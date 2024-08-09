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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Мидтьюлланн
0:0
Первый тайм: 17'
Вайле
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мидтьюлланн
Ничья
Вайле
4.55
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4.70
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6.00
Все Коэффициенты
16
Олафссон
Элиас-Рафн
6
Андерссон
Йоэль
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
15
Соренсен
Кристиан
I
24
Серенсен
Оливер
2
Рёмер
Андре
17
Аскилдсен
Кристоффер
58
Симсир
Араль
14
Чилуфя
Эдвард
9
Брюнхильдсен
Ола
1
Векич
Игор
13
Велков
Стефан
14
Ван
Брюген
Дамиан
4
Oliver
Provstgaard
25
Хюйбер
Лука
38
Чолина
Давид
34
Хетеми
Лундрим
5
Барри
Хамза
37
Christian
Groendal
17
Эммануилидис
Димитриос
9
Онугха
Герман
Мидтьюлланн
4-4-2
Вайле
3-4-2-1

История личных встреч

Мидтьюлланн
Вайле

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СД
3:0
СД
1:2
К
3:1
К
0:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
5:0
СД
0:2
СД
5:0
СД
1:3
ТМС
2:2
СЛ
2:3
СЛ
2:0
СЛ
1:1
ТМС
1:1
К
1:2

Голы

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

2.89
2

Среднее время на гол

31
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.67

Среднее время на гол

105
135

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Серенсен Оливер 2 0.5
Букса Адам 2 0.5
Брюнхильдсен Ола 1 0.25
Симсир Араль 0 0
Чилуфя Эдвард 0 0
Франкулино 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 2 0.5
Эммануилидис Димитриос 1 0.25
Барри Хамза 0 0
Ювара Муса 0 0
Christian Groendal 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Хамза 2 0
Велков Стефан 2 0
Колингер Денис 1 0
Ювара Муса 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вайле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вайле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
0
Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вайле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2
УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3
Вайле
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5
Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Вайле

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Раннерс
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Брондбю
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Копенгаген
 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Мидтьюлланн
 0:0 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 7 - 4 4
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Виборг
 3 0 1 2 6 - 9 1
10.
Люнгбю
 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Сённерйюск
 3 0 1 2 1 - 6 1
12.
Вайле
 0:0 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Мидтьюлланн
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Копенгаген
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вайле
 0:0 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Норшелланн
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мидтьюлланн
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Вайле
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
АГФ Орхус
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Виборг
 2 0 0 2 3 - 6 0
11.
Ольборг
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Сённерйюск
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Брондбю Квистгарден Матиас 2 (2)
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 2 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 2 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 2
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Топ нарушителей
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 2
Силькеборг Бринк Марк 1
Раннерс Данхо Флориан 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 11'
      Чолина Давид из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 11'
      Oliver Provstgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Удар от ворот произведет Мидтьюлланн
    • 10'
      Контроль мяча: Мидтьюлланн: 57%, Вайле: 43%.
    • 10'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Онугха Герман из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Велков Стефан из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Симсир Араль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мидтьюлланн
    Ничья
    Вайле
    4.55
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    4.70
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    6.00
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