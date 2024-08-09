Тур: 18. Стадион: Jotun Arena. Зрители: 6598 Главный судья: Svein Torre Sinnes
2:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолАндерсен Эйрик Улланд
0:2
45' ГолСтенгель Херман
51' Желтая карточкаАмин Симон
1:2
67' Гол в свои воротаВалсвик Густав
2:2
75' ГолСигурдарсон Стефан Инги
80' Желтая карточкаВильсвик Ларс-Кристофер
90' Желтая карточкаДансо Эммануэл
90'+6
Ход матча
5'
45'
0:2
51'
67'
1:2
75'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 4
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
534 Количество передач 414
-
57 Владение мячом, % 43
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
-
-
22 Martin Gjone
-
-
43 Elias Jemal
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Саннефьёрд
Стрёмсгодсет
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
27 матчей
29.6%
22.2%
48.2%
8 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
6 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
23
Голов в среднем за матч
1.22
1.28
Среднее время на гол
73
70
Всего голов
37
10
Голов в среднем за матч
2.06
1.11
Среднее время на гол
43
81
Всего голов
48
33
Голов в среднем за матч
1.78
1.22
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
50
73
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марковик Эман
|5 (1)
|0.28
|Тветер Александер Рууд
|4 (1)
|0.22
|Loris Mettler
|3
|0.17
|Кристиансен Стиан
|3
|0.17
|Амин Симон
|2
|0.11
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0.11
|Оттоссон Филип
|1
|0.06
|Рисан Сандер
|1
|0.06
|Danilo Al-Saed
|1
|0.06
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.06
|Нильссон Александер II
|1
|0.06
|Сигурдарсон Стефан Инги
|1
|0.06
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.06
|Ченг Кристофер
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томассон Логи
|4
|0.22
|Стенгель Херман
|3
|0.17
|Мелькерсен Элиас Хофф
|3
|0.17
|Валсвик Густав
|2
|0.11
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.11
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0.11
|Jesper Taaje
|1
|0.06
|Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
|1
|0.06
|Менерт Маркус
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Samuel Silalahi
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Стиан
|4
|1
|Амин Симон
|5
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0
|Оттоссон Филип
|3
|0
|Эгели Ветле Валле
|3
|0
|Loris Mettler
|3
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|2
|0
|Ченг Кристофер
|2
|0
|Martin Gjone
|2
|0
|Кето Хуго
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Lawk Farji
|3
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Томассон Логи
|2
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|2
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0
|Дансо Эммануэл
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Менерт Маркус
|1
|0
|Jostein Ekeland
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Стрёмсгодсет
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
5
Саннефьёрд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Стрёмсгодсет
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
7
6
Саннефьёрд
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Стрёмсгодсет
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
16
12
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
6%
3
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
5
42%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
2
17%
61-75
3
19%
2
17%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
24%
3
18%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
5
29%
29%
2
12%
46-60
4
24%
6
35%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
16
9
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
6
38%
1
11%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Забито
26
21
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
1
4%
4
19%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
5
19%
7
33%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
7
27%
4
19%
61-75
5
19%
4
19%
76-90
Пропущено
33
26
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 15
5
15%
3
12%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
5
15%
6
23%
31-45
6
18%
5
19%
46-60
10
30%
7
27%
61-75
4
12%
1
4%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1
Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7
Результаты матчей
Саннефьёрд
Стрёмсгодсет
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
54
35
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
64
27
37
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
126
711
612
414
216
216
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Сарпсборг-08
|Henrik Meister
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3