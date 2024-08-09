☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Стандард
0:0
Конец матча
Мехелен
0'
60' Желтая карточка
Мохаммед Азиз
74' Желтая карточка
Хаутекит Ибе
90'+7
40
Matthieu
Epolo
4
Шутало
Бошко
44
Бейтс
Дэвид
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
88
Лоуренс
Генри
8
Прайс
Айзек
7
Булат
Марко
24
О'Нил
Эйден
32
Куавита
Леандро
11
Киэ
Грежон
1
Де
Волф
Ортвин
13
Ванхесден
Зиньо
2
Ван
Клеемпут
Жюль
3
Марса
Хосе
77
Флюке
Патрик
23
Фулон
Дам
32
Мохаммед
Азиз
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
35
Бафдили
Билал
20
Лаубербах
Лион
Стандард
5-4-1
Мехелен
3-4-2-1

История личных встреч

Стандард
Мехелен

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

29 матчей

37.9%
20.7%
41.4%
11 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
3:2
ПДА
0:0
ПДА
3:0
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
3:1
ТМК
2:2
ПОЗПВЛЕ
3:1
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПДА
0:4
ПДА
2:2
ТМС
4:0
ПДА
2:3
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ЛППОЗПВЛЕ
2:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛП
2:2
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
3:2

Голы

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

1.88
1.15

Среднее время на гол

48
78

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.92
1.13

Среднее время на гол

46
80

Всего голов

55
33

Голов в среднем за матч

1.9
1.14

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
25

Среднее время на гол

47
79

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Булат Марко 1 0.33
Фосси Марлон 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флюке Патрик 2 (1) 0.67
Сторм Никола 1 0.33

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаутекит Ибе 2 0
О'Нил Эйден 1 0
Булат Марко 1 0
Прайс Айзек 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бесник Хаши 1 0
Схоофс Роб 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Конате Мори 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Ван ден Эйнден Бас 1 0
Мохаммед Азиз 1 0
Бафдили Билал 1 0

Результаты матчей

Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мехелен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Стандард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мехелен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
0
Стандард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мехелен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2
Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1
Мехелен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1
Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1

Результаты матчей

Стандард
Мехелен

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Стандард
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Стандард
 3 1 2 0 1 - 0 5
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
АХ Лёвен
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Дендер
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Кортрейк
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Антверпен
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Гент
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Мехелен
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Брюгге
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Генк
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Серкль Брюгге
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Вестерло
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Дендер
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Гент
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Антверпен
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Вестерло
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кортрейк
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Дендер
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Мехелен
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Генк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Вестерло Стассин Лукас 2 (1)
Мехелен Флюке Патрик 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Антверпен Янссен Винсент 1 (1)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 2
Дендер Joedrick Pupe 2
Стандард Хаутекит Ибе 2
Беерсхот-Вильрейк Кагро Велат 2
АХ Лёвен Акимото Такахиро 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Стандард 0:0 Мехелен онлайн

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