Тур: 4. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Крог Мортен
0:0
Первый тайм: 17'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
58
Симсир
Араль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Хюйбер ЛукаЗащитник
-
38 Чолина ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Мидтьюлланн
Вайле
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
2.89
2
Среднее время на гол
31
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.67
Среднее время на гол
105
135
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Серенсен Оливер
|2
|0.5
|Букса Адам
|2
|0.5
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.25
|Симсир Араль
|0
|0
|Чилуфя Эдвард
|0
|0
|Франкулино
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|2
|0.5
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.25
|Барри Хамза
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
|Christian Groendal
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Хамза
|2
|0
|Велков Стефан
|2
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Ювара Муса
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вайле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вайле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
0
Мидтьюлланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вайле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2
УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3
Вайле
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5
Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Вайле
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|9.
|3
|0
|1
|2
|6 - 9
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|12.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|3 (1)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|2 (2)
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|2 (1)
|Мидтьюлланн
|Серенсен Оливер
|2 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|2
|Вайле
|Барри Хамза
|2
|Вайле
|Велков Стефан
|2
|Сённерйюск
|Lukas Bjoerklund
|2
|Силькеборг
|Бринк Марк
|1
|Раннерс
|Данхо Флориан
|1