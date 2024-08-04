Тур: 2. Стадион: Морис Дюфран.
0'
1:0
64' ГолБулат Марко
72' Желтая карточкаМехеле Брэндон
89' Желтая карточкаЮтгла Ферран
90'+6
Ход матча
64'
1:0
72'
89'
44
Бейтс
Дэвид
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
11
Киэ
Грежон
21
Скораш
Михал
65
Сейс
Хоакин
30
Яшари
Ардон
41
Сике
Уго
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бейтс ДэвидЗащитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бансе СашаПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Скораш МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Полузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
-
41 Сике УгоПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
История личных встреч
Стандард
Брюгге
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.8%
41.7%
17 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
29 матчей
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа
53 матча
30.2%
28.3%
41.5%
16 побед 15 ничьих 22 победы
Первый тайм
32.1%
37.7%
30.2%
17 побед 20 ничьих 16 побед
Второй тайм
26.4%
34%
39.6%
14 побед 18 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.52
1.14
Среднее время на гол
59
78
Всего голов
62
27
Голов в среднем за матч
2.21
1.08
Среднее время на гол
40
83
Всего голов
100
59
Голов в среднем за матч
1.89
1.11
Тотал матчей
2.5
50
Больше 94%
Меньше 6%
3
44
Больше 83%
Меньше 17%
9
31
Больше 58%
Меньше 42%
22
19
Больше 36%
Меньше 64%
34
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
Среднее время на гол
47
80
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Булат Марко
|1
|0.5
|Фосси Марлон
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сейс Хоакин
|1
|0.5
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Нил Эйден
|1
|0
|Хаутекит Ибе
|1
|0
|Булат Марко
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Сике Уго
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Стандард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5
Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0
Брюгге
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0
ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - Антверпен 3:0 Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1
Результаты матчей
Стандард
Брюгге
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Стандард
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|1:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Вестерло
|Стассин Лукас
|2 (1)
|Мехелен
|Флюке Патрик
|2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|2
|Антверпен
|Янссен Винсент
|1 (1)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|1 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|2
|Беерсхот-Вильрейк
|Кагро Велат
|2
|АХ Лёвен
|Акимото Такахиро
|2
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|2
|Мехелен
|Бесник Хаши
|1