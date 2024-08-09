Тур: 1. Стадион: Евроборг. Зрители: 21306 Главный судья: Нагтегал Марк
0'
2' Желтая карточкаБерг Ян
6' Красная карточкаМахмутович Энес
1:0
8' ПенальтиБакуна Леандро
2:0
25' ГолМендес Руи
3:0
31' ГолРенте Марко
3:1
48' ПенальтиЯношек Доминик
59' Желтая карточкаГраймль Лео
61' Желтая карточкаКосцельник Мартин
4:1
68' ГолСхредерс Йорг
70' Желтая карточкаСхредерс Йорг
90'+5
Ход матча
2'
8'
1:0
25'
2:0
31'
3:0
48'
3:1
59'
68'
4:1
70'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
649 Количество передач 300
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Finn
Stam
27
Мендес
Руи
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
17
Кёйперс
Рой
21
Ройо
Манел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Finn StamЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мендес РуиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Юрьюс ХиддеВратарь
-
24 Барон ДиркВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Эмеран НоаПолузащитник
-
23 Турай ФофинПолузащитник
-
25 Остинг ТейсНападающий
-
57 Эггенс НильсНападающий
-
67 Sven Bouland
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
-
5 Берг ЯнЗащитник
-
17 Кёйперс РойЗащитник
-
21 Ройо МанелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Adam Kaied
-
-
28 Lars Mol
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гронинген
НАК Бреда
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
26 матчей
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
6 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.21
1.67
Среднее время на гол
74
54
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.42
1.14
Среднее время на гол
63
78
Всего голов
34
36
Голов в среднем за матч
1.31
1.38
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
68
65
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендес Руи
|1
|1
|Схредерс Йорг
|1
|1
|Ренте Марко
|1
|1
|Бакуна Леандро
|1 (1)
|1
|Валенте Лусиано
|0
|0
НАК Бреда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яношек Доминик
|1 (1)
|1
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Схредерс Йорг
|1
|0
НАК Бреда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махмутович Энес
|0
|1
|Берг Ян
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Граймль Лео
|1
|0
Результаты матчей
Гронинген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
НАК Бреда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Гронинген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
НАК Бреда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0
Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Гронинген - Камбюр 3:0 ВВВ-Венло - Гронинген 0:1 Гронинген - НАК Бреда 1:1 Эммен - Гронинген 0:3 АДО Ден Хааг - Гронинген 0:2 Хераклес - Гронинген 4:1 Гронинген - Де Графсхап 4:2 ПСВ-2 - Гронинген 2:3
НАК Бреда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2
НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2 Эммен - НАК Бреда 0:3 НАК Бреда - Эммен 1:1 Рода - НАК Бреда 0:5 НАК Бреда - Рода 3:1 Осс - НАК Бреда 1:1 НАК Бреда - АДО Ден Хааг 2:2 НАК Бреда - ПСВ-2 2:0 Ден Бош - НАК Бреда 2:2 НАК Бреда - Дордрехт 1:4 Гронинген - НАК Бреда 1:1 НАК Бреда - Маастрихт 1:2
Результаты матчей
Гронинген
НАК Бреда
Точный счет
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Гронинген
НАК Бреда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Гронинген
|Мендес Руи
|1 (1)
|Гронинген
|Схредерс Йорг
|1 (1)
|Гронинген
|Ренте Марко
|1
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|1
|НАК Бреда
|Яношек Доминик
|1
|НАК Бреда
|Махмутович Энес
|1
|НАК Бреда
|Берг Ян
|1
|НАК Бреда
|Косцельник Мартин
|1
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|1
|Гронинген
|Схредерс Йорг
|1