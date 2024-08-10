Тур: 4. Стадион: Турбийон. Зрители: 9500
0'
45' Желтая карточкаКьяппетта Кармине
1:0
50' ГолШмид Йоэль
53' Красная карточкаБароан Антуан
60' Желтая карточкаБуа Кевин
68' Желтая карточкаБальтазар
74' Желтая карточкаСидлер Сильван
2:0
85' ГолДжокич Деян
90'+5
Ход матча
50'
1:0
53'
60'
68'
74'
85'
2:0
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
505 Количество передач 445
-
53 Владение мячом, % 47
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
20
Хефти
Ниас
21
Loic
Luthi
23
Granit
Lekaj
27
Ронер
Фабиан
- Основной состав
-
16 Фаюлу ТимотиВратарь
-
14 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 Соу НоэЗащитник
-
17 Крониг ЯнЗащитник
-
19 Джокич ДеянПолузащитник
-
30 Русев ГеоргиПолузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Толо Дидье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Loic LuthiЗащитник
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
История личных встреч
Сьон
Винтертур
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
72
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джокич Деян
|2
|0.5
|Christian Souza
|1
|0.25
|Шуареф Ильяс
|1
|0.25
|Theo Berdayes
|1
|0.25
|Лаванши Нума
|1
|0.25
|Шмид Йоэль
|1
|0.25
|Ali Kabacalman
|1 (1)
|0.25
|Соргич Деян
|0
|0
|Буа Кевин
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|3
|0.75
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаванши Нума
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Соргич Деян
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Ali Kabacalman
|1
|0
|Русев Георги
|1
|0
|Бальтазар
|1
|0
|Theo Bouchlarhem
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Ремо
|1
|1
|Бароан Антуан
|0
|1
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Гомис Кристиан
|1
|0
|Кьяппетта Кармине
|1
|0
|Loic Luthi
|1
|0
Результаты матчей
Сьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Сьон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Винтертур
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Сьон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Винтертур
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2
Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2 Тун - Сьон 1:0 Сьон - Стад де Ньон 1:0 Баден - Сьон 0:3 Сьон - Вадуц 2:2 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Стад де Ньон - Сьон 0:4 Люцерн - Сьон 2:1
Винтертур
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0
Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0
Результаты матчей
Сьон
Винтертур
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сьон
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
13
13
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- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|4
|Янг Бойз
|Ганвула Сильвер
|3
|Серветт
|Кутеса Дерек
|3
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|2 (2)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|3
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 1
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Сьон
|Лаванши Нума
|2