Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

42' Удар от ворот произведет Брондбю

41' Санграв Лаудж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Амон Джонатан наказан за толчок Sebastian Sebulonsen

41' Ванлерберге Йорди получил травму и заменен. Фредерик Алвес Ибсен выходит на поле.

40' Удар от ворот произведет Брондбю

40' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Ванлерберге Йорди получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Команда Брондбю довольна результатом к этому моменту.

38' Ванлерберге Йорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Винтер Каспер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Tobias Storm создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Брондбю

29' Винтер Каспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Бьеллан Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Винтер Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Амон Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Люнгбю

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Квистгарден Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Квистгарден Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Г О О О О Л - Clement Bischoff забивает с правой ноги!

17' Квистгарден Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Люнгбю

16' Ванлерберге Йорди не смог попасть в створ ударом издали

16' Васс Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Хорошую попытку сделал Судзуки Юито . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Бундгаард Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Винтер Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Sebastian Sebulonsen ослабляет давление, выбив мяч.

10' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Бьеллан Андреас плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

6' Г О О О О Л - Квистгарден Матиас забивает с левой ноги!

6' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Люнгбю

4' Бундгаард Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Люнгбю начинает с центра поля