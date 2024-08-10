☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Фейеноорд
1:1
Второй тайм: 89'
Виллем II
0'
1:0
12' Гол
Миламбо Антони
50' Желтая карточка
Amine Lachkar
53' Желтая карточка
Kyan Vaesen
72' Желтая карточка
Ниукоп Барт
1:1
82' Гол
Kyan Vaesen

Ход матча

12'
Миламбо Антони
(Хименес Сантьяго II)
1:0
50'
 
Amine Lachkar
53'
 
Kyan Vaesen
61'
Иванушец Лука
Миламбо Антони
 
61'
Хадж-Мусса Анис
Тимбер Квинтен
 
72'
Ниукоп Барт
 
73'
Уэда Аясэ
Хименес Сантьяго
 
74'
 
Бокила Лотетека
Бош Йессе
79'
Педерсен Маркус
Ниукоп Барт
 
81'
 
Вермёлен Валентино
Доодеман Ник
81'
 
Низе Роб
Тирпан Микаэль
82'
 
Emilio Kehrer
Сигургейрссон Рунар Тор
82'
1:1
Kyan Vaesen

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 12 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 356 Количество передач 103
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Виллем II
1.13
9.93
Реклама, melbet.ru
9.10
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
28
Касанвирджо
Нерайшо
33
Ганцко
Давид
2
Ниукоп
Барт
27
Миламбо
Антони
6
Зерруки
Рамиз
15
Лопес
Маркос
17
Иванушец
Лука
29
Хименес
Сантьяго
II
14
Пайшао
Игор
1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
7
Доодеман
Ник
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Бош
Йессе
34
Amine
Lachkar
14
Сандра
Сиссе
16
Мервелд
Ринго
9
Kyan
Vaesen
Фейеноорд
3-4-3
Виллем II
3-4-2-1

История личных встреч

Фейеноорд
Виллем II

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

27 матчей

70.4%
14.8%
14.8%
19 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
25.9%
7.4%
18 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Э
2:0
Э
0:4
Э
5:0
Э
1:4
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:5
К
3:0
Э
5:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
0:1
К
2:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
3:0
Э
6:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

2.5
2.15

Среднее время на гол

36
41

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

48
36

Голов в среднем за матч

1.78
1.33

Тотал матчей

2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миламбо Антони 1 1
Хименес Сантьяго II 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kyan Vaesen 1 0
Amine Lachkar 1 0

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0
Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2
Виллем II
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0
Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1 Виллем II - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт-2 - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - Виллем II 0:2 Виллем II - ВВВ-Венло 2:0 Ден Бош - Виллем II 1:4 Виллем II - Эйндховен 3:0 Эммен - Виллем II 2:0 Виллем II - Рода 2:3 Виллем II - АДО Ден Хааг 2:1 Де Графсхап - Виллем II 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Виллем II
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Фейеноорд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Фейеноорд
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Виллем II
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виллем II
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Фейеноорд
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гронинген
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гронинген Мендес Руи 1 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 1 (1)
Гронинген Ренте Марко 1
Фейеноорд Миламбо Антони 1
Гронинген Бакуна Леандро 1
Весь список

Топ нарушителей
НАК Бреда Махмутович Энес 1
НАК Бреда Берг Ян 1
НАК Бреда Косцельник Мартин 1
Фейеноорд Ниукоп Барт 1
НАК Бреда Граймль Лео 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Виллем II
    1.13
    9.93
    Реклама, melbet.ru
    9.10
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фейеноорд 1:1 Виллем II онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фейеноорд
    Виллем II
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный