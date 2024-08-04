☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Стандард
1:0
Конец матча
Брюгге
0'
1:0
64' Гол
Булат Марко
72' Желтая карточка
Мехеле Брэндон
89' Желтая карточка
Ютгла Ферран
90'+6
40
Matthieu
Epolo
4
Шутало
Бошко
44
Бейтс
Дэвид
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
88
Лоуренс
Генри
8
Прайс
Айзек
7
Булат
Марко
24
О'Нил
Эйден
32
Куавита
Леандро
11
Киэ
Грежон
22
Миньоле
Симон
21
Скораш
Михал
44
Мехеле
Брэндон
2
Zaid
Abner
Romero
65
Сейс
Хоакин
27
Нильсен
Каспер
30
Яшари
Ардон
41
Сике
Уго
20
Ванакен
Ханс
8
Цолис
Христос
19
Нильссон
Хокан
Стандард
5-4-1
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Стандард
Брюгге

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.8%
41.7%
17 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа

53 матча

30.2%
28.3%
41.5%
16 побед 15 ничьих 22 победы

Первый тайм

32.1%
37.7%
30.2%
17 побед 20 ничьих 16 побед

Второй тайм

26.4%
34%
39.6%
14 побед 18 ничьих 21 победа

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
3:0
ПДА
2:2
ПДА
2:2
К
1:0
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
2:0
ПОЗЧТ
4:0
ПДА
3:0
ПДА
3:1
С
2:1
ПДА
1:1
ПДА
4:4
ПДА
1:1
К
3:2
К
4:1
ПДА
4:0
ЛП
0:3
ЛП
2:2
С
2:1
К
1:2
ЛП
2:0
ЛП
7:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:3
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:4
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:3
ЛЖ
4:2
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.52
1.14

Среднее время на гол

59
78

Всего голов

62
27

Голов в среднем за матч

2.21
1.08

Среднее время на гол

40
83

Всего голов

100
59

Голов в среднем за матч

1.89
1.11

Тотал матчей

2.5
50
Больше 94%
Меньше 6%
3
44
Больше 83%
Меньше 17%
9
31
Больше 58%
Меньше 42%
22
19
Больше 36%
Меньше 64%
34
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
51

Среднее время на гол

47
80

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Булат Марко 1 0.5
Фосси Марлон 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сейс Хоакин 1 0.5

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Нил Эйден 1 0
Хаутекит Ибе 1 0
Булат Марко 1 0
Прайс Айзек 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мехеле Брэндон 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Сике Уго 1 0

Результаты матчей

Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Стандард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5
Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0
Брюгге
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0
ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1

Результаты матчей

Стандард
Брюгге

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Стандард
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
АХ Лёвен
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Дендер
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Кортрейк
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Антверпен
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Гент
 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Брюгге
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Мехелен
 2 0 1 1 3 - 5 1
13.
Генк
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Серкль Брюгге
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Стандард
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Дендер
 2:1 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Гент
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Антверпен
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Гент
 1:2 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кортрейк
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Дендер
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Генк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Вестерло Стассин Лукас 2 (1)
Мехелен Флюке Патрик 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Антверпен Янссен Винсент 1 (1)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 2
Беерсхот-Вильрейк Кагро Велат 2
АХ Лёвен Акимото Такахиро 2
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 2
Мехелен Бесник Хаши 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стандард 1:0 Брюгге онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный