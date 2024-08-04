☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Винтертур
0:0
Первый тайм: 25'
Ивердон
0'
4' Желтая карточка
Тижани Мохамед
21' Желтая карточка

Ход матча

4'
 
Тижани Мохамед
21'
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Ивердон
2.35
Реклама, fon.bet
3.90
Реклама, betcity.ru
3.80
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
30
Кустер
Маркус
24
Сидлер
Сильван
23
Granit
Lekaj
21
Loic
Luthi
18
Диаби
Сулейман
4
Стильхарт
Базиль
7
Дзуффи
Лука
29
Фофана
Бубакар
II
10
Ди
Джусто
Маттео
20
Кьяппетта
Кармине
15
Гомис
Кристиан
40
Бернардони
Поль
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
3
Каменович
Димитрие
24
Jason
Gnakpa
12
Лусиф
Хайтем
70
Какури
Дион
10
Сеспедес
Борис
6
William
Le
Pogam
11
Оморуйи
Кевин
7
Родригес
Мауро
Винтертур
4-2-3-1
Ивердон
3-1-4-2

История личных встреч

Винтертур
Ивердон

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
1:1
ЧЛ
2:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:0
К
1:4
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:3
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2

Голы

Всего голов

10
20

Голов в среднем за матч

1.43
2.5

Среднее время на гол

63
36

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

19
27

Голов в среднем за матч

1.27
1.8

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
50

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 3 1
Ронер Фабиан 0 0
Гомис Кристиан 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
William Le Pogam 1 0.33
Сеспедес Борис 1 (1) 0.33
Родригес Мауро 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Ремо 1 1
Ронер Фабиан 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 1 1
Сеспедес Борис 1 0
Родригес Мауро 1 0
Маркеш Криштиан 1 0
Samba Kone 1 0

Результаты матчей

Винтертур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ивердон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Винтертур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ивердон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
0
Винтертур
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ивердон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0
Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1
Ивердон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1
Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Ивердон - Грасcхоппер 3:2 Люцерн - Ивердон 1:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Цюрих 3:2 Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1

Результаты матчей

Винтертур
Ивердон

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

4:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Серветт
 4 3 0 1 9 - 7 9
3.
Цюрих
 1:1 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Санкт-Галлен
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Сьон
 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Люцерн
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Винтертур
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Базель
 3 1 0 2 6 - 5 3
9.
Лозанна
 3 1 0 2 6 - 10 3
10.
Ивердон
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Янг Бойз
 1:1 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Лугано
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Винтертур
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Сьон
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Цюрих
 1:1 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
8.
Люцерн
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Янг Бойз
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Базель
 2 1 0 1 5 - 3 3
4.
Сьон
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Люцерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ивердон
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Винтертур
 0:0 1 0 0 1 2 - 4 0
11.
Лозанна
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Янг Бойз
 1:1 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 4
Серветт Кутеса Дерек 3
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 2 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Сьон Лаванши Нума 2
Люцерн Цыганик Андрей 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Тижани Мохамед получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Ивердон
2.35
Реклама, fon.bet
3.90
Реклама, betcity.ru
3.80
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Винтертур 0:0 Ивердон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Винтертур
Ивердон
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный