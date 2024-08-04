Тур: 2. Стадион: Морис Дюфран.
0'
44
Бейтс
Дэвид
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
11
Киэ
Грежон
21
Скораш
Михал
65
Сейс
Хоакин
30
Яшари
Ардон
41
Сике
Уго
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бейтс ДэвидЗащитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бансе СашаПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Скораш МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Полузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
-
41 Сике УгоПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
История личных встреч
Стандард
Брюгге
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.8%
41.7%
17 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
29 матчей
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа
53 матча
30.2%
28.3%
41.5%
16 побед 15 ничьих 22 победы
Первый тайм
32.1%
37.7%
30.2%
17 побед 20 ничьих 16 побед
Второй тайм
26.4%
34%
39.6%
14 побед 18 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.52
1.14
Среднее время на гол
59
78
Всего голов
62
27
Голов в среднем за матч
2.21
1.08
Среднее время на гол
40
83
Всего голов
100
59
Голов в среднем за матч
1.89
1.11
Тотал матчей
2.5
50
Больше 94%
Меньше 6%
3
44
Больше 83%
Меньше 17%
9
31
Больше 58%
Меньше 42%
22
19
Больше 36%
Меньше 64%
34
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
Среднее время на гол
47
80
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сейс Хоакин
|1
|0.5
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Нил Эйден
|1
|0
|Хаутекит Ибе
|1
|0
|Булат Марко
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сике Уго
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Стандард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5
Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0
Брюгге
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0
ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1
Результаты матчей
Стандард
Брюгге
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Стандард
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Вестерло
|Стассин Лукас
|2 (1)
|Мехелен
|Флюке Патрик
|2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|2
|Антверпен
|Янссен Винсент
|1 (1)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|1 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|2
|Беерсхот-Вильрейк
|Кагро Велат
|2
|АХ Лёвен
|Акимото Такахиро
|2
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|2
|Мехелен
|Бесник Хаши
|1