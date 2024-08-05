☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 6898 Главный судья: Jens Grabski Maae
Вайле
0:1
Конец матча
Норшелланн
0'
7' Желтая карточка
Анкерсен Петер
11' Желтая карточка
Антман Оливер
0:1
62' Гол
Антман Оливер
69' Желтая карточка
Ингвартсен Маркус
90' Желтая карточка
Барри Хамза
90'+6

Ход матча

7'
 
Анкерсен Петер
11'
 
Антман Оливер
62'
0:1
Антман Оливер
(Доржелес Марио)
66'
 
Вилладсен Оливер
Сертдемир Зидан
66'
 
Беньямин Нюгрен
Доржелес Марио
69'
 
Ингвартсен Маркус
70'
Kristian Kirkegaard
Эммануилидис Димитриос
 
70'
Christian Groendal
Marius Elvius
 
70'
Masaki Murata
Хетеми Лундрим
 
73'
 
Эгели Синдре Валле
Хардер Конрад
86'
Нгбакото Йени
Велков Стефан
 
86'
Anders Jacobsen II
Чолина Давид
 
88'
 
Хансен Мадс
Антман Оливер
90'
Барри Хамза
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 369 Количество передач 685
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Векич
Игор
14
Ван
Брюген
Дамиан
13
Велков
Стефан
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
38
Чолина
Давид
34
Хетеми
Лундрим
5
Барри
Хамза
11
Ювара
Муса
17
Эммануилидис
Димитриос
9
Онугха
Герман
13
Хансен
Андреас
III
5
Свенссон
Даниэль
4
Хансен
Киан
19
Хэй
Лукас
2
Анкерсен
Петер
21
Сертдемир
Зидан
6
Тверсков
Йеппе
29
Доржелес
Марио
7
Ингвартсен
Маркус
40
Хардер
Конрад
22
Антман
Оливер
Вайле
3-4-2-1
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Вайле
Норшелланн

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
3:1
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
3:1
СД
1:3
СД
2:0
К
0:2
К
2:0
СЛ
4:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.63

Среднее время на гол

80
144

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

2.13
1.13

Среднее время на гол

42
80

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

55
102

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 2 0.67
Эммануилидис Димитриос 1 0.33
Барри Хамза 0 0
Ювара Муса 0 0
Christian Groendal 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хардер Конрад 2 0.67
Антман Оливер 1 0.33
Хансен Мадс 1 0.33
Анкерсен Петер 1 0.33
Ингвартсен Маркус 1 0.33
Вилладсен Оливер 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Доржелес Марио 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Хамза 2 0
Велков Стефан 2 0
Колингер Денис 1 0
Ювара Муса 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкерсен Петер 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Антман Оливер 1 0
Эгели Синдре Валле 1 0

Результаты матчей

Вайле
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Норшелланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Вайле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Норшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5
Вайле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Норшелланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

6
2
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0
Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0
Норшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3
Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0

Результаты матчей

Вайле
Норшелланн

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вайле
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Раннерс
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Брондбю
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Копенгаген
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 7 - 4 4
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Виборг
 3 0 1 2 6 - 9 1
10.
Люнгбю
 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Сённерйюск
 3 0 1 2 1 - 6 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Копенгаген
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Норшелланн
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Вайле
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
АГФ Орхус
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Виборг
 2 0 0 2 3 - 6 0
11.
Ольборг
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Сённерйюск
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Брондбю Квистгарден Матиас 2 (2)
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 2 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 2 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 2
Силькеборг Бринк Марк 1
Раннерс Данхо Флориан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6898 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Вайле: 37%, Норшеланн: 63%.
  • 96'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 95'
    Контроль мяча: Вайле: 37%, Норшеланн: 63%.
  • 95'
    Masaki Murata ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Вайле: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 47'
      Барри Хамза из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Чолина Давид из команды Вайле заходит слишком далеко, он валит Сертдемир Зидан.
    • 46'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Вайле: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 45'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Ингвартсен Маркус наказан за толчок Хетеми Лундрим
    • 44'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Хетеми Лундрим наказан за толчок Антман Оливер
    • 43'
      Ван Брюген Дамиан успешно блокирует удар.
    • 43'
      Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 41'
      Эммануилидис Димитриос из команды Вайле в офсайде
    • 41'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 41'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Вайле: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 40'
      Ювара Муса пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен ловит мяч
    • 40'
      Чолина Давид из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Доржелес Марио из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Велков Стефан.
    • 40'
      Ван Брюген Дамиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 39'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 39'
      Эммануилидис Димитриос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 38'
      Векич Игор из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 37'
      Оооо... вот это был удар! Ювара Муса должен был забить с этой позиции.
    • 37'
      Ювара Муса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 37'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Эммануилидис Димитриос создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Доржелес Марио из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Marius Elvius.
    • 35'
      Контроль мяча: Вайле: 32%, Норшеланн: 68%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 35'
      Вайле начинает контратаку
    • 34'
      Хорошую попытку сделал Анкерсен Петер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 34'
      Антман Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 34'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 34'
      Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 32'
      Ювара Муса из команды Вайле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 32'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 32'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 30'
      Анкерсен Петер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 30'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 30'
      Доржелес Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Вайле: 33%, Норшеланн: 67%.
    • 30'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 29'
      Эммануилидис Димитриос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 29'
      Marius Elvius из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Вайле контролирует мяч.
    • 29'
      Ювара Муса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Хетеми Лундрим пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 28'
      Барри Хамза ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 28'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Ван Брюген Дамиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 26'
      Барри Хамза из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Хардер Конрад пострадал.
    • 26'
      Онугха Герман из команды Вайле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 25'
      Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 25'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Вайле: 32%, Норшеланн: 68%.
    • 24'
      Хардер Конрад наказан за толчок Marius Elvius
    • 24'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 23'
      Вайле контролирует мяч.
    • 22'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 20'
      Доржелес Марио нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 20'
      Барри Хамза из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Вайле: 32%, Норшеланн: 68%.
    • 19'
      Назначен штрафной. Пострадал Хансен Киан, его свалил Чолина Давид.
    • 19'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Marius Elvius ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 17'
      Эммануилидис Димитриос из команды Вайле в офсайде
    • 17'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 16'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 15'
      Хардер Конрад не смог попасть в створ ударом издали
    • 15'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Вайле: 30%, Норшеланн: 70%.
    • 15'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Хэй Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 14'
      Ювара Муса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 13'
      Онугха Герман наказан за толчок Доржелес Марио
    • 13'
      Эммануилидис Димитриос из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Ювара Муса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 12'
      Вайле контролирует мяч.
    • 11'
      Антман Оливер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 11'
      Безумный фол. Антман Оливер грубо играет против соперника. Пострадал Велков Стефан
    • 11'
      Oliver Provstgaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Oliver Provstgaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 10'
      Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Вайле: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 9'
      Хардер Конрад не смог попасть в створ ударом издали
    • 9'
      Антман Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 8'
      Анкерсен Петер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Анкерсен Петер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 7'
      Анкерсен Петер из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Эммануилидис Димитриос.
    • 7'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Векич Игор взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Ван Брюген Дамиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Векич Игор из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 5'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Вайле: 36%, Норшеланн: 64%.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 4'
      Ювара Муса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Барри Хамза из команды Вайле заходит слишком далеко, он валит Ингвартсен Маркус.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 3'
      Эммануилидис Димитриос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 2'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 2'
      Велков Стефан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Векич Игор взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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