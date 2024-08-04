Тур: 3. Стадион: Ванкдорф.
0'
0:1
7' ПенальтиМаркезано Антонио
1:1
18' Гол в свои воротаБреше Янник
34' Желтая карточкаГомез Мариано
47' Желтая карточкаКатич Никола
51' Желтая карточкаОкита Жонатан
2:1
54' ГолГанвула Сильвер
2:2
76' ГолКатич Никола
86' Желтая карточкаВалльнер Сильван
90' Красная карточкаКрюезиу Мирлинд
90' Желтая карточкаИттен Седрик
90'+12
Ход матча
7'
18'
1:1
34'
47'
51'
54'
2:1
76'
2:2
86'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 17
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 10
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
317 Количество передач 341
-
48 Владение мячом, % 52
27
Блюм
Левин
39
Малес
Дариан
14
Чайва
Мигель
11
Колли
Эбрима
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Колли ЭбримаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
-
-
54 Joel Bichsel
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
-
23 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
История личных встреч
Янг Бойз
Цюрих
41 матч
87.8%
12.2%
3.5527136788005E-15%
36 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.5%
39%
2.5%
24 победы 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.4%
12.2%
2.4%
35 побед 5 ничьих 0 побед
27 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 18 побед
Второй тайм
51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 14 побед
68 матчей
52.9%
20.6%
26.5%
36 побед 14 ничьих 18 побед
Первый тайм
35.3%
38.2%
26.5%
24 победы 26 ничьих 18 побед
Второй тайм
51.5%
27.9%
20.6%
35 побед 19 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
79
55
Голов в среднем за матч
2.32
1.62
Среднее время на гол
38
55
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
1.35
1.06
Среднее время на гол
66
85
Всего голов
125
91
Голов в среднем за матч
1.84
1.34
Тотал матчей
2.5
65
Больше 96%
Меньше 4%
3
56
Больше 82%
Меньше 18%
12
48
Больше 71%
Меньше 29%
20
29
Больше 43%
Меньше 57%
39
12
Больше 18%
Меньше 82%
56
5
Больше 7%
Меньше 93%
63
1
Больше 1%
Меньше 99%
67
Среднее время на гол
48
67
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ганвула Сильвер
|2
|0.5
|Иттен Седрик
|1
|0.25
|Монтейро Джоэл
|0
|0
|Anel Husic
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Катич Никола
|2
|0.67
|Переа Хуан
|2
|0.67
|Маркезано Антонио
|2 (2)
|0.67
|Красничи Бледиан
|1
|0.33
|Эммануэль Умех
|1
|0.33
|Шуиар Мунир
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджам Жауэн
|1
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Anel Husic
|1
|0
|Угринич Филип
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окита Жонатан
|2
|0
|Крюезиу Мирлинд
|0
|1
|Катич Никола
|1
|0
|Гомез Мариано
|1
|0
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0
|Переа Хуан
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Лайднер Дорон
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Цюрих
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Янг Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
4
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Цюрих
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
67%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2
Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Тун 0:2 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Лугано 0:1 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2
Цюрих
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2
Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2
Результаты матчей
Янг Бойз
Цюрих
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
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- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|4
|Серветт
|Кутеса Дерек
|3
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|2 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|2 (1)
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 1
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Сьон
|Лаванши Нума
|2
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|2