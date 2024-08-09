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Тур: 4. Стадион: . Зрители: 8510 Главный судья: Крог Мортен
Мидтьюлланн
2:0
Конец матча
Вайле
0'
1:0
39' Гол
Серенсен Оливер
2:0
58' Гол
Брюнхильдсен Ола
90'+5

Ход матча

39'
Серенсен Оливер
(Чилуфя Эдвард)
1:0
58'
Брюнхильдсен Ола
(Симсир Араль)
2:0
62'
 
Marius Elvius
Christian Groendal
62'
 
Masaki Murata
Хетеми Лундрим
62'
 
Ювара Муса
Велков Стефан
63'
Франкулино
Чилуфя Эдвард
 
63'
Габриэль Адам
Андерссон Йоэль
 
72'
Мартинес Эмилиано
Аскилдсен Кристоффер
 
72'
Осорио Дарио
Симсир Араль
 
75'
 
Нгбакото Йени
Эммануилидис Димитриос
81'
 
Anders Jacobsen II
Хюйбер Лука
88'
Камара Аль-Хаджи
Брюнхильдсен Ола
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 14 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 405 Количество передач 461
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
16
Олафссон
Элиас-Рафн
6
Андерссон
Йоэль
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
15
Соренсен
Кристиан
I
24
Серенсен
Оливер
2
Рёмер
Андре
17
Аскилдсен
Кристоффер
58
Симсир
Араль
14
Чилуфя
Эдвард
9
Брюнхильдсен
Ола
1
Векич
Игор
13
Велков
Стефан
14
Ван
Брюген
Дамиан
4
Oliver
Provstgaard
25
Хюйбер
Лука
38
Чолина
Давид
34
Хетеми
Лундрим
5
Барри
Хамза
37
Christian
Groendal
17
Эммануилидис
Димитриос
9
Онугха
Герман
Мидтьюлланн
4-4-2
Вайле
3-4-2-1

История личных встреч

Мидтьюлланн
Вайле

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
6.7%
13.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СД
3:0
СД
1:2
К
3:1
К
0:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
5:0
СД
0:2
СД
5:0
СД
1:3
ТМС
2:2
СЛ
2:3
СЛ
2:0
СЛ
1:1
ТМС
1:1
К
1:2

Голы

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

2.89
2

Среднее время на гол

31
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.67

Среднее время на гол

105
135

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Серенсен Оливер 3 0.75
Букса Адам 2 0.5
Брюнхильдсен Ола 2 0.5
Симсир Араль 0 0
Чилуфя Эдвард 0 0
Франкулино 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 2 0.5
Эммануилидис Димитриос 1 0.25
Барри Хамза 0 0
Ювара Муса 0 0
Christian Groendal 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Хамза 2 0
Велков Стефан 2 0
Колингер Денис 1 0
Ювара Муса 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вайле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вайле
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
0
Мидтьюлланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вайле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

3
8
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2
УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3
Вайле
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5
Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Вайле

Точный счет

2:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Норшелланн
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Раннерс
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Брондбю
 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Копенгаген
 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 7 - 4 4
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Виборг
 3 0 1 2 6 - 9 1
10.
Люнгбю
 3 0 1 2 1 - 5 1
11.
Сённерйюск
 3 0 1 2 1 - 6 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Силькеборг
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Норшелланн
 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Копенгаген
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Раннерс
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ольборг
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сённерйюск
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Виборг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Норшелланн
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мидтьюлланн
 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
Люнгбю
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
АГФ Орхус
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 4 0
10.
Виборг
 2 0 0 2 3 - 6 0
11.
Ольборг
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Сённерйюск
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Бех Тобиас 3 (1)
Мидтьюлланн Серенсен Оливер 3 (1)
Брондбю Квистгарден Матиас 2 (2)
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 2 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Барри Хамза 2
Вайле Велков Стефан 2
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 2
Силькеборг Бринк Марк 1
Раннерс Данхо Флориан 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Габриэль Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Oliver Provstgaard успешно блокирует удар.
    • 92'
      Рёмер Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Камара Аль-Хаджи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Осорио Дарио не смог попасть в створ ударом издали
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Осман Диао из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Серенсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Габриэль Адам успешно блокирует удар.
    • До матча
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