1
|0
|Родригес Мауро
|1
|0
|Маркеш Криштиан
|1
|0
|Samba Kone
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ивердон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Винтертур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ивердон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
0
Винтертур
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ивердон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0
Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1
Ивердон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1
Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1
Результаты матчей
Винтертур
Ивердон
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
4:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|3.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|10.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|1:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
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|Базель
|Барри Тьерно
|4
|Серветт
|Кутеса Дерек
|3
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|2 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|2 (1)
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 1
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Сьон
|Лаванши Нума
|2
|Люцерн
|Цыганик Андрей
|2