☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Янг Бойз
1:1
Первый тайм: 25'
Цюрих
0'
0:1
7' Пенальти
Маркезано Антонио
1:1
18' Гол в свои ворота
Бреше Янник

Ход матча

7'
0:1
Маркезано Антонио
18'
Бреше Янник
1:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Цюрих
3.80
Реклама, fon.bet
4.05
Реклама, fon.bet
3.75
Все Коэффициенты
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
4
Зукру
Танги
5
Anel
Husic
3
Хаджам
Жауэн
39
Малес
Дариан
30
Лаупер
Сандро
14
Чайва
Мигель
7
Угринич
Филип
35
Ганвула
Сильвер
11
Колли
Эбрима
25
Бреше
Янник
5
Гомез
Мариано
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
4
Валльнер
Сильван
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
10
Маркезано
Антонио
9
Переа
Хуан
21
Эммануэль
Умех
Янг Бойз
4-4-2
Цюрих
4-1-2-1-2

История личных встреч

Янг Бойз
Цюрих

41 матч

87.8%
12.2%
3.5527136788005E-15%
36 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.5%
39%
2.5%
24 победы 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.4%
12.2%
2.4%
35 побед 5 ничьих 0 побед

27 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 18 побед

Второй тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 14 побед

68 матчей

52.9%
20.6%
26.5%
36 побед 14 ничьих 18 побед

Первый тайм

35.3%
38.2%
26.5%
24 победы 26 ничьих 18 побед

Второй тайм

51.5%
27.9%
20.6%
35 побед 19 ничьих 14 побед

История матчей

С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
4:0
С
2:1
С
1:2
С
1:0
С
4:0
С
1:2
С
4:0
С
1:4
С
2:1
С
0:5
С
3:2
К
4:0
С
0:4
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
3:3
С
4:0
К
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
К
1:3
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:4
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
2:1
К
3:4
С
4:2
С
2:2
С
1:0
ТМС
3:2
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
3:0
С
4:2
С
2:2
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:1

Голы

Всего голов

79
55

Голов в среднем за матч

2.32
1.62

Среднее время на гол

38
55

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.35
1.06

Среднее время на гол

66
85

Всего голов

125
91

Голов в среднем за матч

1.84
1.34

Тотал матчей

2.5
65
Больше 96%
Меньше 4%
3
56
Больше 82%
Меньше 18%
12
48
Больше 71%
Меньше 29%
20
29
Больше 43%
Меньше 57%
39
12
Больше 18%
Меньше 82%
56
5
Больше 7%
Меньше 93%
63
1
Больше 1%
Меньше 99%
67

Среднее время на гол

48
67

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иттен Седрик 1 0.25
Ганвула Сильвер 1 0.25
Монтейро Джоэл 0 0
Блюм Левин 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 2 0.67
Маркезано Антонио 2 (2) 0.67
Катич Никола 1 0.33
Красничи Бледиан 1 0.33
Эммануэль Умех 1 0.33
Шуиар Мунир 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджам Жауэн 1 1
Anel Husic 1 0
Угринич Филип 1 0
Малес Дариан 1 0
Зукру Танги 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окита Жонатан 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Переа Хуан 1 0
Лайднер Дорон 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Цюрих
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Янг Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
4
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Цюрих
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2
Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Тун 0:2 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Лугано 0:1 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2
Цюрих
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2
Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2

Результаты матчей

Янг Бойз
Цюрих

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Серветт
 4 3 0 1 9 - 7 9
3.
Цюрих
 1:1 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Санкт-Галлен
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Сьон
 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Люцерн
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Винтертур
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Базель
 3 1 0 2 6 - 5 3
9.
Лозанна
 3 1 0 2 6 - 10 3
10.
Ивердон
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Янг Бойз
 1:1 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Лугано
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Винтертур
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Сьон
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Цюрих
 1:1 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
8.
Люцерн
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Янг Бойз
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Базель
 2 1 0 1 5 - 3 3
4.
Сьон
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Люцерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ивердон
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Винтертур
 0:0 1 0 0 1 2 - 4 0
11.
Лозанна
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Янг Бойз
 1:1 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 4
Серветт Кутеса Дерек 3
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 2 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Сьон Лаванши Нума 2
Люцерн Цыганик Андрей 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Игрок из команды Цюрих пробил пенальти, но промахнулся
  • 18'
    Г О О О О Л - Бреше Янник уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 7'
    Г О О О О Л - Маркезано Антонио из команды Цюрих забивает с точки!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится победой Янг Бойз.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.02. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.02 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Цюрих
3.80
Реклама, fon.bet
4.05
Реклама, fon.bet
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Янг Бойз 1:1 Цюрих онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Янг Бойз
Цюрих
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный