☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Wojciech Myc
Корона Кельце
0:1
Перерыв
Краковия
0'
9' Желтая карточка
Гицэ Вирджил
0:1
37' Гол
Гицэ Вирджил

Ход матча

9'
 
Гицэ Вирджил
37'
0:1
Гицэ Вирджил
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Краковия
8.50
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3.75
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3.70
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Все Коэффициенты
1
Дзеконски
Ксавье
37
Hubert
Zwozny
15
Igor
Kosmicki
66
Milos
Trojak
3
Konrad
Matuszewski
18
Хофмейстер
Йоав
71
Длугош
Виктор
8
Martin
Remacle
27
Нуну
Педру
17
Форнальчик
Мариуш
20
Далмау
Адриан
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
88
Соколовски
Патрик
11
Майгор
Миккел
19
Олафссон
Давид-Кристьян
63
Filip
Rozga
7
Ван
Бюрен
Мик
9
Кялльман
Беньямин
Корона Кельце
4-1-4-1
Краковия
3-4-3

История личных встреч

Корона Кельце
Краковия

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

29 матчей

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:0
Э
6:0
Э
2:2
Э
0:3
ER
1:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:1
OE
1:1
КЛ
2:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
0.81

Среднее время на гол

68
110

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

1.81
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

46
26

Голов в среднем за матч

1.59
0.9

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

56
100

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 1 0.25
Длугош Виктор 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майгор Миккел 1 0.25
Кялльман Беньямин 1 0.25
Ван Бюрен Мик 1 0.25
Аль-Аммари Амир 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форнальчик Мариуш 2 0
Milos Trojak 1 0
Дзеконски Ксавье 1 0
Konrad Matuszewski 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Hubert Zwozny 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Аммари Амир 2 0
Глик Камил 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Югас Якуб 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Filip Kucharczyk 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Корона Кельце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
1
Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Краковия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0
Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1
Краковия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1
Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1

Результаты матчей

Корона Кельце
Краковия

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Лех
 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Ракув
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Гурник Забже
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Краковия
 1:0 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Легия
 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Погонь Щецин
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
ГКС Катовице
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Корона Кельце
 0:1 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Пяст
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Легия
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Краковия
 1:0 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
ГКС Катовице
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Краковия
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Гурник Забже
 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Лех
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Корона Кельце
 0:1 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Сталь Мелец
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Лех Хотич Дино 2 (1)
Гурник Забже Захович Лука 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 2
Лех Милич Антонио 2
Пуща Неполомице Konrad Stepien 2
Краковия Аль-Аммари Амир 2
Лехия Гданьск Киндриш Андрей 2
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Г О О О О Л - Гицэ Вирджил бьет в цель!
  • 9'
    Гицэ Вирджил получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Краковия
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