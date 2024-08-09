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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 21306 Главный судья: Нагтегал Марк
Гронинген
4:1
Конец матча
НАК Бреда
0'
2' Желтая карточка
Берг Ян
6' Красная карточка
Махмутович Энес
1:0
8' Пенальти
Бакуна Леандро
2:0
25' Гол
Мендес Руи
3:0
31' Гол
Ренте Марко
3:1
48' Пенальти
Яношек Доминик
59' Желтая карточка
Граймль Лео
61' Желтая карточка
Косцельник Мартин
4:1
68' Гол
Схредерс Йорг
70' Желтая карточка
Схредерс Йорг
90'+5

Ход матча

2'
 
Берг Ян
6'
 
Махмутович Энес
8'
Бакуна Леандро
1:0
12'
 
Косцельник Мартин
Кёйперс Рой
25'
Мендес Руи
(Валенте Лусиано)
2:0
31'
Ренте Марко
(Схредерс Йорг)
3:0
46'
Sven Bouland
Пеерсман Марвин
 
48'
3:1
Яношек Доминик
59'
 
Граймль Лео
61'
 
Косцельник Мартин
64'
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
Валенте Лусиано
 
68'
Схредерс Йорг
(Мендес Руи)
4:1
70'
Схредерс Йорг
 
71'
Дуарте Ларос
Де Йонге Тика
 
71'
Остинг Тейс
Ван Берген Том
 
75'
 
Фернандеш Сана
Костож Кацпер
75'
 
Олдруп-Йенсен Фредрик
Старинг Каспер
82'
Пелюпесси Йоей
Finn Stam
 
85'
 
Гарбетт Мэттью
Яношек Доминик
85'
 
Adam Kaied
Омарссон Элиас

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 649 Количество передач 300
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Вассен
Этьенн
7
Бакуна
Леандро
5
Ренте
Марко
43
Пеерсман
Марвин
22
Finn
Stam
14
Схредерс
Йорг
8
Хове
Йохан
18
Де
Йонге
Тика
10
Валенте
Лусиано
27
Мендес
Руи
26
Ван
Берген
Том
99
Белица
Даниэль
12
Граймль
Лео
15
Махмутович
Энес
5
Берг
Ян
17
Кёйперс
Рой
21
Ройо
Манел
6
Старинг
Каспер
16
Балар
Максимильен
39
Яношек
Доминик
10
Омарссон
Элиас
9
Костож
Кацпер
Гронинген
4-4-2
НАК Бреда
5-3-2

История личных встреч

Гронинген
НАК Бреда

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

26 матчей

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
6 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
3:2
Э
0:0
Э
5:2
Э
1:1
Э
2:1
ТМК
0:1
Э
4:5
Э
1:0
Э
2:1
ТМС
0:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:3
Э
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.21
1.67

Среднее время на гол

74
54

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.42
1.14

Среднее время на гол

63
78

Всего голов

34
36

Голов в среднем за матч

1.31
1.38

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
65

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендес Руи 1 1
Схредерс Йорг 1 1
Ренте Марко 1 1
Бакуна Леандро 1 (1) 1
Валенте Лусиано 0 0
НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношек Доминик 1 (1) 1

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схредерс Йорг 1 0
НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмутович Энес 0 1
Берг Ян 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Граймль Лео 1 0

Результаты матчей

Гронинген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
НАК Бреда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Гронинген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
НАК Бреда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0
Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Гронинген - Камбюр 3:0 ВВВ-Венло - Гронинген 0:1 Гронинген - НАК Бреда 1:1 Эммен - Гронинген 0:3 АДО Ден Хааг - Гронинген 0:2 Хераклес - Гронинген 4:1 Гронинген - Де Графсхап 4:2 ПСВ-2 - Гронинген 2:3
НАК Бреда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2
НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2 Эммен - НАК Бреда 0:3 НАК Бреда - Эммен 1:1 Рода - НАК Бреда 0:5 НАК Бреда - Рода 3:1 Осс - НАК Бреда 1:1 НАК Бреда - АДО Ден Хааг 2:2 НАК Бреда - ПСВ-2 2:0 Ден Бош - НАК Бреда 2:2 НАК Бреда - Дордрехт 1:4 Гронинген - НАК Бреда 1:1 НАК Бреда - Маастрихт 1:2

Результаты матчей

Гронинген
НАК Бреда

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гронинген
НАК Бреда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Виллем II
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Виллем II
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гронинген
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Виллем II
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гронинген Мендес Руи 1 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 1 (1)
Гронинген Ренте Марко 1
Гронинген Бакуна Леандро 1
НАК Бреда Яношек Доминик 1
Весь список

Топ нарушителей
НАК Бреда Махмутович Энес 1
НАК Бреда Берг Ян 1
НАК Бреда Косцельник Мартин 1
НАК Бреда Граймль Лео 1
Гронинген Схредерс Йорг 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 21306 болельщиков
  • 95'
    Гронинген заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Гронинген: 69%, НАК Бреда: 31%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет НАК Бреда
  • 95'
    Хове Йохан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Дуарте Ларос из команды Гронинген подал угловой справа.
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