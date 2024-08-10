Тур: 18. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Зрители: 3678 Главный судья: Marius Hansen Groetta
0'
45' Желтая карточкаМарес Люк
46' Undefined phrase: football_event_Kristian Loenstad Onsrud
0:1
50' ГолМава Мозес
64' Желтая карточкаБизоза Парфе
72' Undefined phrase: football_event_Тунекти Себастьян
73' Желтая карточкаТунекти Себастьян
78' Желтая карточкаJohn Olav Norheim
90' Желтая карточкаНилсен Снорре
90'+7
Ход матча
45'
50'
64'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
9 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
611 Количество передач 251
-
70 Владение мячом, % 30
25
Mikkel
Hope
16
Лейте
Бруно
77
Бизоза
Парфе
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
-
77 Бизоза ПарфеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
29 Sorry Diarra
-
-
-
55 Madiodio Dia
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хёугесунн
Хам-Кам
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1.33
Среднее время на гол
120
67
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.14
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
63
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тунекти Себастьян
|3
|0.18
|Лейте Бруно
|3
|0.18
|Sorry Diarra
|3
|0.18
|Эскесен Юлиус
|1 (1)
|0.06
|Конрадсен Мортен
|1
|0.06
|Mikkel Hope
|1
|0.06
|Лисет Сёндре
|1
|0.06
|Бизоза Парфе
|1
|0.06
|Mathias Sauer
|1
|0.06
|Claus Niyukuri
|1
|0.06
|Ismael Seone
|1
|0.06
|Oscar Krusnell
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gard Simenstad
|3
|0.17
|John Olav Norheim
|3
|0.17
|Удаль Хенрик
|2 (1)
|0.11
|Йонссон Видар
|2
|0.11
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.11
|Мава Мозес
|2
|0.11
|Эдегор Никлас
|2
|0.11
|Конгсро Вегар
|1
|0.06
|Киркеволд Пол
|1
|0.06
|Tore Andre Soeraas
|1
|0.06
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.06
|Марес Люк
|1 (1)
|0.06
|Куртович Виллиам
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|4
|0
|Тунекти Себастьян
|4
|0
|Бизоза Парфе
|4
|0
|Sorry Diarra
|4
|0
|Лисет Сёндре
|2
|1
|Troy Nyhammer
|2
|1
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Mikkel Hope
|3
|0
|Sancheev Manoharan
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Anders Baertelsen
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Ismael Seone
|2
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|3
|1
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Марес Люк
|3
|0
|Мава Мозес
|3
|0
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|Йонссон Видар
|2
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0
|Tore Andre Soeraas
|2
|0
|Кьяергор Оливер
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Нилсен Снорре
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хам-Кам
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
3
Хёугесунн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Хам-Кам
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
5
5
Хёугесунн
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Хам-Кам
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
6
15
0 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
50%
3
20%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
19%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
4
25%
4
36%
61-75
2
13%
1
9%
76-90
Забито
18
21
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
1
6%
4
19%
1-15
2
11%
6
29%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
6
33%
4
19%
46-60
5
28%
3
14%
61-75
2
11%
3
14%
76-90
Пропущено
27
22
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
5
19%
1
5%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
6
22%
5
23%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
5
19%
5
23%
61-75
5
19%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1
Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0
Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5
Результаты матчей
Хёугесунн
Хам-Кам
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
7
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
44
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
73
44
37
17
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
117
512
513
116
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|19
|12
|5
|2
|41 - 16
|41
|2.
|0:0
|18
|9
|6
|3
|30 - 20
|33
|3.
|18
|9
|6
|3
|28 - 22
|33
|4.
|17
|8
|4
|5
|32 - 20
|28
|5.
|17
|7
|7
|3
|24 - 16
|28
|6.
|17
|5
|8
|4
|23 - 23
|23
|7.
|16
|6
|3
|7
|23 - 29
|21
|8.
|17
|6
|3
|8
|26 - 33
|21
|9.
|17
|5
|6
|6
|23 - 25
|21
|10.
|18
|5
|6
|7
|22 - 21
|21
|11.
|16
|6
|2
|8
|21 - 28
|20
|12.
|18
|5
|5
|8
|20 - 27
|20
|13.
|18
|5
|3
|10
|18 - 25
|18
|14.
|17
|5
|2
|10
|18 - 27
|17
|15.
|17
|4
|5
|8
|18 - 30
|17
|16.
|18
|4
|5
|9
|27 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|11 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|7.
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|8.
|8
|2
|5
|1
|9 - 7
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|10.
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|12.
|9
|3
|0
|6
|6 - 11
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|12 - 17
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|15.
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|16.
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|4.
|9
|4
|4
|1
|16 - 14
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|7.
|8
|4
|0
|4
|11 - 10
|12
|8.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|10.
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|11.
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|8
|1
|2
|5
|12 - 20
|5
|16.
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Сарпсборг-08
|Henrik Meister
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3