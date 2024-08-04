☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Люнгбю
0:2
Перерыв
Брондбю
0'
0:1
6' Гол
Квистгарден Матиас
0:2
17' Гол
Clement Bischoff
45' Желтая карточка
Винтер Каспер

Ход матча

6'
0:1
Квистгарден Матиас
(Васс Даниэль)
17'
0:2
Clement Bischoff
(Квистгарден Матиас)
23'
 
Oscar Schwartau
Квистгарден Матиас
41'
 
Алвес Фредерик
Ванлерберге Йорди
45'
Винтер Каспер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Брондбю
4.80
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5.20
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3.95
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Все Коэффициенты
32
Сторк
Янник
5
Лиссенс
Лукас
6
Бьеллан
Андреас
3
Хамалайнен
Брайан
24
Tobias
Storm
20
Финнссон
Кольбейн
13
Винтер
Каспер
14
Санграв
Лаудж
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
17
Амон
Джонатан
26
Гюткьяер
Фредерик
1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
37
Clement
Bischoff
10
Васс
Даниэль
35
Noah
Nartey
11
Бундгаард
Филип
28
Судзуки
Юито
36
Квистгарден
Матиас
Люнгбю
3-4-2-1
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Люнгбю
Брондбю

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

28 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.1%
21.4%
46.5%
9 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

СД
3:3
СД
3:0
СД
1:0
СД
3:3
ТМК
1:0
ТМК
1:4
СД
0:4
СД
4:1
ТМС
2:1
ТМС
2:0
СД
1:0
СД
0:3
СД
1:3
СД
5:3
СД
0:2
СД
1:2
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:3
ТМС
2:1
СЛ
2:2
ТМС
2:2
СЛ
3:0

Голы

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.33
1.31

Среднее время на гол

67
68

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

2.13
1.83

Среднее время на гол

42
49

Всего голов

50
43

Голов в среднем за матч

1.79
1.54

Тотал матчей

2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюткьяер Фредерик 1 0.33
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 2 0.67
Йебоа Эммануэль 2 0.67
Clement Bischoff 2 0.67
Себулонсен Себастьян 1 0.33
Васс Даниэль 0 0
Судзуки Юито 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюткьяер Фредерик 1 0
Винтер Каспер 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Расмус 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брондбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брондбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Люнгбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брондбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
67%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3
Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0
Брондбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3
Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2

Результаты матчей

Люнгбю
Брондбю

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Брондбю
 2:0 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Копенгаген
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 4 6
5.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 7 - 4 4
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Виборг
 3 0 1 2 6 - 9 1
10.
Люнгбю
 0:2 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Сённерйюск
 3 0 1 2 1 - 6 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Копенгаген
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брондбю
 2:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Люнгбю
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2:0 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
5.
Люнгбю
 0:2 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вайле
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
АГФ Орхус
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Виборг
 2 0 0 2 3 - 6 0
11.
Ольборг
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Сённерйюск
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Брондбю Квистгарден Матиас 2 (2)
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 2 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 2 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 2
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Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 2
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 2
Силькеборг Бринк Марк 1
Раннерс Данхо Флориан 1
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
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  • Первый тайм
  • 51'
    Финнссон Кольбейн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 51'
    Команда Брондбю играла лучше в этом тайме.
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Контроль мяча: Люнгбю: 57%, Брондбю: 43%.
  • 51'
    Винтер Каспер получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 51'
    Винтер Каспер наказан за толчок Ной Нарти
  • 50'
    Хорошую попытку сделал Tobias Storm. Удар в створ, но вратарь начеку
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    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 46'
      Бундгаард Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Контроль мяча: Люнгбю: 63%, Брондбю: 37%.
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Магнуссон Сайвар-Атли из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Clement Bischoff
    • 44'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 42'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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