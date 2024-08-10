Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Бош Йессе получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Бош Йессе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Ниукоп Барт получил желтую карточку от судьи

72' Зерруки Рамиз навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе

65' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Амин Лачкар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Тактическая замена. Миламбо Антони уходит с поля и его заменяет Anis Hadj Moussa

60' Хорошую попытку сделал Ганцко Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Зерруки Рамиз навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе

53' Кян Ваесен получил желтую карточку от судьи

52' Зерруки Рамиз навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Хорошую попытку сделал Хименес Сантьяго II . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Матч возобновлен

50' Амин Лачкар получает желтую карточку за неспортивное поведение

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Оооо... вот это был удар! Хименес Сантьяго II должен был забить с этой позиции.

46' Хименес Сантьяго II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.