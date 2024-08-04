Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Винтер Каспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

83' Фредерик Алвес Ибсен выиграл воздушное противоборство у Амон Джонатан

83' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

82' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Фредерик Алвес Ибсен пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем

74' Васс Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Васс Даниэль бьет со штрафного в створ, но Янник Сторч держит все под контролем

71' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Oscar Schwartau пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем

69' Clement Bischoff создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

69' Винтер Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Амон Джонатан из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

66' Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Брондбю

64' Tobias Storm на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Судзуки Юито оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Sebastian Sebulonsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

63' Удар от ворот произведет Люнгбю

63' Удар от ворот произведет Брондбю

62' Грегор Паскаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Фредерик Алвес Ибсен успешно блокирует удар.

61' Магнуссон Сайвар-Атли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

60' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

57' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Oscar Schwartau - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Удар от ворот произведет Люнгбю

54' Бундгаард Филип не смог попасть в створ ударом издали

54' Ной Нарти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

51' Ох, нехорошо это выглядит. Лиссенс Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Лиссенс Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хорошую попытку сделал Магнуссон Сайвар-Атли . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Хамалайнен Брайан из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.