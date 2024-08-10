Тур: 4. Стадион: Suzuki Arena. Главный судья: Wojciech Myc
0:1
Перерыв
Ход матча
9'
37'
0:1
66
Milos
Trojak
27
Нуну
Педру
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
63
Filip
Rozga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нуну ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 Реста ПоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Daniel Trejo
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Filip RozgaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хасич АйдинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
История личных встреч
Корона Кельце
Краковия
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
29 матчей
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.31
0.81
Среднее время на гол
68
110
Всего голов
29
13
Голов в среднем за матч
1.81
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
46
26
Голов в среднем за матч
1.59
0.9
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
56
100
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|1
|0.25
|Длугош Виктор
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майгор Миккел
|1
|0.25
|Кялльман Беньямин
|1
|0.25
|Ван Бюрен Мик
|1
|0.25
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форнальчик Мариуш
|2
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Дзеконски Ксавье
|1
|0
|Konrad Matuszewski
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
|Hubert Zwozny
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Корона Кельце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
1
Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Краковия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0
Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1
Краковия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1
Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1
Результаты матчей
Корона Кельце
Краковия
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|4
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|3
|Лех
|Хотич Дино
|2 (1)
|Гурник Забже
|Захович Лука
|2 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 2
|Лех
|Милич Антонио
|2
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|2
|Краковия
|Аль-Аммари Амир
|2
|Лехия Гданьск
|Киндриш Андрей
|2