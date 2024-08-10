☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 47500 Главный судья: Хиглер Деннис
Фейеноорд
1:1
Конец матча
Виллем II
0'
1:0
12' Гол
Миламбо Антони
50' Желтая карточка
Amine Lachkar
53' Желтая карточка
Kyan Vaesen
72' Желтая карточка
Ниукоп Барт
1:1
82' Гол
Kyan Vaesen
90' Желтая карточка
Jens Mathijsen
90' Желтая карточка
Вермёлен Валентино
90'+9

Ход матча

12'
Миламбо Антони
(Хименес Сантьяго II)
1:0
50'
 
Amine Lachkar
53'
 
Kyan Vaesen
61'
Иванушец Лука
Миламбо Антони
 
61'
Хадж-Мусса Анис
Тимбер Квинтен
 
72'
Ниукоп Барт
 
73'
Уэда Аясэ
Хименес Сантьяго
 
74'
 
Бокила Лотетека
Бош Йессе
79'
Педерсен Маркус
Ниукоп Барт
 
81'
 
Вермёлен Валентино
Доодеман Ник
81'
 
Низе Роб
Тирпан Микаэль
82'
 
Emilio Kehrer
Сигургейрссон Рунар Тор
82'
1:1
Kyan Vaesen
(Бехоунек Рафаэл)
90'
 
Jens Mathijsen
Kyan Vaesen
90'
 
Jens Mathijsen
90'
 
Вермёлен Валентино

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 1
  • 14 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 601 Количество передач 238
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
28
Касанвирджо
Нерайшо
33
Ганцко
Давид
2
Ниукоп
Барт
27
Миламбо
Антони
6
Зерруки
Рамиз
15
Лопес
Маркос
17
Иванушец
Лука
29
Хименес
Сантьяго
II
14
Пайшао
Игор
1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
7
Доодеман
Ник
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Бош
Йессе
34
Amine
Lachkar
14
Сандра
Сиссе
16
Мервелд
Ринго
9
Kyan
Vaesen
Фейеноорд
3-4-3
Виллем II
3-4-2-1

История личных встреч

Фейеноорд
Виллем II

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
20%
18 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

27 матчей

70.4%
14.8%
14.8%
19 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
25.9%
7.4%
18 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Э
2:0
Э
0:4
Э
5:0
Э
1:4
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:5
К
3:0
Э
5:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
0:1
К
2:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
3:0
Э
6:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

2.5
2.15

Среднее время на гол

36
41

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

48
36

Голов в среднем за матч

1.78
1.33

Тотал матчей

2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миламбо Антони 1 1
Хименес Сантьяго II 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 1 1
Бехоунек Рафаэл 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вермёлен Валентино 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Amine Lachkar 1 0
Jens Mathijsen 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Виллем II
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Виллем II
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0
Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1 Алмере Сити - Фейеноорд 0:2
Виллем II
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0
Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1 Виллем II - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт-2 - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - Виллем II 0:2 Виллем II - ВВВ-Венло 2:0 Ден Бош - Виллем II 1:4 Виллем II - Эйндховен 3:0 Эммен - Виллем II 2:0 Виллем II - Рода 2:3 Виллем II - АДО Ден Хааг 2:1 Де Графсхап - Виллем II 0:2

Результаты матчей

Фейеноорд
Виллем II

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Виллем II

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 5:1 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1:5 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 5:1 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Гронинген
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Фейеноорд
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Виллем II
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
НАК Бреда
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Валвейк
 1:5 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Алмере Сити
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Твенте
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Виллем II
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гронинген
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ПСВ
 5:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хераклес
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гоу Эхед Иглс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Алмере Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
НЕК Неймеген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фортуна Ситтард
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
НАК Бреда
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Валвейк
 1:5 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гронинген Мендес Руи 1 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 1 (1)
Твенте Ламмерс Сэм 1
Гронинген Ренте Марко 1
ПСВ Схаутен Йерди 1
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Гийом Батист 1
НАК Бреда Махмутович Энес 1
Алмере Сити Висус Рикардо 1
АЗ Алкмаар Деккер Максим 1
НАК Бреда Берг Ян 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Фейеноорд: 72%, Виллем II: 28%.
  • 99'
    Касанвирджо Нерайшо нанес удар головой, но Томас Дидийон спокойно отбил мяч.
  • 99'
    Anis Hadj Moussa из команды Фейеноорд подал угловой справа.
  • 98'
    Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
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