☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Дендер
4:1
Конец матча
Кортрейк
0'
22' Желтая карточка
Мессату Наэль
1:0
23' Гол
Квет Роман
2:0
36' Гол
Нсимба Брюни
2:1
39' Гол
Канеко Такуро
62' Желтая карточка
Мампасси Марк Рене
3:1
68' Гол
Берте Мохамед
78' Вторая желтая карточка
Мампасси Марк Рене
81' Желтая карточка
Эль-Идрисси Мунем
4:1
88' Гол
Берте Мохамед
90'+5
34
Веррипс
Михаэл
22
Gilles
Ruyssen
21
Колс
Кобе
3
Joedrick
Pupe
20
Грнчар
Давид
88
Fabio
Ferraro
10
Lennard
Hens
18
Nathan
Rodes
16
Квет
Роман
98
Jordy
Soladio
77
Нсимба
Брюни
31
Гуннарссон
Патрик
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
24
Фудзии
Харуя
2
Райан
Алебиосу
11
Dion
De
Neve
30
Канеко
Такуро
23
Такаминэ
Томоки
6
Мессату
Наэль
10
Abdelkahar
Kadri
19
Ферри
Начо
Дендер
5-3-2
Кортрейк
5-4-1

История личных встреч

Дендер
Кортрейк

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Дендер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берте Мохамед 3 1
Нсимба Брюни 1 0.33
Квет Роман 1 0.33
Jordy Soladio 1 0.33
Joedrick Pupe 0 0
Грнчар Давид 0 0
Fabio Ferraro 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канеко Такуро 1 0.33
Мампасси Марк Рене 1 0.33
Ферри Начо 1 0.33
Abdelkahar Kadri 0 0
Райан Алебиосу 0 0

Карточки

Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joedrick Pupe 2 0
Ridwane M'barki 1 0
Nathan Rodes 1 0
Jordy Soladio 1 0
Нсимба Брюни 1 0
Вилтард Малкольм 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мампасси Марк Рене 1 1
Эль-Идрисси Мунем 1 0
Канеко Такуро 1 0
Billel Messaoudi 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Abdelkahar Kadri 1 0
Мессату Наэль 1 0
Ферри Начо 1 0

Результаты матчей

Дендер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кортрейк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Дендер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кортрейк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Дендер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кортрейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дендер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0
Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5 Франкс-Борен - Дендер 0:3 Дендер - Зульте-Варегем 1:4 Дендер - Дейнзе 3:0 Брюгге-2 - Дендер 0:1 Дендер - СЛ 16 ФК 4:1 Остенде - Дендер 0:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Андерлехт (до 23 лет) - Дендер 2:1 Дендер - Васланд-Беверен 1:0
Кортрейк
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0
Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0

Результаты матчей

Дендер
Кортрейк

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Дендер
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерло
 0:0 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Дендер
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Стандард
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
АХ Лёвен
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Спортинг Шарлеруа
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Антверпен
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Гент
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Мехелен
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Брюгге
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Беерсхот-Вильрейк
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Генк
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Серкль Брюгге
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дендер
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Вестерло
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Стандард
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
АХ Лёвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Генк
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Кортрейк
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Гент
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Антверпен
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Вестерло
 0:0 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Гент
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Антверпен
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Дендер
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Кортрейк
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Мехелен
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Сент-Трейден
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Генк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Беерсхот-Вильрейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Серкль Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Дендер Берте Мохамед 3
Вестерло Стассин Лукас 2 (1)
Мехелен Флюке Патрик 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 2
Антверпен Янссен Винсент 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Мампасси Марк Рене 1 1
Антверпен Одои Денис 2
Дендер Joedrick Pupe 2
Стандард Хаутекит Ибе 2
Беерсхот-Вильрейк Кагро Велат 2
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