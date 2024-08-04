☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Гент
1:2
Конец матча
Дендер
0'
0:1
23' Гол
Jordy Soladio
1:1
47' Гол
Йокота Дайсуке
72' Желтая карточка
Ridwane M'barki
1:2
86' Гол
Берте Мохамед
90' Желтая карточка
Joedrick Pupe
90' Желтая карточка
Нсимба Брюни
90'+8
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
4
Ватанабэ
Цуёси
13
Митрович
Стефан
3
Браун
Арчи
16
Mathias
Delorge
14
Йокота
Дайсуке
24
Кумс
Свен
7
Хон
Хён-Сок
19
Сурдез
Франк
9
Гудьонсен
Андри
34
Веррипс
Михаэл
22
Gilles
Ruyssen
21
Колс
Кобе
3
Joedrick
Pupe
20
Грнчар
Давид
88
Fabio
Ferraro
10
Lennard
Hens
24
Вилтард
Малкольм
18
Nathan
Rodes
98
Jordy
Soladio
77
Нсимба
Брюни
Гент
4-1-4-1
Дендер
5-3-2

История личных встреч

Гент
Дендер

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:4

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Среднее время на гол

180
36

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1
2.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
40

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 1 0.5
Йокота Дайсуке 1 0.5
Сурдез Франк 0 0
Дендер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jordy Soladio 1 0.5
Берте Мохамед 1 0.5
Joedrick Pupe 0 0
Нсимба Брюни 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фадига Ноа 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joedrick Pupe 2 0
Ridwane M'barki 1 0
Nathan Rodes 1 0
Jordy Soladio 1 0
Нсимба Брюни 1 0
Вилтард Малкольм 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дендер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Гент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дендер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дендер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2
Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1 Гент - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Гент 1:4 Гент - АХ Лёвен 0:1 Мехелен - Гент 2:4 Гент - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:2 Гент - Мехелен 3:1
Дендер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1
Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5 Франкс-Борен - Дендер 0:3 Дендер - Зульте-Варегем 1:4 Дендер - Дейнзе 3:0 Брюгге-2 - Дендер 0:1 Дендер - СЛ 16 ФК 4:1 Остенде - Дендер 0:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Андерлехт (до 23 лет) - Дендер 2:1 Дендер - Васланд-Беверен 1:0 Генк (до 23 лет) - Дендер 2:1

Результаты матчей

Гент
Дендер

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гент
Дендер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
АХ Лёвен
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Дендер
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Кортрейк
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Антверпен
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Гент
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Брюгге
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Мехелен
 2 0 1 1 3 - 5 1
13.
Генк
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Серкль Брюгге
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Стандард
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Гент
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Антверпен
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кортрейк
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Дендер
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Мехелен
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Генк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Вестерло Стассин Лукас 2 (1)
Мехелен Флюке Патрик 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Антверпен Янссен Винсент 1 (1)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 2
Дендер Joedrick Pupe 2
Беерсхот-Вильрейк Кагро Велат 2
АХ Лёвен Акимото Такахиро 2
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Г О О О О Л - Йокота Дайсуке бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Joedrick Pupe сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Jordy Soladio бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гент 1:2 Дендер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный