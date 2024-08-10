☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 3678 Главный судья: Marius Hansen Groetta
Хёугесунн
0:1
Конец матча
Хам-Кам
0'
45' Желтая карточка
Марес Люк
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Kristian Loenstad Onsrud
0:1
50' Гол
Мава Мозес
64' Желтая карточка
Бизоза Парфе
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Тунекти Себастьян
73' Желтая карточка
Тунекти Себастьян
78' Желтая карточка
John Olav Norheim
90' Желтая карточка
Нилсен Снорре
90'+7

Ход матча

45'
 
John Olav Norheim
Бьярнасон Бриньяр Инги
45'
 
Марес Люк
46'
 
Kristian Loenstad Onsrud
50'
0:1
Мава Мозес
(Kristian Loenstad Onsrud)
62'
 
Удаль Хенрик
Мава Мозес
62'
 
Офкир Мохамед
Киркеволд Пол
64'
Бизоза Парфе
 
72'
Тунекти Себастьян
 
73'
Тунекти Себастьян
 
75'
Sorry Diarra
Бизоза Парфе
 
75'
Mathias Sauer
Mikkel Hope
 
78'
 
John Olav Norheim
79'
Sander Innvaer
Тунекти Себастьян
 
86'
Troy Nyhammer
Лейте Бруно
 
90'
 
Йонссон Видар
Шельстад Фредрик
90'
 
Эдегор Никлас
Gard Simenstad
90'
 
Нилсен Снорре

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 611 Количество передач 251
  • 70 Владение мячом, % 30
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
5
Фишер
Миккель
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
16
Лейте
Бруно
77
Бизоза
Парфе
8
Конрадсен
Мортен
21
Эскесен
Юлиус
11
Тунекти
Себастьян
9
Лисет
Сёндре
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
22
Нилсен
Снорре
18
Gard
Simenstad
11
Tore
Andre
Soeraas
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
16
Киркеволд
Пол
10
Мава
Мозес
Хёугесунн
4-2-3-1
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Хёугесунн
Хам-Кам

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

Э
2:2
ТМК
1:1
Э
0:3
Э
3:2
Э
1:0
Э
1:1
КН
0:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1.33

Среднее время на гол

120
67

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.14
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
63

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тунекти Себастьян 3 0.18
Лейте Бруно 3 0.18
Sorry Diarra 3 0.18
Эскесен Юлиус 1 (1) 0.06
Конрадсен Мортен 1 0.06
Mikkel Hope 1 0.06
Лисет Сёндре 1 0.06
Бизоза Парфе 1 0.06
Mathias Sauer 1 0.06
Claus Niyukuri 1 0.06
Ismael Seone 1 0.06
Oscar Krusnell 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gard Simenstad 3 0.17
John Olav Norheim 3 0.17
Удаль Хенрик 2 (1) 0.11
Йонссон Видар 2 0.11
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.11
Мава Мозес 2 0.11
Эдегор Никлас 2 0.11
Конгсро Вегар 1 0.06
Киркеволд Пол 1 0.06
Tore Andre Soeraas 1 0.06
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.06
Марес Люк 1 (1) 0.06
Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 4 0
Тунекти Себастьян 4 0
Бизоза Парфе 4 0
Sorry Diarra 4 0
Лисет Сёндре 2 1
Troy Nyhammer 2 1
Claus Niyukuri 3 0
Mikkel Hope 3 0
Sancheev Manoharan 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Anders Baertelsen 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Ismael Seone 2 0
Oscar Krusnell 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 3 1
Куртович Виллиам 4 0
Марес Люк 3 0
Мава Мозес 3 0
Шельстад Фредрик 1 1
Йонссон Видар 2 0
Kristian Loenstad Onsrud 2 0
Tore Andre Soeraas 2 0
Кьяергор Оливер 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Киркеволд Пол 1 0
Gard Simenstad 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Нилсен Снорре 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хам-Кам
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
3
Хёугесунн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Хам-Кам
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

5
5
Хёугесунн
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Хам-Кам
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
15
0 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
50%
3
20%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
19%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
4
25%
4
36%
61-75
2
13%
1
9%
76-90

Забито

18
21
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
1
6%
4
19%
1-15
2
11%
6
29%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
6
33%
4
19%
46-60
5
28%
3
14%
61-75
2
11%
3
14%
76-90

Пропущено

27
22
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
5
19%
1
5%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
6
22%
5
23%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
5
19%
5
23%
61-75
5
19%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1
Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0
Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5

Результаты матчей

Хёугесунн
Хам-Кам

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
7
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
8
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
4
1.5
3
7
1
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
7
5
12
1.5
5
13
1
16
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 19 12 5 2 41 - 16 41
2.
Викинг
 0:0 18 9 6 3 30 - 20 33
3.
Бранн
 18 9 6 3 28 - 22 33
4.
Мольде
 17 8 4 5 32 - 20 28
5.
Фредрикстад
 17 7 7 3 24 - 16 28
6.
КФУМ Осло
 17 5 8 4 23 - 23 23
7.
Русенборг
 16 6 3 7 23 - 29 21
8.
Сарпсборг-08
 17 6 3 8 26 - 33 21
9.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
10.
Хам-Кам
 18 5 6 7 22 - 21 21
11.
Лиллестрём
 16 6 2 8 21 - 28 20
12.
Стрёмсгодсет
 18 5 5 8 20 - 27 20
13.
Тромсё
 18 5 3 10 18 - 25 18
14.
Хёугесунн
 17 5 2 10 18 - 27 17
15.
Одд
 17 4 5 8 18 - 30 17
16.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 0:0 10 6 3 1 16 - 9 21
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Русенборг
 8 5 1 2 11 - 9 16
5.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
7.
Саннефьёрд
 9 4 1 4 17 - 16 13
8.
Фредрикстад
 8 2 5 1 9 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 11 - 18 10
10.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
11.
Стрёмсгодсет
 8 2 3 3 9 - 9 9
12.
Хёугесунн
 9 3 0 6 6 - 11 9
13.
Одд
 9 2 3 4 12 - 17 9
14.
Лиллестрём
 8 2 2 4 10 - 18 8
15.
Хам-Кам
 8 1 3 4 7 - 10 6
16.
КФУМ Осло
 8 0 5 3 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 10 6 2 2 19 - 8 20
2.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Бранн
 9 4 4 1 16 - 14 16
5.
Хам-Кам
 10 4 3 3 15 - 11 15
6.
Мольде
 8 4 2 2 12 - 6 14
7.
Лиллестрём
 8 4 0 4 11 - 10 12
8.
Викинг
 0:0 8 3 3 2 14 - 11 12
9.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 18 11
11.
Хёугесунн
 8 2 2 4 12 - 16 8
12.
Тромсё
 8 2 2 4 4 - 9 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 8 1 2 5 12 - 20 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Сарпсборг-08 Henrik Meister 8
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Саннефьёрд Амин Симон 5
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Г О О О О О Л! Хам-Кам забивает! Kristian Loenstad Onsrud отличился.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Марес Люк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 45'
      Бьярнасон Бриньяр Инги получил травму и заменен. John Olav Norheim выходит на поле.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хёугесунн 0:1 Хам-Кам онлайн

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