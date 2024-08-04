☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 7839 Главный судья: Sandi Putros
Люнгбю
0:2
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
6' Гол
Квистгарден Матиас
0:2
17' Гол
Clement Bischoff
45' Желтая карточка
Винтер Каспер
55' Желтая карточка
Oscar Schwartau
90'+5

Ход матча

6'
0:1
Квистгарден Матиас
(Васс Даниэль)
17'
0:2
Clement Bischoff
(Квистгарден Матиас)
23'
 
Oscar Schwartau
Квистгарден Матиас
40'
 
Алвес Фредерик
Ванлерберге Йорди
45'
Винтер Каспер
 
46'
Йенсен Магнус
Бьеллан Андреас
 
52'
Грегор Паскаль
Лиссенс Лукас
 
55'
 
Oscar Schwartau
76'
Michael Opoku
Санграв Лаудж
 
77'
 
Йебоа Эммануэль
Бундгаард Филип
77'
 
Греве Матиас
Noah Nartey
78'
 
Радошевич Йосип
Васс Даниэль
89'
Фредериксен Николай
Гюткьяер Фредерик
 
90'
William Kumado
Tobias Storm
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 512 Количество передач 487
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

32
Сторк
Янник
5
Лиссенс
Лукас
6
Бьеллан
Андреас
3
Хамалайнен
Брайан
24
Tobias
Storm
20
Финнссон
Кольбейн
13
Винтер
Каспер
14
Санграв
Лаудж
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
17
Амон
Джонатан
26
Гюткьяер
Фредерик
1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
37
Clement
Bischoff
10
Васс
Даниэль
35
Noah
Nartey
11
Бундгаард
Филип
28
Судзуки
Юито
36
Квистгарден
Матиас
Люнгбю
3-4-2-1
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Люнгбю
Брондбю

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

28 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.1%
21.4%
46.5%
9 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

СД
3:3
СД
3:0
СД
1:0
СД
3:3
ТМК
1:0
ТМК
1:4
СД
0:4
СД
4:1
ТМС
2:1
ТМС
2:0
СД
1:0
СД
0:3
СД
1:3
СД
5:3
СД
0:2
СД
1:2
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:3
ТМС
2:1
СЛ
2:2
ТМС
2:2
СЛ
3:0

Голы

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.33
1.31

Среднее время на гол

67
68

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

2.13
1.83

Среднее время на гол

42
49

Всего голов

50
43

Голов в среднем за матч

1.79
1.54

Тотал матчей

2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюткьяер Фредерик 1 0.33
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 2 0.67
Йебоа Эммануэль 2 0.67
Clement Bischoff 2 0.67
Себулонсен Себастьян 1 0.33
Васс Даниэль 0 0
Судзуки Юито 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюткьяер Фредерик 1 0
Винтер Каспер 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Расмус 1 0
Oscar Schwartau 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брондбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брондбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Люнгбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
4
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
60%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3
Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0
Брондбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3
Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2

Результаты матчей

Люнгбю
Брондбю

Точный счет

0:2
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Брондбю
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Копенгаген
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 4 6
5.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
7.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 7 - 4 4
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Виборг
 3 0 1 2 6 - 9 1
10.
Люнгбю
 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Сённерйюск
 3 0 1 2 1 - 6 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Копенгаген
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Люнгбю
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
5.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вайле
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
АГФ Орхус
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Виборг
 2 0 0 2 3 - 6 0
11.
Ольборг
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Сённерйюск
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Брондбю Квистгарден Матиас 2 (2)
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 2 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 2 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 2
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 2
Силькеборг Бринк Марк 1
Раннерс Данхо Флориан 1
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
Весь список
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