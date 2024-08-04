☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Янг Бойз
2:2
Конец матча
Цюрих
0'
0:1
7' Пенальти
Маркезано Антонио
1:1
18' Гол в свои ворота
Бреше Янник
34' Желтая карточка
Гомез Мариано
47' Желтая карточка
Катич Никола
51' Желтая карточка
Окита Жонатан
2:1
54' Гол
Ганвула Сильвер
2:2
76' Гол
Катич Никола
86' Желтая карточка
Валльнер Сильван
90' Красная карточка
Крюезиу Мирлинд
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Иттен Седрик
90'+12

Ход матча

7'
0:1
Маркезано Антонио
18'
Бреше Янник
1:1
34'
 
Гомез Мариано
46'
 
Окита Жонатан
Переа Хуан
46'
 
Камбери Линдрит
Гомез Мариано
46'
 
Око-Флекс Армостронг
Красничи Бледиан
47'
 
Катич Никола
51'
 
Окита Жонатан
54'
Ганвула Сильвер
(Anel Husic)
2:1
60'
Монтейро Джоэл
Малес Дариан
 
60'
 
Шуиар Мунир
Мэтью Ифиний
67'
Zachary Athekame
Блюм Левин
 
67'
Элиа Мешак
Колли Эбрима
 
76'
2:2
Катич Никола
(Шуиар Мунир)
81'
Имери Кастриот
Чайва Мигель
 
81'
Иттен Седрик
Ганвула Сильвер
 
81'
 
Fernand Goure
Эммануэль Умех
86'
 
Валльнер Сильван
90'
 
Крюезиу Мирлинд
90'
 
90'
Иттен Седрик
 

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 17
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 10
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 317 Количество передач 341
  • 48 Владение мячом, % 52
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
4
Зукру
Танги
5
Anel
Husic
3
Хаджам
Жауэн
39
Малес
Дариан
30
Лаупер
Сандро
14
Чайва
Мигель
7
Угринич
Филип
35
Ганвула
Сильвер
11
Колли
Эбрима
25
Бреше
Янник
5
Гомез
Мариано
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
4
Валльнер
Сильван
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
10
Маркезано
Антонио
9
Переа
Хуан
21
Эммануэль
Умех
Янг Бойз
4-4-2
Цюрих
4-1-2-1-2

История личных встреч

Янг Бойз
Цюрих

41 матч

87.8%
12.2%
3.5527136788005E-15%
36 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.5%
39%
2.5%
24 победы 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.4%
12.2%
2.4%
35 побед 5 ничьих 0 побед

27 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 18 побед

Второй тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 14 побед

68 матчей

52.9%
20.6%
26.5%
36 побед 14 ничьих 18 побед

Первый тайм

35.3%
38.2%
26.5%
24 победы 26 ничьих 18 побед

Второй тайм

51.5%
27.9%
20.6%
35 побед 19 ничьих 14 побед

История матчей

С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
4:0
С
2:1
С
1:2
С
1:0
С
4:0
С
1:2
С
4:0
С
1:4
С
2:1
С
0:5
С
3:2
К
4:0
С
0:4
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
3:3
С
4:0
К
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
К
1:3
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:4
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
2:1
К
3:4
С
4:2
С
2:2
С
1:0
ТМС
3:2
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
3:0
С
4:2
С
2:2
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:1

Голы

Всего голов

79
55

Голов в среднем за матч

2.32
1.62

Среднее время на гол

38
55

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.35
1.06

Среднее время на гол

66
85

Всего голов

125
91

Голов в среднем за матч

1.84
1.34

Тотал матчей

2.5
65
Больше 96%
Меньше 4%
3
56
Больше 82%
Меньше 18%
12
48
Больше 71%
Меньше 29%
20
29
Больше 43%
Меньше 57%
39
12
Больше 18%
Меньше 82%
56
5
Больше 7%
Меньше 93%
63
1
Больше 1%
Меньше 99%
67

Среднее время на гол

48
67

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ганвула Сильвер 2 0.5
Иттен Седрик 1 0.25
Монтейро Джоэл 0 0
Anel Husic 0 0
Блюм Левин 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Катич Никола 2 0.67
Переа Хуан 2 0.67
Маркезано Антонио 2 (2) 0.67
Красничи Бледиан 1 0.33
Эммануэль Умех 1 0.33
Шуиар Мунир 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджам Жауэн 1 1
Иттен Седрик 1 0
Anel Husic 1 0
Угринич Филип 1 0
Малес Дариан 1 0
Зукру Танги 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окита Жонатан 2 0
Крюезиу Мирлинд 0 1
Катич Никола 1 0
Гомез Мариано 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Переа Хуан 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Лайднер Дорон 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Цюрих
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Янг Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
4
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Цюрих
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
67%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2
Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Тун 0:2 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Лугано 0:1 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2
Цюрих
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2
Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2

Результаты матчей

Янг Бойз
Цюрих

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Серветт
 4 3 0 1 9 - 7 9
3.
Цюрих
 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Санкт-Галлен
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Сьон
 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Люцерн
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Винтертур
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Базель
 3 1 0 2 6 - 5 3
9.
Лозанна
 3 1 0 2 6 - 10 3
10.
Ивердон
 3 0 1 2 2 - 5 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Янг Бойз
 4 0 1 3 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Лугано
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Винтертур
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Сьон
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Цюрих
 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
8.
Люцерн
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Янг Бойз
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Базель
 2 1 0 1 5 - 3 3
4.
Сьон
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Люцерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Винтертур
 1 0 0 1 2 - 4 0
11.
Лозанна
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 4
Серветт Кутеса Дерек 3
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 2 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Сьон Лаванши Нума 2
Ивердон Сеспедес Борис 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Иттен Седрик получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    УДАЛЕНИЕ! - Крюезиу Мирлинд увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 90'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Валльнер Сильван получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Эммануэль Умех уходит с поля. Фернан Гур выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Гомез Мариано получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Игрок из команды Цюрих пробил пенальти, но промахнулся
    • 18'
      Г О О О О Л - Бреше Янник уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 7'
      Г О О О О Л - Маркезано Антонио из команды Цюрих забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Янг Бойз 2:2 Цюрих онлайн

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