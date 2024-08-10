☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 17169 Главный судья: Damian Kos
Погонь Щецин
1:0
Конец матча
Сталь Мелец
0'
17' Желтая карточка
Гийомье Мэтью
27' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
30' Желтая карточка
Гербовски Фридерик
57' Желтая карточка
Krzysztof Wolkowicz
74' Желтая карточка
Шкурин Илья
1:0
85' Гол
Горгон Александр
90'+5
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
4
Леонардо
Родригес
32
Кутрис
Леонардо
19
Kacper
Lukasiak
8
Ульвестад
Фредрик
22
Бичахчян
Ваан
20
Горгон
Александр
7
Кужава
Рафал
51
Patryk
Paryzek
1
Кохальски
Матеуш
18
Piotr
Wlazlo
21
Матрас
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
27
Яунземс
Алвис
8
Koki
Hinokio
6
Гийомье
Мэтью
11
Krzysztof
Wolkowicz
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
32
Гербовски
Фридерик
Погонь Щецин
4-2-3-1
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Погонь Щецин
Сталь Мелец

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
0:0
Э
2:3
Э
4:2
Э
4:2
Э
0:1
Э
4:1
Э
1:0
Э
2:0
К
2:0

Голы

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

3
0.6

Среднее время на гол

30
150

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.11
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

42
90

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 3 (1) 0.75
Горгон Александр 1 0.25
Kacper Lukasiak 1 0.25
Patryk Paryzek 1 0.25
Гросицки Камил 0 0
Кутрис Леонардо 0 0
Бичахчян Ваан 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 1 0.25
Доманьски Мацей 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ульвестад Фредрик 2 0
Вальквист Линус 1 0
Кужава Рафал 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гербовски Фридерик 2 0
Krzysztof Wolkowicz 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Шкурин Илья 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Эсселинк Берт 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сталь Мелец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Погонь Щецин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сталь Мелец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Погонь Щецин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сталь Мелец
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0
Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5
ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0

Результаты матчей

Погонь Щецин
Сталь Мелец

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Лех
 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Погонь Щецин
 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Ракув
 4 2 1 1 3 - 1 7
7.
Краковия
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Гурник Забже
 4 2 1 1 5 - 5 7
9.
Легия
 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
ГКС Катовице
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Корона Кельце
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Погонь Щецин
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Заглембе Любин
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Пяст
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Видзев Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Легия
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Пуща Неполомице
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Шленск Вроцлав
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Лехия Гданьск
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
ГКС Катовице
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Краковия
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Гурник Забже
 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Мотор Люблин
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Легия
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
ГКС Катовице
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Лех
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Заглембе Любин
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Лех Хотич Дино 2 (1)
Гурник Забже Захович Лука 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 3
Краковия Глик Камил 2
Погонь Щецин Ульвестад Фредрик 2
Краковия Какабадзе Отар 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Гербовски Фридерик получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 27'
      Ульвестад Фредрик получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Гийомье Мэтью получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец онлайн

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