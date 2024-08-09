☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 6598 Главный судья: Svein Torre Sinnes
Саннефьёрд
2:2
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
0:1
5' Гол
Андерсен Эйрик Улланд
0:2
45' Гол
Стенгель Херман
51' Желтая карточка
Амин Симон
1:2
67' Гол в свои ворота
Валсвик Густав
2:2
75' Гол
Сигурдарсон Стефан Инги
80' Желтая карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер
90' Желтая карточка
Дансо Эммануэл
90'+6

Ход матча

5'
0:1
Андерсен Эйрик Улланд
(Менерт Маркус)
45'
0:2
Стенгель Херман
(Jesper Taaje)
46'
Амин Симон
Рисан Сандер
 
46'
Сигурдарсон Стефан Инги
Тветер Александер Рууд
 
51'
Амин Симон
 
66'
Elias Jemal
Jakob Masloe Dunsby
 
67'
Валсвик Густав
1:2
72'
Мельхиор Маркус
Loris Mettler
 
73'
 
Marko Lawk Farji
Мелькерсен Элиас Хофф
73'
 
Samuel Silalahi
Андерсен Эйрик Улланд
75'
Сигурдарсон Стефан Инги
(Кристиансен Стиан)
2:2
77'
Martin Gjone
Fredrik Tobias Berglie
 
80'
 
Вильсвик Ларс-Кристофер
90'
 
Дансо Эммануэл
90'
 
Sivert Westerlund
Томассон Логи

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 534 Количество передач 414
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Кето
Хуго
3
Эгели
Ветле
Валле
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
6
Рисан
Сандер
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
17
Томассон
Логи
10
Стенгель
Херман
20
Дансо
Эммануэл
77
Менерт
Маркус
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
Саннефьёрд
4-3-3
Стрёмсгодсет
3-4-2-1

История личных встреч

Саннефьёрд
Стрёмсгодсет

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

27 матчей

29.6%
22.2%
48.2%
8 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:1
ТМК
0:3
Э
2:0
Э
1:0
ТМК
2:2
Э
2:2
Э
0:5
Э
2:0
Э
4:0
ТМК
1:0
Э
0:0
Э
3:4
Э
2:1
Э
2:0
ТМК
6:0
Э
1:2
Э
1:0
ТМК
2:2
Э
1:2
Э
3:2
ТМК
3:0
ТМС
3:0
Э
0:3
Э
4:2
Э
1:1
Э
1:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

11
23

Голов в среднем за матч

1.22
1.28

Среднее время на гол

73
70

Всего голов

37
10

Голов в среднем за матч

2.06
1.11

Среднее время на гол

43
81

Всего голов

48
33

Голов в среднем за матч

1.78
1.22

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

50
73

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 5 (1) 0.28
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.22
Loris Mettler 3 0.17
Кристиансен Стиан 3 0.17
Амин Симон 2 0.11
Jakob Masloe Dunsby 2 0.11
Оттоссон Филип 1 0.06
Рисан Сандер 1 0.06
Danilo Al-Saed 1 0.06
Fredrik Tobias Berglie 1 0.06
Нильссон Александер II 1 0.06
Сигурдарсон Стефан Инги 1 0.06
Sebastian Holm Mathisen 1 0.06
Ченг Кристофер 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томассон Логи 4 0.22
Стенгель Херман 3 0.17
Мелькерсен Элиас Хофф 3 0.17
Валсвик Густав 2 0.11
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.11
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0.11
Jesper Taaje 1 0.06
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa 1 0.06
Менерт Маркус 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Samuel Silalahi 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 4 1
Амин Симон 5 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Оттоссон Филип 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Loris Mettler 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Ченг Кристофер 2 0
Martin Gjone 2 0
Кето Хуго 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 3 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Jesper Taaje 2 0
Красники Крешник 2 0
Томассон Логи 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0
Дансо Эммануэл 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Стенгель Херман 1 0
Сормо Бент 1 0
Менерт Маркус 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Стрёмсгодсет
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
5
Саннефьёрд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Стрёмсгодсет
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

7
6
Саннефьёрд
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Стрёмсгодсет
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
6%
3
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
5
42%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
2
17%
61-75
3
19%
2
17%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
24%
3
18%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
5
29%
29%
2
12%
46-60
4
24%
6
35%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

16
9
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
6
38%
1
11%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

26
21
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
1
4%
4
19%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
5
19%
7
33%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
7
27%
4
19%
61-75
5
19%
4
19%
76-90

Пропущено

33
26
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
5
15%
3
12%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
5
15%
6
23%
31-45
6
18%
5
19%
46-60
10
30%
7
27%
61-75
4
12%
1
4%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1
Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7

Результаты матчей

Саннефьёрд
Стрёмсгодсет

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
4
1.5
3
5
3
6
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
4
2
7
1.5
3
7
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
12
6
7
11
1.5
6
12
4
14
2.5
2
16
2
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 18 12 4 2 41 - 16 40
2.
Бранн
 18 9 6 3 28 - 22 33
3.
Викинг
 17 9 5 3 30 - 20 32
4.
Мольде
 17 8 4 5 32 - 20 28
5.
Фредрикстад
 17 7 7 3 24 - 16 28
6.
КФУМ Осло
 17 5 8 4 23 - 23 23
7.
Русенборг
 16 6 3 7 23 - 29 21
8.
Сарпсборг-08
 17 6 3 8 26 - 33 21
9.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
10.
Лиллестрём
 16 6 2 8 21 - 28 20
11.
Стрёмсгодсет
 18 5 5 8 20 - 27 20
12.
Хам-Кам
 17 4 6 7 21 - 21 18
13.
Тромсё
 18 5 3 10 18 - 25 18
14.
Хёугесунн
 16 5 2 9 18 - 26 17
15.
Одд
 17 4 5 8 18 - 30 17
16.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 9 6 2 1 16 - 9 20
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Русенборг
 8 5 1 2 11 - 9 16
5.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
7.
Саннефьёрд
 9 4 1 4 17 - 16 13
8.
Фредрикстад
 8 2 5 1 9 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 11 - 18 10
10.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
11.
Хёугесунн
 8 3 0 5 6 - 10 9
12.
Стрёмсгодсет
 8 2 3 3 9 - 9 9
13.
Одд
 9 2 3 4 12 - 17 9
14.
Лиллестрём
 8 2 2 4 10 - 18 8
15.
Хам-Кам
 8 1 3 4 7 - 10 6
16.
КФУМ Осло
 8 0 5 3 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 1 2 19 - 8 19
2.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Бранн
 9 4 4 1 16 - 14 16
5.
Мольде
 8 4 2 2 12 - 6 14
6.
Лиллестрём
 8 4 0 4 11 - 10 12
7.
Викинг
 8 3 3 2 14 - 11 12
8.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
9.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 18 11
11.
Хёугесунн
 8 2 2 4 12 - 16 8
12.
Тромсё
 8 2 2 4 4 - 9 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 8 1 2 5 12 - 20 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Сарпсборг-08 Henrik Meister 8
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Саннефьёрд Амин Симон 5
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Весь список
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