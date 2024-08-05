Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Норшеланн контролирует мяч.

41' Норшеланн контролирует мяч.

40' Ювара Муса пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен ловит мяч

40' Чолина Давид из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Ван Брюген Дамиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Норшеланн начинает контратаку

39' Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Эммануилидис Димитриос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Норшеланн пытается что-то создать.

37' Удар от ворот произведет Норшеланн

37' Оооо... вот это был удар! Ювара Муса должен был забить с этой позиции.

37' Ювара Муса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Эммануилидис Димитриос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Удар от ворот произведет Норшеланн

34' Хорошую попытку сделал Анкерсен Петер . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Антман Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Матч возобновится спорным мячом

34' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

34' Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Норшеланн

32' Ювара Муса из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

31' Удар от ворот произведет Вайле

30' Норшеланн пытается что-то создать.

30' Доржелес Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Норшеланн

29' Эммануилидис Димитриос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Marius Elvius из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Хетеми Лундрим пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

28' Удар от ворот произведет Норшеланн

28' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Норшеланн контролирует мяч.

25' Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

22' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Вайле

20' Норшеланн пытается что-то создать.

19' Норшеланн пытается что-то создать.

18' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Норшеланн пытается что-то создать.

16' Норшеланн контролирует мяч.

16' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Удар от ворот произведет Вайле

15' Хардер Конрад не смог попасть в створ ударом издали

15' Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Норшеланн пытается что-то создать.

15' Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Норшеланн контролирует мяч.

13' Эммануилидис Димитриос из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Норшеланн пытается что-то создать.

11' Антман Оливер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

11' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Норшеланн пытается что-то создать.

10' Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Вайле

9' Хардер Конрад не смог попасть в створ ударом издали

9' Антман Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Норшеланн

8' Анкерсен Петер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Анкерсен Петер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

7' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Векич Игор взял и забрал мяч на выходе

6' Ван Брюген Дамиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Норшеланн пытается что-то создать.

5' Удар от ворот произведет Вайле

5' Норшеланн контролирует мяч.

4' Удар от ворот произведет Вайле

4' Ювара Муса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Норшеланн

3' Эммануилидис Димитриос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Норшеланн контролирует мяч.

1' Векич Игор взял и забрал мяч на выходе

1' Норшеланн пытается что-то создать.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норшеланн начинает с центра поля