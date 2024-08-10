☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 9500
Сьон
2:0
Конец матча
Винтертур
0'
45' Желтая карточка
Кьяппетта Кармине
1:0
50' Гол
Шмид Йоэль
53' Красная карточка
Бароан Антуан
60' Желтая карточка
Буа Кевин
68' Желтая карточка
Бальтазар
74' Желтая карточка
Сидлер Сильван
2:0
85' Гол
Джокич Деян
90'+5

Ход матча

45'
 
Кьяппетта Кармине
46'
Буа Кевин
Theo Berdayes
 
46'
Christian Souza
Theo Bouchlarhem
 
50'
 
Красничи Альбин
Ронер Фабиан
50'
Шмид Йоэль
(Christian Souza)
1:0
53'
 
Бароан Антуан
60'
Буа Кевин
 
62'
 
Араз Муса
Randy Schneider
62'
 
Гомис Кристиан
Кьяппетта Кармине
68'
Бальтазар
 
70'
Джокич Деян
Соргич Деян
 
74'
 
Сидлер Сильван
78'
Чипперфилд Лиам
Ali Kabacalman
 
80'
 
Шеттин Тобиас
Диаби Сулейман
81'
 
Арнольд Ремо
Дзуффи Лука
85'
Джокич Деян
(Шуареф Ильяс)
2:0
86'
Русев Георги
Шуареф Ильяс
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 505 Количество передач 445
  • 53 Владение мячом, % 47
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
4
Gora
Diouf
20
Хефти
Ниас
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
29
Theo
Berdayes
7
Шуареф
Ильяс
11
Theo
Bouchlarhem
9
Соргич
Деян
30
Кустер
Маркус
24
Сидлер
Сильван
21
Loic
Luthi
23
Granit
Lekaj
18
Диаби
Сулейман
7
Дзуффи
Лука
6
Randy
Schneider
27
Ронер
Фабиан
10
Ди
Джусто
Маттео
20
Кьяппетта
Кармине
28
Бароан
Антуан
Сьон
4-2-3-1
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Сьон
Винтертур

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:3

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
72

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джокич Деян 2 0.5
Christian Souza 1 0.25
Шуареф Ильяс 1 0.25
Theo Berdayes 1 0.25
Лаванши Нума 1 0.25
Шмид Йоэль 1 0.25
Ali Kabacalman 1 (1) 0.25
Соргич Деян 0 0
Буа Кевин 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 3 0.75
Ронер Фабиан 0 0
Гомис Кристиан 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаванши Нума 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Соргич Деян 1 0
Буа Кевин 1 0
Ali Kabacalman 1 0
Русев Георги 1 0
Бальтазар 1 0
Theo Bouchlarhem 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Ремо 1 1
Бароан Антуан 0 1
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Гомис Кристиан 1 0
Кьяппетта Кармине 1 0
Loic Luthi 1 0

Результаты матчей

Сьон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Винтертур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Сьон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Винтертур
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Сьон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Винтертур
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2
Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0 Беллинцона - Сьон 0:2 Арау - Сьон 1:2 Сьон - Виль 4:0 Сьон - Лугано 0:2 Тун - Сьон 1:0 Сьон - Стад де Ньон 1:0 Баден - Сьон 0:3 Сьон - Вадуц 2:2 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Стад де Ньон - Сьон 0:4 Люцерн - Сьон 2:1
Винтертур
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0
Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0

Результаты матчей

Сьон
Винтертур

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сьон
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Сьон
 4 3 0 1 8 - 2 9
3.
Серветт
 4 3 0 1 9 - 7 9
4.
Цюрих
 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Санкт-Галлен
 3 2 0 1 8 - 4 6
6.
Люцерн
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Винтертур
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Базель
 3 1 0 2 6 - 5 3
9.
Лозанна
 3 1 0 2 6 - 10 3
10.
Ивердон
 4 0 2 2 4 - 7 2
11.
Янг Бойз
 5 0 2 3 6 - 13 2
12.
Грасcхоппер
 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Серветт
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Лугано
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Винтертур
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Цюрих
 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
8.
Люцерн
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Янг Бойз
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Базель
 2 1 0 1 5 - 3 3
4.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Сьон
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Люцерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Лозанна
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 4
Янг Бойз Ганвула Сильвер 3
Серветт Кутеса Дерек 3
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 3
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Сьон Лаванши Нума 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Кьяппетта Кармине получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сьон 2:0 Винтертур онлайн

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