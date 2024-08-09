Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

84' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

83' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Гронинген

76' Финн Стам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Удар от ворот произведет Гронинген

71' Тактическая замена. Ван Берген Том уходит с поля и его заменяет Тейс Остинг

70' Схредерс Йорг получил желтую карточку от судьи

68' Г О О О О Л - Схредерс Йорг забивает с левой ноги!

68' Де Йонге Тика навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Финн Стам не смог попасть в створ ударом издали

61' Косцельник Мартин получил желтую карточку от судьи

60' Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе

59' Граймль Лео получил желтую карточку от судьи

58' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

56' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Хове Йохан пробует нанести удар издали, но Daniel Bielica держит все под контролем

55' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

55' Удар от ворот произведет Гронинген

54' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

51' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Г О О О О О Л - Яношек Доминик из команды НАК Бреда забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Этьен Вассен прыгнул не в ту сторону.

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для НАК Бреда