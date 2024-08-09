Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

87' Барри Хамза из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Франкулино пробует нанести удар издали, но Игор Векич держит все под контролем

86' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновится спорным мячом

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Удар от ворот произведет Вайле

82' Оооо... вот это был удар! Брюнхильдсен Ола должен был забить с этой позиции.

82' Осорио Дарио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Хорошую попытку сделал Брюнхильдсен Ола . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Мартинес Эмилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Вайле

78' Мартинес Эмилиано из команды Мидтьюлланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

78' Мартинес Эмилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Ювара Муса пробует нанести удар издали, но Элиас Олафссон держит все под контролем

77' Ван Брюген Дамиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

72' Барри Хамза из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Ювара Муса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Ювара Муса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Ювара Муса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Барри Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Вайле

66' Оооо... вот это был удар! Франкулино должен был забить с этой позиции.

66' Франкулино из команды Мидтьюлланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

66' Симсир Араль из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Соренсен Кристиан I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

61' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

61' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вайле

58' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Брюнхильдсен Ола из команды Мидтьюлланн

58' Симсир Араль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Барри Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Вайле

55' Чилуфя Эдвард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Вайле

52' Рёмер Андре не смог попасть в створ ударом издали

51' Соренсен Кристиан I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Симсир Араль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

49' Онугха Герман не смог попасть в створ ударом издали

48' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Вайле

48' Брюнхильдсен Ола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля